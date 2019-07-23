 Прокурора Київської місцевої прокуратури судитимуть за $1,5 тис. хабаря, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за неправомірну вигоду в розмірі 1,5 тис. доларів США прокурор обіцяв вирішити питання про призначення покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

Щодо прокурора порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У разі доведення провини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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