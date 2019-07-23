 Прокурора Київської місцевої прокуратури судитимуть за $1,5 тис. хабаря, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за неправомірну вигоду в розмірі 1,5 тис. доларів США прокурор обіцяв вирішити питання про призначення покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.
Щодо прокурора порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
У разі доведення провини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
и толку с того ,шо он иурыст,если даже для себя не может предвидеть последствия?