 "Режим тиші" на Донбасі порушено: ворог обстріляв позиції ЗСУ під Луганським, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк на традиційному брифінгу.

"Сьогодні, 23 липня, ворог один раз застосовував зброю по наших позиціях. З 08:50 з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове противник протягом 10 хвилин вів прицільний обстріл із гранатометів та стрілецької зброї по наших захисниках н.п. Луганське", - повідомив він.

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Гуцуляк зазначив, що втрат серед українських військовослужбовців унаслідок ворожого обстрілу немає.

"Вогонь у відповідь наші військові не відкривали, неухильно дотримуючись всеохоплюючого "режиму тиші"", - сказав спікер Міноборони.