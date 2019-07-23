 "Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ММСУ.
""Моє прохання і рекомендація до нової влади - необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту і не допустити його скорочення", - заявив Жданов.
"Потрібно продовжити всі ті позитивні кроки, які нам вдалося зробити за останні 5 років: нові конкурси і можливості для молоді, заходи національно-патріотичного виховання, підвищення призових та зарплат спортсменам і тренерам, закупівля сучасного спортивного обладнання, програми відновлення та розбудови спортивної інфраструктури", - додав Жданов.
За його словами, функціонування Міністерства молоді та спорту, як окремого і самостійного органу виконавчої влади, є дуже важливим для молодіжного середовища та національних збірних команд, які прославляють Україну на міжнародній арені.
"Міністерства молоді та спорту в різних конфігураціях - існують практично в кожній країні Європи в т.ч. тих, що входять до Євросоюзу. Наприклад, в сусідній Польщі є Міністерство спорту і туризму. У Франції багато десятиліть функціонує Міністерство молоді та спорту. Молодь і спорт мають залишатися окремими пріоритетним напрямком державної політики в Україні", - підкреслив глава міністерства.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту України, яку раніше озвучували представники його команди.
А профессиональный бокс ?!
И вообще - не спорт нужно развивать , а физическую культуру и без всякой натяжки на возраст .
І куріння?
Я б так не сказав, в порівнянні з іншими країнами (і навіть Європи) кількість спортивних майданчиків набагато більше.
Шкода тільки, що мерів таких вибирають, что забудовують в першу чергу саме спортмайданчики - але же саме така політика забудови це виключно місцева корупція ...
Бо центральна влада як раз обмежує законами таку спорудную діяльність !
І взагалі депутати не повинні будувати спортивні майданчики, а потім піаритися на них (хоча вони збудовані за кошти громади). Вони автоматом повинні з'являтись при забудові.
А шмарклі - вони одноразові, їх для того і насмикали чорти звідки всяких-ніяких, щоб на перших порах слухняно голосували в Раді не думаючи. Це - витратний матеріал, от за ними прийдуть, як у Стругацьких: "За сірими, обов'язково приходять чорні" Хто вони? хз. Але Чужі - це точно
Українські спортсмени досі їздять на змаганння в росію...
тому твоє Міністерство на..уй потрібне,бо це не зупинило...
А министерство разрастается!
Если бы у них такое накопилось то североамериканские негры вместе с ку клукс кланом их бы враз отреформировали по методу мистера Линча.
министерство вязания морских узлов. у этой жабы нужно изъять все деньги полученные преступно за весь его срок в "должности"