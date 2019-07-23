 19-річний хлопець влаштував стрілянину в кафе в Одесі у відповідь на прохання оплатити рахунок, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в м.Одесі.

За даними поліції, інцидент стався вночі в одному з кафе в Приморському районі, куди нетверезий 19-річний молодик прийшов з другом.

"Щойно друзі влаштувалися за столиком, персонал закладу впізнав у них нещодавніх відвідувачів, які не розрахувалися по чеку. На прохання сплатити борг або залишити заклад приятелі відреагували агресивно та почали конфліктувати. Вже на вулиці один із них дістав пневматичний пістолет та, погрожуючи працівникам нічного закладу, здійснив у їхній бік кілька пострілів. Унаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Працівники Приморського відділу поліції встановили особи обох хуліганів.

19-річному стрілку оголошено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Пістолет вилучено.

Його товариша притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.