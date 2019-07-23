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 Політика України
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Все про:ВР (5230) Зеленський (2193) Разумков Дмитро (103)

 Рішення в трикутнику президент-парламент-уряд ухвалюватимуться спільно і публічно, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков впевнений, що рішення в межах майбутнього владного трикутника Офіс президента - Верховна Рада - Кабінет міністрів ухвалюватимуться відкрито і публічно, і вироблятимуться в процесі дискусії, зокрема із залученням громадянського суспільства.

"Я думаю, що це буде відкритий механізм. Це буде абсолютно правильно і з точки зору державної поведінки, і з точки зору чесності перед виборцями, і з точки зору ефективності роботи. Тому що найчастіше кулуарні переговори носили якийсь інтерес, як правило, що має мало спільного з юридичною прозорістю", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Разумков зауважив, що ухвалені владою рішення народжуватимуться у процесі спільної роботи Офісу президента, парламенту й уряду. "І не лише цих трьох, тому що є ще четверта влада (ЗМІ. - Ред.), є ще громадянське суспільство. Є й багато інших складових, зокрема розширення норм прямої демократії, про які ми говоримо", - додав він.

Разумков зазначив, що точок ухвалення рішень не буде багато, має бути одна спільна точка, але сходитися в цю точку і приходити до рішення потрібно буде з різних напрямів. "І головне, щоб ці рішення були спрямовані на якісні зміни в країні", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Було б коректно надати посаду віцеспікера ВР опозиції. Але нехай вони між собою визначать, яка вони опозиція, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139141
 
 
 Топ коментарі
 
это как с мовним законом- на странице зебобы запили опрос ,но когда оказалось ,что большинство за -опрос просто удалили Решения в треугольнике президент-парламент-правительство будут приниматься совместно и публично, - Разумков - Цензор.НЕТ 7151
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«Любовний трикутник», прямо...

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Людина яка вже 4 місяці обманює народ і приховує усе, що тільки можливо, заговорила про публічність. Я ще "молодому риго-аналу" не вірив...
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калько с эрефии вовочка и его димочка, за ними бурят, уже все было
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это как с мовним законом- на странице зебобы запили опрос ,но когда оказалось ,что большинство за -опрос просто удалили
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В смысле? А как же парламентско-президентский формат управления закрепленный в Конституции? Что значит совместно? В Украине больше нет независимых ветвей власти? Да здравствует монархия?
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Візуалізація частини "трикутника" влади + "народ"...

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Пан Атаман Грициан Тавричеський
Попандопало, повтори, пускай привыкают (с)
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Людина яка вже 4 місяці обманює народ і приховує усе, що тільки можливо, заговорила про публічність. Я ще "молодому риго-аналу" не вірив...
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Тільки нікому це не кажіть. Це означає, що у вас є мізки, а зараз це в тренді.
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Почему не подписан закон об импичменте ?
Фюрер боится что старая Рада соберётся и отстранит его от власти.
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Роль Фюрера грає кловун, і Закони його для вистави, а не для життя. Тому коли ВРУ прийняла Закон що можно застосувати реально, кловун наклав у штани, і вирішив почекати поки лояльна ВРУ прийме нежиттєздатний папірець, для лохів.
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Нічого не заважає застосовувати конституцію напряму для імпічмента презика.
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С 22-го июня (т.е после истечения 15-и дней со дня принятия закона Радой) он - самозванец, потому что не подписал закон.
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Решение будет принимать Игорь Валерьевич, а вы будите играть роль "совместного и публичного" принятия!
И точка!
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У этого кацапа сегодня словесный понос)
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все тамбовские начинают срочно пенять на якобы ошибку, проходи убогое уже)
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Интересно бы глянуть на лицо Коломойского, когда он это читает
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Вангую что "пан" Коломойский тоже вполне реально может загреметь за решотку после реформы ГПУ
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Конечно, и сборная из нарида, состоящая из свадебных фотографов и учителей мл. классов добавит этому действу легитимности...
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самые умные из лабухов становятся свадебными фотографами
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Повелазили порохогівноботи вже ваш пахан сосе магічний жезл. Ще є 8 відсотків наївних аутистів які важають що шоколадне гівно щось зробило хороше для України.
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Ущербная логика считать всех, кто критикует некомпетентность "Зе-команды" сторонниками Порошенко!
Ты даже не допускаешь, что может быть мы за Ляшко, Юлю или Тягнибока???
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Добро пожаловать к нам бро. Теперь все кто не согласен с Беней и критикует зЕ порохоботы и тут без вариантов.
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Ну, прямо как у соседей: *****+конь+тувинец, все по телевизору с контактным номером.
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Пересични Призыденты прочитали, почесали, где обычно чешется, и, важно отрыгнув, согласились, бо с ними теперь вроде как и советуются...😁😁😁
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Вот бы Михо премьером поставить, он и шикарный антикризисный менеджер и Пороскот просто перемрет от ужаса Рішення в трикутнику президент-парламент-уряд ухвалюватимуться спільно і публічно, - Разумков - Цензор.НЕТ 7442
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"Трєугольнік" - це піпець! У совку так називали "дирекцію + партком + профком".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення в трикутнику президент-парламент-уряд ухвалюватимуться спільно і публічно, - Разумков
 
 
 
 
 
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