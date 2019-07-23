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 Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ

У партії "Слуга народу" (СН), яка за попередніми результатами виборів набирає більшість у парламенті, готують реформу прокуратури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кандидат від СН Денис Монастирський розповів в інтерв'ю виданню theБабель, що реформу планують почати з вимог до генерального прокурора.

"Ми маємо повернути вимогу про юридичну освіту для керівника відомства. Це має бути людина з вищою юридичною освітою, професіонал, але необов'язково з органів прокуратури, це можуть бути суміжні професії", - заявив Монастирський.

Він нагадав, що з 22 листопада цього року прокуратуру позбавлять функції слідства. "Тут важливо не упустити низку справ, які розслідуються давно. Наприклад, справи Майдану, якими займається управління спецрозслідувань ГПУ. Можливо, його співробітники стануть процесуальними керівниками у цих справах і допомагатимуть слідчим того ж ДБР", - додав кандидат.

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Крім того, у пропрезидентській партії планують провести аудит роботи ГПУ і скоротити підрозділи з дублюючими функціями: "Наприклад, у Генпрокуратурі є підрозділ, що забезпечує діяльність генерального прокурора та його заступників. За роки роботи ГПУ його штат значно роздули, і його треба скоротити".

При цьому Монастирський не уточнив, які саме кандидатури розглядаються у Зеленського на посаду генпрокурора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139144
 
   
 Топ коментарі
 
А для начальника СБУ юридическое образование не надо ?
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А для начальника СБУ юридическое образование не надо ?
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Луценко служил срочную в 84-86 годах. У него воинское звание есть.

А Баканов нигде и никогда не служил. У него и кафедры военной не было.
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ехфрейтор луценко-я --звание збс-теперь ты прокурор туалетов))
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какое звание на срочке ахахх оно не че не дает аххах))
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на срочке дают ПЕРВОЕ звание.

а это чудо вообще никакого звания не имело и на учёте вряд ли стояло,

а тут сразу на генеральскую должность.

Хотя...

Вы рождены, чтоб Кафку сделать былью
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Не обязательно. Кальтенбруннер, например, был доктор юридических наук, но британской военной разведке проиграл в чистую. А Мюллер по образованию был механик, кроме службы в полиции никакого юр образования не имел, но в целом работал очень даже эффективно, ни одна подпольная организация в райхе ничего значительного сделать не смогла.
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и у Малюты Скуратова тоже не было юридического образования.
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А вот это спорный вопрос. Он вообще попал в поле зрения Вани 4го (не царя тогда ещё) во время суда над его братом, не помню каким, но возможным наследником престола. Скуратов брата засудил и приговорил к смерти, шо впоследствии помогло ему стать генпрокурором и главой ГБ. Так шо на тот момент у него было юр образование эквивалентное как минимум современному судье.
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при новой власти жена начальника СБУ обязательно должна быть гражданкой РФ
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тогда по другому , как жена нардепа Порошенко,у которого папаня Порошенко? Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 7445
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нардеп не отвечает за безопасность страны

его жена кем угодно может быть
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вы соломинку ищете у других,бревно у себя не замечая ,начните с себя кто кому кум и сват Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 9099
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... а кто кому партнёр по бизнесу в офшорах.

У Президента Украины и Начальника СБУ - общий бизнес в офшорах.

Но я согласен - это мелочь.

Вот когда Генпрокурор - кум жены Президента - это катастрофа !!!
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,не ну почему есть же еще Кононенки ,Грановские ,Свинарчуки итд ... они тоже по жизни много накосячили ,Петя же не виноват что те были его подельниками Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 9162
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та я понял, что петя виноват всегда и во всём,

а зелепукин нивинават ни при каких обстоятельствах.

святой он.
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ну почему? Накосячит зеленый и он свое получит Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 7824... ничего личного
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а чем будет подтверждаться то, что он накосячил ?

Обвинений на Прямом или Пятом каналах достаточно ?

Для установления виновности Порошенко для тебя обвинений по Г+Г хватало.
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ты глюпый? то что накосячил подтверждается косяком а 5 и прямой приличные люди не смотрят
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а сын нового главы СБУ должен ходить в с крупной надписью Россия Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 9989


порохобот я правильно написал по твоей логике?

Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 1904
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Чому ти постиш з кацапських ресурсів?
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Я так розумію, інших підлітків з цього фото Ви вважаєте гангстерами та нечистою силою?
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порохобот бывшему главе СБУ и шоферу Парашенко Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 2493 не надо.

Василий Сергеевич Грицак родился в селе Буща Дубенского районаРовенской области[4]. Окончил исторический факультет Луцкого государственного педагогического института[4].

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Грицак срочную службу отслужил, а потом опером работал, прежде, чем на курсы СБУ пойти.

Ты весь текст читай, лугандонец.
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в шакадной шобле твоего хазяина мародера Парашенко были не евреи, а те которые называются по другому, написать не могу админ забанит.
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А ви знаєте що Порошенко більше не Вальцман. Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 6931
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а шо знать, если все написано на его физиономии.
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Цікаво - у Міхо є юридична освіта? Професійного досвіду - більш , ніж достатньо.. Чому б і ні? Обязательное юридическое образование для генпрокурора и сокращение штата, - кандидат в нардепы от СН Монастырский о реформе ГПУ - Цензор.НЕТ 4502
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якого досвіду?як гвалтувати опонентів у тюрмах?він ще не відбув терміну покарання у грузії,а ти иому прокурора хцеш віддати.
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І ти був його опонентом , гига? Дивлюсь - побило тебе життя, натерпівся горя та ганьби..
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та ладно...фигню какую то городишь. Обязательное юридическое образование для генпрокурора и сокращение штата, - кандидат в нардепы от СН Монастырский о реформе ГПУ - Цензор.НЕТ 8963бо сказать по сути нечего.
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Жертва Усама бен Саакашвілі? Щирі співчуття.
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Да оно сейчас ещё фотки раненных ихтамнетов и сепаров выложит и повозмущается, как это недопустимо жестоко - оказывать сопротивление кацапам.
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работа у порохоботов такая: шестерить, потом в будку на профиссиАнальную продедуру. Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 7404
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Не опонентів, а бандюганів.
Міхо бандюганам хвоста добре прижав, а чеснім при ньому стал жити набагато краще.
От тільки бандюки, що проникли у владу, так просто не здаються. Зараз у Грузії бандитський реванш по суті.
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ну да...и теперь реформированная им правовая система его же в тюрягу засунуть хочет Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 9116
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В правовой системе работают люди. И далеко не все они хотят жить честно, ибо честно на дворцы и мальдивы в правоохранительных органах не заработать.
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порхатобот, не правовая система его хорчет в тюрягу посадить, а местные олигархи. Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 7008
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Міхєїл Ніколозович, перелогіньтесь...

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порохофил, а зачем твой Парашенко поспешил впустить Портнова в Украину за 1 день до инагурации Зеленского?




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Чтобі проверить как Зе выполнит свое предвыборное обещание. Он же той весной много кого посадил, правда?
Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 9927
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тобто для баканова не потрібна ані служба в армії, ані відповідна освіта...опонентам закон, своїм все
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та ладно...и так ясно,что надо от юрика избавиться Обязательное юридическое образование для генпрокурора и сокращение штата, - кандидат в нардепы от СН Монастырский о реформе ГПУ - Цензор.НЕТ 7061.не получится по образованию-найдут любой другой повод.
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за какими днями? Обязательное юридическое образование для генпрокурора и сокращение штата, - кандидат в нардепы от СН Монастырский о реформе ГПУ - Цензор.НЕТ 4802всеобщего оболванивания?не,не буду.
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желающих посмотреть "слугу урода" оболванивали.
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порохоботы до оболванивались, шо своего хазяина опустили ниже плинтуса на президентских, а потом еще и на парламентских выборах


им за такую работу и копейки не стоит платить!!!


и правильно сделает Парашенко, если не заплатит этим тупым ублюдочным подонкам.








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Эх, такого "прохвессионала" в лице "гениального" прокурора теряем...
Невосполнимая утрата.
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И опять, я уже лет пять как говорю, что Генпрокуратуру нужно вообще ликвидировать, потому как она только водичку мутит для лучшего отоваривания.
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При этом Монастырский не уточнил, какие именно кандидатуры рассматриваются у Зеленского на должность генпрокурора.
Источник:https://censor.net.ua/n3139144

однако намекнул

Это должен быть человек с высшим юридическим образованием, профессионал, но необязательно из органов прокуратуры, это могут быть смежные профессии", - заявил Монастырский.
Источник:https://censor.net.ua/n3139144
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юристконсульт «Квартала 95» підходить?
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Нет. Кто ж тогда Минюстом руководить будет?
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А почему бы и нет? Если адвокат Коломойского может править страной...
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встречайте на сцене юриста богдана-портнова!
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Юридическое образование нынче даёт любой техникум механизации сельского хозяйства.
А диплом можно купить на любом рынке
Нагуглите, к примеру, Руслан лабык.
Пример такого недоучки-мародера
Первым делом ознакомится с вашими документами, потом - продаст информацию ответчику
Так и живём
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А обов'язкове володіння українською мовою для президента України узеленського вже відмінили чи ще ні?
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На первой же сессии отменят.
Теперь будет идиш.
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Зе його не знає, у нього щелепа руськомовна і попалена носоглотка.
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Придется учить.
Израиль заставляет всех учить иврит и ничего не поделаешь.
Закон есть закон.
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Враховуючи, що у них буде більшість, а з Мертвенчуком - конституційна більшість - вони робитимуть усе, що їм заманеться.

А оскільки звучала інформація, що коня Разумкова можуть зробити спікером ВР, то вимога, щодо володіння українською мовою буде йому дуже недоречною - тож зроблять російську - другою державною.

В разі якщо дозволить народ... Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ - Цензор.НЕТ 7778
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Жалко будет потерять Югика с поста Генпрокурора, ведь он настоящий проффесионал - любой спрятанный алкогольный напиток, как собака, по запаху находит!
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Неправильна позиція, треба не просто вищу юридичну освіту, а юридичну освіту нормального вузу+досвід роботи. Бо одна річ - випускник юрфаку КНУ Шевченка, Львівського універу чи Могилянки, а інша - якого-небудь-криворізького інституту, як Зе, який жодного дня за спеціальністю не пропрацював!
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Все проще- чем выше ставка при поступлении, а потом и обучение- тем престижней ВУЗ. А дальше- ставка на определения уровня знаний- больше(меньше возможности заплатить- приходится учиться)- меньше (увеличение филонить обучение- можно просто заплатить)
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Я закінчив істфак у Шевченка, ніколи ні за що не платив. І це ще до введення ЗНО, коли вступні іспити були! А при ЗНО взагалі хабарі давати важче. І да, прохідний бал ЗНО у Шевченка, КПІ, Могилянці, Харківському і Львівському універах зазвичай трохи вищий, ніж в середньому по тій чи іншій спеціальності.
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У нього не було часу вчитись - він їздив на квн і смішив Маслюкова, Хутіна і дімона.
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Портнов - из "Ворошиловграда". То есть это агент ГРУ МО РФ.
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Але зараз ********* надала йому повну свободу дій - судова система вже під його контролем, у всякому разі нижча та середня ланки... Бєня отримує потрібні йому рішення, а портнов випускає єфремова, готує розправи з владою, що його виперла, а далі настане черга всіх інших, і армії та добровольців у першу чергу...
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Да хватит вам разводить панику. Закон об импичменте не подписан, вопреки Конституции. Значит, с 22-го июня, все указы исполнительной власти не имеют юридической силы. Состоялся госпереворот; значит, каждый сам за себя в такой ситуации.
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Срати хтіла ********* на закони... Відповідь завжди одна й та ж - народ вимагає... В е зараз буде прикриватись «народною волею», як у гитлерівській німеччині, чи у сталинському совку...
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а шо таки ксива элетрика с завода не конает уже -а как же умение лампочки втыкать в розетки и закон ома для участка сети??))
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это надзорный орган одной резолюций на бумажке он должен карать как цезарь а не пукать в голубые небеса и лужи и должен быть лет 20-40 в прокуратуре с незапятнаной репутатацией..генералом
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОбов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ
 
 
 
 
 
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