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Все про:хабар (2683) Київ (6304) прокурор (351) ДБР (383)

 Прокурора Київської місцевої прокуратури судитимуть за $1,5 тис. хабаря, - ДБР

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо дій прокурора Київської місцевої прокуратури. Його підозрюють в отриманні хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за неправомірну вигоду в розмірі 1,5 тис. доларів США прокурор обіцяв вирішити питання про призначення покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

Щодо прокурора порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У разі доведення провини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139145
 
 
 Топ коментарі
 
Тільки навколо "діамантових" прокурорів - моторошна тиша..
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Это политические репрессии. Да, дякулы?
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что-то обмельчала прокурватура при юГике. уже на такие мелочи разменивается, как полторы штуки.
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Тільки навколо "діамантових" прокурорів - моторошна тиша..
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оце тобі на! Обніщали прокурви, тра' їм оклад повисити, шоп по півтори штуки не брали. Хіба це гроші? - сльози!!! Опозорив цех!!! Мінімальна взятка прокурора повинна бути не менше п'яти кілобаксів
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ну вот ...боролся за наказание ,не связанное с лишением свободы,а для себя нарвался на связанное Прокурора Киевской местной прокуратуры будут судить за $1,5 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 4391.
и толку с того ,шо он иурыст,если даже для себя не может предвидеть последствия?
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Зеля, хватит репрессировать патриотов! Верните нам мародёра!!!
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Ага,щаззз....от прямо так візьмуть,і засудять... відразу після ефремки хіба шо...
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что-то обмельчала прокурватура при юГике. уже на такие мелочи разменивается, как полторы штуки.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПрокурора Київської місцевої прокуратури судитимуть за $1,5 тис. хабаря, - ДБР
 
 
 
 
 
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