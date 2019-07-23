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 Ворог облаштовує додаткові артилерійські вогневі позиції поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - Міноборони

Командування російських окупаційних військ підвищує готовність до застосування артилерії з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк на традиційному брифінгу.

Так, за даними ГУР, з 22 липня ц.р. окупанти активізували підготовку артилерійських підрозділів, у т.ч. щодо скорочення термінів їх висування на передову з районів зосередження. При цьому, зросла інтенсивність робіт з обладнання додаткових артилерійських вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.

Водночас, за повідомленням української  розвідки, у підконтрольних противнику засобах масової інформації зросла кількість викривлених і неправдивих повідомлень про агресивність намірів командування операції Об’єднаних сил. У такий спосіб противник завчасно готує виправдання можливих провокаційних обстрілів позицій українських підрозділів.

Також читайте: "Режим тиші" на Донбасі порушено: ворог обстріляв позиції ЗСУ під Луганським, - Міноборони

"Таким чином противник завчасно готує виправдання можливих провокаційних обстрілів позицій українських підрозділів", - повідомив Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139153
 
 
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зачем им это? ведь вазелин за все договорился и наконец то постоянное перемирие настало. не то что при пете. уже не стреляют.
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следующий шаг отвод вооружений, а они позиции строят
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А що наші, проводять симетричні засоби, чи як?
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Нашим не можна. Вони повинні проявити доброзичливість, відступити, розібравши всі укріплення, щоб ті не заважали сепарам і кацапам вільно рухатися в напрямку Дніпра
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ну?..як ви знаєте де..то чого туда не вье***ати.артелерією?
чи міноборони чекає коли сепари облаштуються, папьют баяркі і почнуть стріляти по наших хлопцях ? Ворог облаштовує додаткові артилерійські вогневі позиції поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9048
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А це "отци-командіри" з Генштабі підходили, питалися, що це "ополчєнци" копають? Може криницю? Може погріб? Зєля ж війну припинив. Нє?
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Подготовка к освобождению (свежих,получивших рос.паспорт) граждан россии в активной фазе.
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не сійте паніку - зебенятко відведе наших подальше і вороги не дістануть!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог облаштовує додаткові артилерійські вогневі позиції поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - Міноборони
 
 
 
 
 
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