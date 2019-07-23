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 Політика України, Економіка
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Все про:аудит (131) тендер (122) Укроборонпром (473)

 "Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн

Державний концерн "Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінансовий аудит вартістю 32,5 млн грн.

Про це свідчить оголошення держконцерну на порталі ProZorro, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, старт аукціону заплановано на 26 вересня. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 21 серпня, остаточний термін аудиту - 10 квітня 2021 року.

Договором передбачено аудит консолідованої/комбінованої звітності концерну і всіх підприємств, які входять до "Укроборонпрому", за 2018 і 2019 роки відповідно до МСФЗ. Аудитор має надати аудиторські висновки про достовірність цієї звітності.

Крім того, договір передбачає консультаційну допомогу "Укроборонпрому" у вигляді методологічних консультацій і семінарів з питань застосування МСФЗ.

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Умови оплати за послуги аудиту передбачають внесення 40% оплати до 15 березня 2020 року, і 60% - протягом п'яти банківських днів з дати підписання сторонами акта надання відповідної частини послуг.

Нагадаємо, 19 липня Кабмін виділив 32,5 млн грн на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139147
 
   
 Топ коментарі
 
чуть больше ляма евро?

ЭТО КОПЕЙКИ !!!

"Свинарчуки" на одних "дырявых бронежилетах" в 10 раз больше заработали
"Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн - Цензор.НЕТ 6400 "Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн - Цензор.НЕТ 6400 "Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн - Цензор.НЕТ 6400
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За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
"Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн - Цензор.НЕТ 4300
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За два года или ишак сдохнет или падишах....
Стесняюсь спросить а за 2014-2017 аудит проводить не будем, ну тогда как раз свиньи особо резвился в закромах? "Укроборонпром" огласил тендер на международный финаудит за 32,5 млн - Цензор.НЕТ 5107
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Для дебилов-за предыдущие года аудит уже идет
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А от чего сново такая избирательность в периоде подлежащим проверке? Почему не проверить с момента создания Укроборонпрома Януковощем?
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за 1,5 года-32 лимона.... если проверять с самого начала, Украина по миру пойдет)))
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А кто определил стоимость такого выборочного по времени аудита? Беня? "Аудиторы" КАЛОмойского будут проводить аудит? Из Швейцарии или из Израиля?
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З 4 найбільших аудиторських контор, 2 належать британцям, 1 голандцям (також підконтрольна Британії) і одна американська. А тепер вгадайте хто буде проводити аудит.
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красавцы!, сначала тырят сами у себя, потом аудируют на 32 лимона , не удивлюсь, если аудит ничего не найдут и закажут новый аудит на старый аудит))))
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новых картинок с Порошенко после победы двухтурового нет а кушать очень хочется. Приходится пропагандисту перепечатывать одно и то же многократно. 06.07.2019 22:14
 А было время-только под одной статьёй пропагандист радостно втюхивал 30 эфэсбэшных картинок.

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Клоун на пенсию пойдет, а вы, кретины, так и будете Петины фотки постить и папередника во всем винить...
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Петька думал, что он самыц умный. Ща буржуи быстро разьерутся, сколько их бабла напилили
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чуть больше ляма евро?

ЭТО КОПЕЙКИ !!!

"Свинарчуки" на одних "дырявых бронежилетах" в 10 раз больше заработали

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Ось тебе і допитаємо свідком. Попередимо про кримінальну відповідальність і вперед.
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в сотни раз ! надо было назначить 1% от суммы хищений
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Не треба жалкувати гроші на аудит. В крадунів в сотні разів більше грошей накрадено.
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так, тобі пенсіонеру, моїх податків ніколи не шкода. Я звик.
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Після аудиту Свинарчуки та інша наволоч поверне кошти,які перевершать витрати і наступникам буде наука.
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по перше може виявитись що збитки не встановлять, або вони будуть менші за вартість аудіту. По друге результат аудіту не є доказом, і потрібна буде експертиза. По третє навіть якщо встановлять порушення, вони будуть різнопланові і інкримінувати їх одній особі не вдасться, По четверте, порушення будуть в діях посадових осіб нижньої ланки.
Як враховуючи усе це ув'язати із вашим постом?
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навіть не смішно. Ви там взагалі ох..ли? Визнали на міжнародному рівні що грабують армію і просять добрих дядечок щоб підрахували збитки від власного грабунку та ще вкраденими роботу будуть оплачувати "Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн - Цензор.НЕТ 3333 Ви в своєму розумі? Де ще в світі існує таке?
 показати весь коментар
 
За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
"Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн - Цензор.НЕТ 4300
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн
 
 
 
 
 
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