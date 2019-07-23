 "Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь кандидата Мухтарова

Про це "Слуга народу" повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Полтавщина, 148 округ: в ОВК організували роботу з підробки протоколів на користь Фахраддіна Мухтарова, конкурента кандидатки від нашої партії Анастасії Ляшенко", - йдеться в повідомленні.



Протоколи, де Ляшенко має більшість голосів, начебто повертають на ДВК доопрацьовувати, однак фактично виправляють на користь іншого кандидата.



"Ще не опрацьовано півсотні протоколів. Але ОВК підрахунок призупинила - зачинили будівлю. Місцеві люди організували нічне чергування, щоб працівники ОВК не зібралися і по-тихому зробили чорні справи", - заявляють у партії.

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"У мене на руках є оригінали протоколів-первинок, які нам давали наші спостерігачі з дільниць. Я збираюся зараз буквально кожній людині віддати в руки ті протоколи. Посаджу їх у ОВК, і вони будуть чекати, коли та ОВК збереться, бо, я так розумію, вони можуть зібратися о 7-й, 8-й, 12-й ночі на якесь своє засідання і довносити оці протоколи тільки вже зі своїми змінами. Будемо моніторити, щоб наші цифри в протоколах співпадали з тими, які подаються на ЦВК", - заявила Ляшенко.



Штаб "Слуги народу" в 148 окрузі вів паралельний підрахунок голосів, а також на дільницях працювали спостерігачі.

Зазначається, що керівник штабу Юрій Бражник на підтвердження має протоколи з одних і тих же дільниць, де не збігаються цифри.

У партії інформують, що вже є звернення до ЗМІ, поліції та громадськості, аби зважили на недопущення правопорушень.