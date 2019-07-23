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 Політика України
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Все про:Жданов (104) Зеленський (2193)

 "Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов прокоментував плани нової влади щодо можливого приєднання Міністерства молоді і спорту до Міністерства культури та Мінінформполітики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ММСУ.

""Моє прохання і рекомендація до нової влади - необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту і не допустити його скорочення", - заявив Жданов.

"Потрібно продовжити всі ті позитивні кроки, які нам вдалося зробити за останні 5 років: нові конкурси і можливості для молоді, заходи національно-патріотичного виховання, підвищення призових та зарплат спортсменам і тренерам, закупівля сучасного спортивного обладнання, програми відновлення та розбудови спортивної інфраструктури", - додав Жданов.

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За його словами, функціонування Міністерства молоді та спорту, як окремого і самостійного органу виконавчої влади, є дуже важливим для молодіжного середовища та національних збірних команд, які прославляють Україну на міжнародній арені.

"Міністерства молоді та спорту в різних конфігураціях - існують практично в кожній країні Європи в т.ч. тих, що входять до Євросоюзу. Наприклад, в сусідній Польщі є Міністерство спорту і туризму. У Франції багато десятиліть функціонує Міністерство молоді та спорту. Молодь і спорт мають залишатися окремими пріоритетним напрямком державної політики в Україні", - підкреслив глава міністерства.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту України, яку раніше озвучували представники його команди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139151
 
   
 Топ коментарі
 
все таварищ Жданов.. вынимай рыло из корыта "Необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - Жданов - Цензор.НЕТ 9877
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замечательная должность у ЖДАНОВА.... КРАСИВАЯ ТАКАЯ.....ВСЕ МОЛОДЫЕ, красивые. спортивные.... (ляпота а не работа....) общаешся с позитивными людьми...поездки за границу. делегации. спорт. обстановка... награждать спортсменов...один позитив...и бабло пилить ещё в карман...а на деле мало что уделяется людям которые калечаться на тренировках ....(( не должность а мечта путешественника...
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Уже ни молодежи, ни спорта.
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Да ну... "Квартал-95" имеет одну задачу: отбить бабки, вложенные Беней в избирательную кампанию. После этого - можно сваливать в Ростов.
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президенту підказали - олімпіада не на часі
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Олекса Моцно Лютий‏ @tendertorg21Ще б сказали буряту що вишиванка наша українська вдягається по верх штанів а не заправляється в труси "Необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - Жданов - Цензор.НЕТ 9477
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барыга капут. я же тебе говорил пять лет...
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порохняве...поверх шароварів а не штанів
"Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов - Цензор.НЕТ 7343
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Прогугли ДЕСЯТКИ фото Юща і Пепса із заправленими в штани вишиванках. "Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов - Цензор.НЕТ 3439
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Вообще-то название по-дебильному написанно . Будто если знаменитому марафонцу из Камеруна и олимпийскому чемпиону не 44 года ...
А профессиональный бокс ?!

И вообще - не спорт нужно развивать , а физическую культуру и без всякой натяжки на возраст .
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Фізичну культуру як раз найбільше і нищать.
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Культивуючи горілку з салом?
І куріння?
Я б так не сказав, в порівнянні з іншими країнами (і навіть Європи) кількість спортивних майданчиків набагато більше.
Шкода тільки, що мерів таких вибирають, что забудовують в першу чергу саме спортмайданчики - але же саме така політика забудови це виключно місцева корупція ...
Бо центральна влада як раз обмежує законами таку спорудную діяльність !
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Скажу по Британії. По їхніх містобудівних нормах на 1000 мешканців обов'язковим є виділення 800 кв.м. на прибудинкові спортивні локації. Для порівняння в Україні на 1000 рил - 10 квадратів. Відчуйте різницю.
І взагалі депутати не повинні будувати спортивні майданчики, а потім піаритися на них (хоча вони збудовані за кошти громади). Вони автоматом повинні з'являтись при забудові.
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замечательная должность у ЖДАНОВА.... КРАСИВАЯ ТАКАЯ.....ВСЕ МОЛОДЫЕ, красивые. спортивные.... (ляпота а не работа....) общаешся с позитивными людьми...поездки за границу. делегации. спорт. обстановка... награждать спортсменов...один позитив...и бабло пилить ещё в карман...а на деле мало что уделяется людям которые калечаться на тренировках ....(( не должность а мечта путешественника...
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все таварищ Жданов.. вынимай рыло из корыта "Необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - Жданов - Цензор.НЕТ 9877
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Olduser‏ @travel_ANDdream 11 ч.11 часов назад

А шмарклі - вони одноразові, їх для того і насмикали чорти звідки всяких-ніяких, щоб на перших порах слухняно голосували в Раді не думаючи. Це - витратний матеріал, от за ними прийдуть, як у Стругацьких: "За сірими, обов'язково приходять чорні" Хто вони? хз. Але Чужі - це точно
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Молодіжна політика - до культури, фізична культура/спорт - до освіти.
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і у кожному районі сидить зав віділом культури та спорту...і нахріна вони там сидять отримуючи ставку 8000 плюс квартальну і т.д..та ще й відкати мають..та за агітацію за порохнявих їм капає..
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зачем спорт зачем молодежь только зеленая херня везде
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Жданов..
Українські спортсмени досі їздять на змаганння в росію...

тому твоє Міністерство на..уй потрібне,бо це не зупинило...
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Любая сфера, куда дотягивается потное государственное щупальце, сразу хереет
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А в ...іпло ! ..І так та культура на подсосі у бюджета ..як і спорт !. "Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов - Цензор.НЕТ 9139

"Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов - Цензор.НЕТ 1034
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а чем оно занималось все это время? какой от них толк? только деньги из бюджета получают..
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Зробити фотографію робочого часу в міністерстві і скоротити чинновників. Міністр має дев'ять заступників один- з Євроінтеграції, що він хоче інтегрувати в Європу? Мабуть сам ще не придумав. А така структура як Спортзабезпечення взагалі не займається тим що потрібно а іздить з перевірками того що самі не постачали івитрачає на це бюджетні гроші.
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Молодежь сокращается, спорткомплексы ...
А министерство разрастается!
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вечер перестает быть томным. свиношныри чуют что переведут их на голодный паек. То государственное кормило, что их кормило перестает наполняться.
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В США всього 8 міністерств, в Україні 19
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ну так в госдепе нету потужных мыролюбных свинореформистов.

Если бы у них такое накопилось то североамериканские негры вместе с ку клукс кланом их бы враз отреформировали по методу мистера Линча.
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От не хочет от кормушки уйти! А у нас во дворе разломали последнюю коробку, которую на зиму заливали и делали каток для района. Теперь строят супер-пупер бизнес торговый центр. И где министр?
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Да там вор на воре и вором погоняет!!!!!
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та я б його до міністерства сільського господарства приєднав, один фіг від усих толку.
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Министерство бездельников, ленивцев и ловеласов....
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министерство девушек и женщин. министерство преферанса. министерство кройки и шитья.
министерство вязания морских узлов. у этой жабы нужно изъять все деньги полученные преступно за весь его срок в "должности"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов
 
 
 
 
 
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