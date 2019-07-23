EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події
  4999  79
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2683) обстріл (5354) Гуцуляк (61)

 "Режим тиші" на Донбасі порушено: ворог обстріляв позиції ЗСУ під Луганським, - Міноборони

Незаконні збройні формування на Донбасі у вівторок вранці обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї українські позиції в районі н.п. Луганське.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк на традиційному брифінгу.

"Сьогодні, 23 липня, ворог один раз застосовував зброю по наших позиціях. З 08:50 з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове противник протягом 10 хвилин вів прицільний обстріл із гранатометів та стрілецької зброї по наших захисниках н.п. Луганське", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу обстрілів на Донбасі не зафіксовано, втрат з боку ЗСУ немає, - штаб ОС

Гуцуляк зазначив, що втрат серед українських військовослужбовців унаслідок ворожого обстрілу немає.

"Вогонь у відповідь наші військові не відкривали, неухильно дотримуючись всеохоплюючого "режиму тиші"", - сказав спікер Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139143
 
 
 Топ коментарі
 
Хтось здивований ? окрім зомбованих зелебобіків ?
вони ж так за мир раділи, вже і з кацапнею їхню кацапську перемогу миром відзначали.
а тут нате вам
 показати весь коментар
 
а може давайте почуємо репліку зеленосрані, чому він вперто повторює помилки людини якукритикував їхній улюблений лідер ?
 показати весь коментар
 
ні стрілять. а то Баканову позвоню.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
рашистам верить - себя не уважать ! До КалоЗЕКУЧмистов не доходит ? Или кровавые миллионы не пахнут?
 показати весь коментар
 
 
включить телемост - хатим пагаварить
 показати весь коментар
 
 
Хтось здивований ? окрім зомбованих зелебобіків ?
вони ж так за мир раділи, вже і з кацапнею їхню кацапську перемогу миром відзначали.
а тут нате вам
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Давай порохосрань расскажи сколько раз Парашенко подписывал перемирия и отводил технику "Режим тишины" на Донбассе нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ под Луганским, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1089
 показати весь коментар
 
 
а може давайте почуємо репліку зеленосрані, чому він вперто повторює помилки людини якукритикував їхній улюблений лідер ?
 показати весь коментар
 
 
обсираніє то ваш прийомчик, а я обмежуюсь лише сарказмом.
 показати весь коментар
 
 
Та ну нах. Какой ваш? Мы за конструкивную критику.
 показати весь коментар
 
 
не ругайтесь - это только зебилы должны делать
 показати весь коментар
 
 
тим більше, на цьому відгалужені гілки зебілів нема. A Surov - просто ватник з-за поребрика.
 показати весь коментар
 
 
Не почуємо. Він сам в "а*ує". Думав справді, що то Порошенкові вигідно. А ось режисери знали. Тому просили кацапню хоча б два дні до виборів не стріляти.
 показати весь коментар
 
 
Лучше, зеблоиды, расскажите как ВАЗон територию сдает киллометрами.А,что, он ее не отвоевывал,ему не жалко.Оно понятия не имеет сколько крови стоит ее метр.Он в это время ржал на сцене,в тылу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свиноватко, чи ти забула, скільки перемир'я було при Порошенкові? Особисто я дуже добре одне запам'ятав, коли у червні 2014 році Порошенко в односторонньому порядку оголосив 10-ти денне перемир'я, і зупинив успішний наступ ЗСУ, коли терористів було небагато, і можна було швидко звільнити Донбас. А потім він випусти зі Слов'янська Гіркіна.
 показати весь коментар
 
 
зебілко, ***** тобі особисто давав гарантії що він не втрутиться?
 показати весь коментар
 
 
зачем ботам пытаться что-то доказать? да и еще на цензоре))
 показати весь коментар
 
 
Дятелко. с гіркіним були цивільні у колоні, ти віддав би наказ на вогонь? То-то, очко не залізне
 показати весь коментар
 
 
Та то порохоботи спровокували як його Зеленський казав... ;Павстанцєв Данбасса;, щоб порушити потужний миролюбний реформізм Презедента миру і взагалі няшки Зеленського.
 показати весь коментар
 
 
Где там гаранты перемирия. Притащить мразоту на веревке на Майдан для вынесения наказания. "Режим тишины" на Донбассе нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ под Луганским, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4211
 показати весь коментар
 
 
гарант десь шаурму їсть..
чергуй біля ларків, може і відловиш гада
 показати весь коментар
 
 
Вони "пабєду" святкують. Піррову. Не розуміють, що українці неоднорідні у своїх уподобаннях. Тим більше - політичних. І вирішили ввести монопартійність. Партії, за яку проголосувало близько 4000000 українців з 40 мільйонів. І вважають, що все, питання влади і напрямку руха вирішилося. Парламент для того і існує, щоб представляти різні думки. Тому і існують дискусії у парламентах демократичних країн, щоб між різними баченнями знайти одне рішення, часто компромісне. Якщо у парламенті дискусій не буде, вони вихлюпнуться на вулицю. Або прийдеться щачиститивх, хто має іншу думку, ніж "слуги". Але "слуги" представляють думку лише десятої частини українців. Тому шансів у них немає.
 показати весь коментар
 
 
Тих виродків, які уклали таке "перемир'я", на передову, терміном не менше один місяць.
 показати весь коментар
 
 
С внучатами и зятьками Пинчуками и сынком Кодламоя
 показати весь коментар
 
 
Главная задача не открывать огонь в ответ. А то ***** нападёт.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Ну, слава Богу" (с)
Да, порохоботы?
Полегчало?
 показати весь коментар
 
запретили отвечать??????????? Бутусов это правда??????????
 показати весь коментар
 
 
бутусову тоже запрєтілі - ви шо? не бачите як помінялась партітура і рєдакціонная палітіка?!?!?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы злорадствуют и радуются, что орки снова нарушили перемирие и стреляют по нашим.
 показати весь коментар
 
 
где вы зебелизмом так заболели - не понятно? - жах))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
да вы уже давно больные
 показати весь коментар
 
Ольга,
Никто не злорадствует.......... просто с самого начала было понятно, что начнутся, как и раньше, обстрелы.........
 показати весь коментар
 
 
Ваши в овраге кобылу доедают.Зебилов нету на первой линии. Не далее как позавчера с ребятами из 53 об этом беседовал
 показати весь коментар
 
 
Хівря прибацана,чому тут радіти?Шо тупорилий ЗЄлохторат не чує,коли йому заздалегідь кажуть,що так і буде,а воно у відпопідь "порохоботи віфсьофрьотє"?
 показати весь коментар
 
 
устал зебобикам объяснять, йухло НЕ для того начало войну, чтобы обосрать губку-зеленобоба, НЕ для того, чтобы унюханный российской мочой зеленый нарот выслушивал в свой адрес конструктивную и не очень, критику! московиты делают свое дело и им насрать на вашего зельцмана. Падать будем все вместе, благодаря вам, юродивые! И еще, если удастся пережить правление зеленого пельменя с синдромом наполеона, то следующий президент победит озвучив один простой месседж - все зеленобобки получают в паспорт штамп УО (умственно отсталый) и навсегда лишаются права голоса! Только так!
 показати весь коментар
 
 
"Вогонь у відповідь наші військові не відкривали, неухильно дотримуючись всеохоплюючого "режиму тиші"", - сказав спікер Міноборони". В Мінобороні *******? Хлопці тепер будуть просто мішенями?
 показати весь коментар
 
 
Жаль конечно ребят,которым приказали сидеть без ответного огня..Зебилы вы довольны!
 показати весь коментар
 
 
Нарушение 595 перемия ,это продолжение зарабатывание денег на войне ,зе-президента.
 показати весь коментар
 
 
хто б ще сумнівався, що рогаті не почнуть обстріли... смерть масковським окупантам!!!!
 показати весь коментар
 
 
ЗЕ-тыпил.
Ты "Петькой" будешь все пять лет оправдывать свой лишнехромосомный ТЫПИЛИЗМ?
 показати весь коментар
 
 
А я предлагаю зелебных тварей вешать всех скопом.
 показати весь коментар
 
 
и на коммент отвечают одни и теже участники) хватит айпишку укр подставлять)
 показати весь коментар
 
В тилу зрадникі ,онаністи шарія прогризають дно України, покі наші герої гінуть.Військомати не працють, всю публику в військо,щоб побачили близько (руській мір).
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
мінстець в екстазі..
 показати весь коментар
 
 
если война продолжается, значит это выгодно зеле и на этом он зарабатывает, так вроде он говорил...
 показати весь коментар
 
 
""Режим тишины" на Донбассе нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ под Луганским", "Огонь в ответ наши военнослужащие не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины" - "Не путайте "прекращение какого-либо огня" с "ответным огнем". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия!". - Ребята, нас опять обманули !!!
 показати весь коментар
 
Это, у руССких нацистов,называется принуждение к миру.Тишина была до тех пор,пока разумков не сказал об отказе амнистии колорадам.Как сказал, сразу пальба.Чем больше будут рассказывать как хотят мира,тем будет больше пальбы со стороны роССиян и власовцев.
 показати весь коментар
 
 
P.S.Але переговорщики!Роман Петрович,Леонид Данилович!Вы говорили о НАКАЗАНИИ за нарушение перемирия.Ну и как Вы этих обдолбанных накажете?Или наказание только для наших?Ну ладно наивный ВАЗон,но Вы то знаете,чего стоят договоренности с путлеровцами.
 показати весь коментар
 
 
надеюсь, виновные в нарушении открывать огонь уже привлечены к ответственности?!
 показати весь коментар
 
 
Твою бога , три погибелі, царя і т.д. Не дай господь когось з наших уб"ють на фронті , коли зеля дав наказ не захищатись ,якщо тебе вбивають. Зелі кампець.
 показати весь коментар
 
Даже видео скинули уничтожения позиций противника под Авдеевкой, но все равно - все плохо, просто ужасно, зрада на каждом шаге, потому что зрады просто не может быть, все так привыкли жить в вечной зраде, что без нее ломка начинается.
 показати весь коментар
 
Огонь в ответ наши военнослужащие не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины", - сказал спикер Минобороны ( Защитнички - Тут миллионы людей под оккупацией а они пишут в газету что мол какие мы молодцы, огонь в ответ по врагу не открываем...Представить такое например в году 1943...)
 показати весь коментар
 
Похоже тебе не знакомо понятие:ДЕРЖАТЬ СЛОВО.Или Договоренность.Сразу видно-кацап...
 показати весь коментар
 
Это ж " братья". Это дружественный огонь. Да? Мертвечук?
 показати весь коментар
 
 
Уж кто бы сомневался, непрошло и пол-суток!?
 показати весь коментар
 
ГОСПОДИ! СБЕРЕГИ НАШИХ РЕБЯТ НА ПЕРЕДОВОЙ!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії"Режим тиші" на Донбасі порушено: ворог обстріляв позиції ЗСУ під Луганським, - Міноборони
 
 
 
 
 
 вгору