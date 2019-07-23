 "Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн

Про це свідчить оголошення держконцерну на порталі ProZorro, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, старт аукціону заплановано на 26 вересня. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 21 серпня, остаточний термін аудиту - 10 квітня 2021 року.

Договором передбачено аудит консолідованої/комбінованої звітності концерну і всіх підприємств, які входять до "Укроборонпрому", за 2018 і 2019 роки відповідно до МСФЗ. Аудитор має надати аудиторські висновки про достовірність цієї звітності.

Крім того, договір передбачає консультаційну допомогу "Укроборонпрому" у вигляді методологічних консультацій і семінарів з питань застосування МСФЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизація оборонних заводів передчасна. Про це зараз навіть не варто дискутувати, - Абромавичус

Умови оплати за послуги аудиту передбачають внесення 40% оплати до 15 березня 2020 року, і 60% - протягом п'яти банківських днів з дати підписання сторонами акта надання відповідної частини послуг.

Нагадаємо, 19 липня Кабмін виділив 32,5 млн грн на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром".