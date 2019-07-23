 США нададуть українським прикордонникам два катери

Про це сказав на міжнародній конференції в Києві радник щодо програми експертного контролю та безпеки кордонів посольства США Кевін Кільєр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми працюємо з українською стороною в питаннях охорони морських кордонів і виявили потребу в розвитку не тільки інфраструктури морських підрозділів, а й необхідність оновлення флоту. Тому було ухвалено рішення про надання морській охороні прикордонної служби двох катерів, які будуть обслуговувати 25 осіб", - сказав він.

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Зі свого боку тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що США продовжать надавати допомогу Україні у зв'язку з агресією Російської Федерації, в тому числі на морі. Він зазначив, що безпека в Азовському і Чорному морях України - важливе питання безпеки не тільки для України, але і для всього світу. США розуміє, що Україна страждає від Російської Федерації в результаті перешкоди свободи судноплавства.

"Україна - це ворота між Сходом і Європою, тому ми маємо допомагати Україні", - сказав він.