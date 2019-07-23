EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події
  4608  54
Матеріали за темою:
Все про:Одеса (1993) Нацполіція (7893) стрілянина (1017)

 19-річний хлопець влаштував стрілянину в кафе в Одесі у відповідь на прохання оплатити рахунок, - поліція

В Одесі відвідувач кафе влаштував стрілянину у відповідь на прохання оплатити рахунок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в м.Одесі.

За даними поліції, інцидент стався вночі в одному з кафе в Приморському районі, куди нетверезий 19-річний молодик прийшов з другом.

"Щойно друзі влаштувалися за столиком, персонал закладу впізнав у них нещодавніх відвідувачів, які не розрахувалися по чеку. На прохання сплатити борг або залишити заклад приятелі відреагували агресивно та почали конфліктувати. Вже на вулиці один із них дістав пневматичний пістолет та, погрожуючи працівникам нічного закладу, здійснив у їхній бік кілька пострілів. Унаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець на Херсонщині вистрілив у ногу товаришеві по службі

Працівники Приморського відділу поліції встановили особи обох хуліганів.

19-річному стрілку оголошено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Пістолет вилучено.

Його товариша притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139140
 
 
 Топ коментарі
 
избиратель зеленского)
 показати весь коментар
 
Праздновали конец эпохи бедности
 показати весь коментар
 
А у нього зброя легальна була? Навпаки, у випадку легалізації зброї подібні дебіли мають більше шансів отримати отвєтку, бо у громадян може виявитися легальний пістоль для самооборони.

А легальну зброю цей гопнічек навряд чи зміг би собі дозволити, адже в нього просто не вистачило б бабок на пістолет і мито, яке береться при оформленні дозволу на зброю!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
пил с горя из-за пролёта пороха.
 показати весь коментар
 
 
нихуа, зебоба, шнырь сказал бармену - йа вам ничо не должен
 показати весь коментар
 
Наконец-то ты признался, за кого голосовал. Только к чему тут это? Все и так знают, что ты зебил
 показати весь коментар
 
"... при этом один из официантов дважды пёрднул"...

p.s. не о чем больше писать? что за кликбейт?
 показати весь коментар
 
 
Даєш вільний продаж зброї короткоствольної !!!! Дибілам. Я за . Може хоча б так їх стане менше. Хоча навряд. Природа їх завжди відновлює більшістю.
 показати весь коментар
 
 
Давайте заборонимо продаж кухонних ножів....
 показати весь коментар
 
 
А так же кирпичи,лопаты,молотки ......... .
Вот дать ему трёшку просто за ношение,будет достаточно времени подумать.
А попался бы ему правильный пацан и его же пистолет засунул ему в ..... .
 показати весь коментар
 
А у нього зброя легальна була? Навпаки, у випадку легалізації зброї подібні дебіли мають більше шансів отримати отвєтку, бо у громадян може виявитися легальний пістоль для самооборони.

А легальну зброю цей гопнічек навряд чи зміг би собі дозволити, адже в нього просто не вистачило б бабок на пістолет і мито, яке береться при оформленні дозволу на зброю!
 показати весь коментар
 
 
та воно було б якось сцикотно, коли б розуміло що зброя є не тільки у нього.
В штатах такі герої довго не живуть, або поліція або перехожі.
 показати весь коментар
 
 
Я прошу прощения, а что, стреляли из зарегистрированного легального оружия?
И самое главное: ЗАЧЕМ свободная продажа оружия "Дибілам"? Не лучше ли продавать её законопослушным гражданам, которые могут предоставить сертификаты психиатра и нарколога, как в случае с длинноствольным оружием? Кстати, с ним подобных инцидентов практически нет.
Или ты сам "дибіл" и хочешь оружие?
 показати весь коментар
 
Слухайте барани, вам крім пістолетів більше нічого не потрібно? Не потрібно тут кази розказувати і пробувати маніпулювати фразами - "Давайте заборонимо продаж кухонних ножів", "Навпаки, у випадку легалізації зброї подібні дебіли мають більше шансів отримати отвєтку, бо у громадян може виявитися легальний пістоль для самооборони", "легальну зброю цей гопнічек навряд чи зміг би собі дозволити", " було б якось сцикотно, коли б розуміло що зброя є не тільки у нього.В штатах такі герої довго не живуть", "законопослушным гражданам, которые могут предоставить сертификаты психиатра и нарколога" ... Я вас ще раз питаю вам прищавим дибілкуватим хлопчикам, з комплексами неповноцінності, що в цьому житті тільки пістолета в штанях не вистачає?! Ви розумієте, яка це відповідальність і яка кількість додаткових проблем виникає в суспільстві?! Та що ви розумієте? Ви ж "круті" рейнжери "піф- паф", к нам не подходи, а то....
 показати весь коментар
 
Придурок, расскажи весь этот бред кому-то другому, а не добровольцу, который отслужил в 2015 году, а сейчас имеет в сейфе и помпу, и АКМ.
 показати весь коментар
 
 
дибіл, я тобі все максимально в зрозумілій формі пояснив вище, ти що імбіцил? Тобі не дійшло? Прочитай ще тричі!
 показати весь коментар
 
Если оскорбления ты называешь "по-людски", следует логический вывод: ты кацап, который пишет под прокси из **********.

Что ты "разъяснил"? Надёргал цитат оппонентов и назвал их прыщавыми мальчиками, а когда выясняется, что тут есть "мальчики" под 50, отслужившие по мобилизации и с личным оружием, разъяснить то же самое в той же форме лично становится ссыкотно, вот и съезжаешь с базара? Всё с тобой ясно. Свободен.
 показати весь коментар
 
Ігорь заспокойся. Кацапи ще не навчилися так говорити українською і ніколи не навчаться це раз. По-друге з твого профілю бачу ти дядько правильний. І це радує. Трохи не розбираєшсяв у проблемах суспільства, психології та державотворенні, це розчаровує. Але в наших людей майже в усіх ця проблема. Три, я персонально тебе першим не ображав, ти перший це зробив. Чотири, с базара я не сьежаю ніколи, і можу і по людські, і в очі, і будь кому, якщо це буде за правильні і розумні речі. Ти ще не настрілявся? Ти знаєш я теж дуже, дуже люблю стріляти, та так, що брати в руки зброю "не хочу", але дуже люблю. І знаю для чого вона потрібна. Ти ж теж знаєш.
 показати весь коментар
 
Кроме пистолетов нам много чего ещё нужно. Для начала ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ, который урегулирует все аспекты его использования. Также очень нужна ПОЛИЦИЯ, которая не нарушителей знаков в кустах ловит, а предотвращает или хотя бы раскрывает преступления и конфликты. Разумеется, очень нужны СУДЫ, которые не будут выпускать преступников под ночной домашний арест после совершения серьёзных преступлений, чтобы они, находясь под этим фальшарестом, совершали новые разбойные нападения и убийства. Пока нет ни полиции, ни судов, законопослушные граждане практически беззащитны перед преступниками, поскольку тех мало волнует, что пистолеты, типа, запрещены.
 показати весь коментар
 
 
О-о-о-о, так, так, так бачу просвітління розуму в перших речення!!! А от в останьому на жаль, бачу знову загострення, рецидив, та помутніння свідомості....
 показати весь коментар
 
Разъясни, какие именно дополнительные проблемы возникли в молдавском обществе в 1998 году, когда там разрешили продажу короткоствола.
 показати весь коментар
 
Свободная продажа оружия подразумевает продажу короткоствольного нарезного оружия по такой же процедуре как сейчас продаются гладкоствольные ружья и нарезные карабины!!! С прохождением мед осмотра и спецпроверки
Отговорки что будут покупать справки не пройдет, он же не купил себе справку и не приобрел гладкоствол или карабин
А с ружьём 12 калибра куда опаснее чем с пукалкой 9мм
После выстрела с 12к шансы выжить приравниваются к 0
 показати весь коментар
 
 
В Молдове, Болгарии, Румынии, Балтии давно разрешили свободную продажу короткоствольного оружия. Расскажи ещё, что молдаване кардинально отличаются от украинцев в культуре и т.п.
 показати весь коментар
 
Когда приводите в пример эти страны Вы забываете о том, что подобные разрешения были приняты у них в спокойное время без "профессиональных патриотов", "сепаратистов", без полулегальных частных армий и т.д. Понимаю, что дебилковатым индивидам хочется поиграться с личным пистолетиком, а заодно и пальнуть в кого-нибудь. Лоббисты продавцов оружия вообще потирают потные ладошки в предвкушении лаве, но все это желание разрешить продажу оружия к безопасности граждан и правопорядку не имеет никакого отношения.
 показати весь коментар
 
 
Молодець! Я йому та таким, як він теж це намагаюся пояснити та їм не доходить. Може тебе зрозуміють.
 показати весь коментар
 
 
Продажа оружия есть и сейчас)
Вы спокойно можете получить разрешение на гладкоствольное или нарезное оружие, если пройдете медкомиссию и проверку в мвд)
Разница лишь в длинне ствола)
Или вы считаете что карабин менее опасен чем пистолет?
И вопрос ко всем противникам продаж короткоствольного оружия: как часто вы слышите о применении зарегистрированного оружия? Кроме резинок и пистолетов они разрешены только ментам)
 показати весь коментар
 
Ну почему только ментам? А наградные стволы? Вот и результат - Пашинский. А тот же случай с Лозинским.
Регистрация ведь не спасает от преступления. В конце концов сколько пьяных аварий со смертельным исходом совершено на незарегистрированных авто? Но вовремя случающаяся эпилепсия все решает.
 показати весь коментар
 
Там , где применяется оружие( пусть даже травматическое. Ты хрен увидишь разницу между травматиком и боевым. Особенно ночью, особенно человеку, который оружия в руках не держал.) не может быть хулиганства.
 показати весь коментар
 
 
https://censor.net.ua/video_news/434308/v_zaporoje_pyanyyi_mujchina_otkryvshiyi_strelbu_na_zapravke_sdalsya_patrulnym_video_zaderjaniya

Да хрен там - у нас в Запорожье пьяный мудак из помпы в людей стрелял, были раненые. Хулиганство.
Пока такая система правосудия - нельзя людям оружие разрешать к ношению. Не понравится такому мудаку всё что угодно, вытащит ствол и завалит пару людей и наши судьи вынесут вердикт - самооборона.
 показати весь коментар
 
Избиратели порошенко в Одессе? Ты что, совсем зебил?
 показати весь коментар
 
Может у него субсидия, а официант не разобрался ? 19-летний парень устроил стрельбу в кафе в Одессе в ответ на просьбу оплатить счет, - полиция - Цензор.НЕТ 2603
 показати весь коментар
 
 
00-Саша+Саша+Саша
Может у него субсидия...
З власного досвіду судиш? 19-летний парень устроил стрельбу в кафе в Одессе в ответ на просьбу оплатить счет, - полиция - Цензор.НЕТ 7413

 показати весь коментар
 
Це порохобот якому пєтя не заплатив😄
 показати весь коментар
 
 
Та нє, це майбутній слуга народу, рєшил атпразнавать пабєду на вибарах. Вже платить нікому ні за що не треба, чи ти не в курсі?
 показати весь коментар
 
Так вам уже і нема чим платити, пєтька походу починає скорочувати порохоботську ферму☺
 показати весь коментар
 
Точно зебобик...подумал что конец эпохи бедности распространяется и на оплату счетов в кафе.... 19-летний парень устроил стрельбу в кафе в Одессе в ответ на просьбу оплатить счет, - полиция - Цензор.НЕТ 1929
 показати весь коментар
 
 
Мусора совсем деградировали, за воздушками гоняются. Спички скоро станут отбирать?
 показати весь коментар
 
 
Их надо на счётчик ставить.Раньше при савке рецидивист каждую неделю отмечался в РОВД.Сейчас достаточно электронный браслет на шею с прослушкой и пищалкой.Ни одно приличное заведение,да и банда в свою компанию не пустят.
 показати весь коментар
 
 
так так їх звуковими браслетами мітити треба . шоб люди чули писк коли в магазин заходе. а в банк то тривожні гудки . ну і так на всі випадки
 показати весь коментар
 
а вот ответка прилетела бы - чуствовал бы себя уже спокойно ..
 показати весь коментар
 
 
А и вправду. Ишь, чего удумали! Платить? Деньгами? С какой стати? Пришёл голодный человек поесть маненько, чутка бухнуть - самую малость - не без того, а ему сразу платить. Жлобы! Всех пострелять! Больно! Шоб знали!
 показати весь коментар
 
 
Кожен українець повинен бути озброєний короткостволом,крім ватної пітушні,тоді культура зроста в рази,як в Молдові з вуличними ********** покінчено назавжди.
 показати весь коментар
 
 
оце і є реалії для вільного володіння зброєю в нашій країні. бо більшість розуміє демократію, як вседозволеність, а влада дає гарні приклади: у кого більше грошей той і прав. а це результати.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії19-річний хлопець влаштував стрілянину в кафе в Одесі у відповідь на прохання оплатити рахунок, - поліція
 
 
 
 
 
 вгору