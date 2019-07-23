 Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кандидат від СН Денис Монастирський розповів в інтерв'ю виданню theБабель, що реформу планують почати з вимог до генерального прокурора.
"Ми маємо повернути вимогу про юридичну освіту для керівника відомства. Це має бути людина з вищою юридичною освітою, професіонал, але необов'язково з органів прокуратури, це можуть бути суміжні професії", - заявив Монастирський.
Він нагадав, що з 22 листопада цього року прокуратуру позбавлять функції слідства. "Тут важливо не упустити низку справ, які розслідуються давно. Наприклад, справи Майдану, якими займається управління спецрозслідувань ГПУ. Можливо, його співробітники стануть процесуальними керівниками у цих справах і допомагатимуть слідчим того ж ДБР", - додав кандидат.
Крім того, у пропрезидентській партії планують провести аудит роботи ГПУ і скоротити підрозділи з дублюючими функціями: "Наприклад, у Генпрокуратурі є підрозділ, що забезпечує діяльність генерального прокурора та його заступників. За роки роботи ГПУ його штат значно роздули, і його треба скоротити".
При цьому Монастирський не уточнив, які саме кандидатури розглядаються у Зеленського на посаду генпрокурора.
А Баканов нигде и никогда не служил. У него и кафедры военной не было.
а это чудо вообще никакого звания не имело и на учёте вряд ли стояло,
а тут сразу на генеральскую должность.
Хотя...
Вы рождены, чтоб Кафку сделать былью
его жена кем угодно может быть
У Президента Украины и Начальника СБУ - общий бизнес в офшорах.
Но я согласен - это мелочь.
Вот когда Генпрокурор - кум жены Президента - это катастрофа !!!
а зелепукин нивинават ни при каких обстоятельствах.
святой он.
Обвинений на Прямом или Пятом каналах достаточно ?
Для установления виновности Порошенко для тебя обвинений по Г+Г хватало.
порохобот я правильно написал по твоей логике?
Василий Сергеевич Грицак родился в селе Буща Дубенского районаРовенской области[4]. Окончил исторический факультет Луцкого государственного педагогического института[4].
Ты весь текст читай, лугандонец.
но они армяне
Грузия: народный протест или "российская провокация"?
Міхо бандюганам хвоста добре прижав, а чеснім при ньому стал жити набагато краще.
От тільки бандюки, що проникли у владу, так просто не здаються. Зараз у Грузії бандитський реванш по суті.
им за такую работу и копейки не стоит платить!!!
и правильно сделает Парашенко, если не заплатит этим тупым ублюдочным подонкам.
Невосполнимая утрата.
Источник:https://censor.net.ua/n3139144
однако намекнул
Это должен быть человек с высшим юридическим образованием, профессионал, но необязательно из органов прокуратуры, это могут быть смежные профессии", - заявил Монастырский.
Источник:https://censor.net.ua/n3139144
А диплом можно купить на любом рынке
Нагуглите, к примеру, Руслан лабык.
Пример такого недоучки-мародера
Первым делом ознакомится с вашими документами, потом - продаст информацию ответчику
Так и живём
Теперь будет идиш.
Израиль заставляет всех учить иврит и ничего не поделаешь.
Закон есть закон.
А оскільки звучала інформація, що коня Разумкова можуть зробити спікером ВР, то вимога, щодо володіння українською мовою буде йому дуже недоречною - тож зроблять російську - другою державною.
В разі якщо дозволить народ...