 Рішення в трикутнику президент-парламент-уряд ухвалюватимуться спільно і публічно, - Разумков

"Я думаю, що це буде відкритий механізм. Це буде абсолютно правильно і з точки зору державної поведінки, і з точки зору чесності перед виборцями, і з точки зору ефективності роботи. Тому що найчастіше кулуарні переговори носили якийсь інтерес, як правило, що має мало спільного з юридичною прозорістю", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Разумков зауважив, що ухвалені владою рішення народжуватимуться у процесі спільної роботи Офісу президента, парламенту й уряду. "І не лише цих трьох, тому що є ще четверта влада (ЗМІ. - Ред.), є ще громадянське суспільство. Є й багато інших складових, зокрема розширення норм прямої демократії, про які ми говоримо", - додав він.

Разумков зазначив, що точок ухвалення рішень не буде багато, має бути одна спільна точка, але сходитися в цю точку і приходити до рішення потрібно буде з різних напрямів. "І головне, щоб ці рішення були спрямовані на якісні зміни в країні", - наголосив він.

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