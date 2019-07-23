 19-річний хлопець влаштував стрілянину в кафе в Одесі у відповідь на прохання оплатити рахунок, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в м.Одесі.
За даними поліції, інцидент стався вночі в одному з кафе в Приморському районі, куди нетверезий 19-річний молодик прийшов з другом.
"Щойно друзі влаштувалися за столиком, персонал закладу впізнав у них нещодавніх відвідувачів, які не розрахувалися по чеку. На прохання сплатити борг або залишити заклад приятелі відреагували агресивно та почали конфліктувати. Вже на вулиці один із них дістав пневматичний пістолет та, погрожуючи працівникам нічного закладу, здійснив у їхній бік кілька пострілів. Унаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Працівники Приморського відділу поліції встановили особи обох хуліганів.
19-річному стрілку оголошено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Пістолет вилучено.
Його товариша притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.
p.s. не о чем больше писать? что за кликбейт?
Вот дать ему трёшку просто за ношение,будет достаточно времени подумать.
А попался бы ему правильный пацан и его же пистолет засунул ему в ..... .
А легальну зброю цей гопнічек навряд чи зміг би собі дозволити, адже в нього просто не вистачило б бабок на пістолет і мито, яке береться при оформленні дозволу на зброю!
В штатах такі герої довго не живуть, або поліція або перехожі.
И самое главное: ЗАЧЕМ свободная продажа оружия "Дибілам"? Не лучше ли продавать её законопослушным гражданам, которые могут предоставить сертификаты психиатра и нарколога, как в случае с длинноствольным оружием? Кстати, с ним подобных инцидентов практически нет.
Или ты сам "дибіл" и хочешь оружие?
Что ты "разъяснил"? Надёргал цитат оппонентов и назвал их прыщавыми мальчиками, а когда выясняется, что тут есть "мальчики" под 50, отслужившие по мобилизации и с личным оружием, разъяснить то же самое в той же форме лично становится ссыкотно, вот и съезжаешь с базара? Всё с тобой ясно. Свободен.
Отговорки что будут покупать справки не пройдет, он же не купил себе справку и не приобрел гладкоствол или карабин
А с ружьём 12 калибра куда опаснее чем с пукалкой 9мм
После выстрела с 12к шансы выжить приравниваются к 0
Вы спокойно можете получить разрешение на гладкоствольное или нарезное оружие, если пройдете медкомиссию и проверку в мвд)
Разница лишь в длинне ствола)
Или вы считаете что карабин менее опасен чем пистолет?
И вопрос ко всем противникам продаж короткоствольного оружия: как часто вы слышите о применении зарегистрированного оружия? Кроме резинок и пистолетов они разрешены только ментам)
Регистрация ведь не спасает от преступления. В конце концов сколько пьяных аварий со смертельным исходом совершено на незарегистрированных авто? Но вовремя случающаяся эпилепсия все решает.
Да хрен там - у нас в Запорожье пьяный мудак из помпы в людей стрелял, были раненые. Хулиганство.
Пока такая система правосудия - нельзя людям оружие разрешать к ношению. Не понравится такому мудаку всё что угодно, вытащит ствол и завалит пару людей и наши судьи вынесут вердикт - самооборона.
Может у него субсидия...
З власного досвіду судиш?