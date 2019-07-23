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 "Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь кандидата Мухтарова

У партії "Слуга народу" заявляють про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь Фахраддіна Мухтарова, конкурента кандидатки від президентської партії Анастасії Ляшенко.

Про це "Слуга народу" повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Полтавщина, 148 округ: в ОВК організували роботу з підробки протоколів на користь Фахраддіна Мухтарова, конкурента кандидатки від нашої партії Анастасії Ляшенко", - йдеться в повідомленні.

Протоколи, де Ляшенко має більшість голосів, начебто повертають на ДВК доопрацьовувати, однак фактично виправляють на користь іншого кандидата.

"Ще не опрацьовано півсотні протоколів. Але ОВК підрахунок призупинила - зачинили будівлю. Місцеві люди організували нічне чергування, щоб працівники ОВК не зібралися і по-тихому зробили чорні справи", - заявляють у партії.

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"У мене на руках є оригінали протоколів-первинок, які нам давали наші спостерігачі з дільниць. Я збираюся зараз буквально кожній людині віддати в руки ті протоколи. Посаджу їх у ОВК, і вони будуть чекати, коли та ОВК збереться, бо, я так розумію, вони можуть зібратися о 7-й, 8-й, 12-й ночі на якесь своє засідання і довносити оці протоколи тільки вже зі своїми змінами. Будемо моніторити, щоб наші цифри в протоколах співпадали з тими, які подаються на ЦВК", - заявила Ляшенко.

Штаб "Слуги народу" в 148 окрузі вів паралельний підрахунок голосів, а також на дільницях працювали спостерігачі.

Зазначається, що керівник штабу Юрій Бражник на підтвердження має протоколи з одних і тих же дільниць, де не збігаються цифри.

У партії інформують, що вже є звернення до ЗМІ, поліції та громадськості, аби зважили на недопущення правопорушень.

Слуга народу заявляє про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь кандидата Мухтарова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139137
 
 
 Топ коментарі
 
тебе же рускавым по белому написали-72,2-это курс доллара при данной фотографии.
но сначала будет 43...
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еще одна слуга к корыту не пролезла? Бедолашечка "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 54
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зебіли готові?"Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 9816
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коментар відмічено як спам  
 
На фото - опущенный до нуля мародёр Порошенко "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 462
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тебе же рускавым по белому написали-72,2-это курс доллара при данной фотографии.
но сначала будет 43...
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Так быстренько скупайте доллары! Желательно, миллиардами. От этого его курс повысится.
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Не, опускающийся.
Опущенный окончательно будет сегодня.
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Фантазеры-прорицатели. "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 2187
Вы уже все "угадали".
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Готов тебе продать по 65. Не проморгай свое счастье.
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А что это за припухший китаец справа? Пет Ал По? "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 2901
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порхатобот, ты написал свои влажные фантазии в отношении Зеленского

а я приведу факт "успехов" шакаладной шоблы за 5 лет правления, ввиде графика курса гривны к доллару


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А ти не думав безтолковкою, що теперішній курс. це не заслуга Шмарклі, а усього навсього, наслідки Порошенка. Інерція валютного ринку, яка ось ось скінчиться. І от тоді прийде тверезе похміля для ЗЕбілоїдів.
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Да харе уже гадить, мудила, выборы закончились, делом займись, если ты способен хоть на какое-то реальное дело.
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ПЄСдюк, там має бути 8 , а не 24.45
І доречі , ви ПЄСдюки і на процентах крадете як ваш "лідер" , зімість 24.45 ставите 25.4 ....
Тебе ПЄСдюку нічо не змінить....тіко 2х1
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ти зебіл і цим все сказано, мізки з народження відсутні,тобі не диво. "Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на одному з округів - Цензор.НЕТ 6308
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От Слуг народу і треба починати виводити на чисту воду.
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Главный фальсификатор на этих выборах - это мародёр Порошенко, он не может честно участвовать в выборах. Только фальсификации с его стороны и со стороны его воровской банды.
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Що тут доводити, якщо Фахраддін Мухтаров іде за підтимки ПЕСу, хоча звичайний бізнесмен-бандюк?
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Конечно есть - для начала отстирать штаны от несданных анализов .
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зеро, ты снова здесь? Дома уже все переделал? "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 9004
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Спочатку ти доведи кого і за що виводити, а вас виведуть після каденції Слуг народу.
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Почему я?
Кто обнаружил нарушения, тот и выведет!
У тебя есть факты против СН?
Вперед и с песней!
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Ти з цього почав коментар. Доведи, або зникни назавжди із Цензора.
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Мухтаров Фахраддін Аладдін-Огли - ставленник Порошенко и в его пользу перекладывают голоса за Анастасию Ляшенко от на округе команды Зеленского
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Хтось довів, що саме це там відбувається?
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Канэiно! И это был... внимание! трам-татарам-там-там... Николай Владимирович 369730fe "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 2102
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Якщо копії, зняті з оригиналів не співпадають з виправленими протоколами - це все доказ того, що відбуваються фальсифікації.
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Коля, дайте стрим, накажитете плохишей...
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Может, хотя бы сейчас за фальсификации будут настоящие сроки?
Это принципиальный вопрос.
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Пора, пора вводити в дію новий виборчий кодекс. Пора! Щоб не було цієї гречної мажоритарки!
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Можна ввести в Конституцію керівну і спрямовуючу роль партії Слуга народу, а всі інші партії заборонити "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 4790
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Скоріше приберуть з Конституції згадки про курс в ЄС і НАТО. І їм навіть заохочувати своїх союзників зажопів і ригів не доведеться - ті мовчки всі свої голоса віддадуть.
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бл..дь...( а хо це заблокував,як не БПП!(?
"Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь кандидата Мухтарова - Цензор.НЕТ 7366

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зебіл, БПП - це блок з 5-ти політсил, і ні від кого незалежних мажоритарників. Блок, який приймав рішення по тим чи іншим проблемам життєдіяльності парламенту на підставі консенсусу! Ферштейн? Скільки тобі можна толкувати, що в блоці були моменти, коли консенсусу не доходили, і депутати (кожен) голосували так, як веліло їхнє сумління (політична ментальність)?

І до чого тут твоя картинка?
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порохоботе.... ну розкажи мені докладніше,речитативом,з придихом Як Барига не мав впливу на БПП... "Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь кандидата Мухтарова - Цензор.НЕТ 28
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еще одна слуга к корыту не пролезла? Бедолашечка "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 54
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Нужно вводить электронное онлайн -голосование,где не нужны протоколы и члены комиссий.Можно сразу смотреть нарастание итогов прямо на экране монитора или телевизора.Не нужен день тишины и запрет на агитацию в день выборов.Не нужны избирательные участки,ибо избиратели ,голосуют по телефону.Так в Эстонии.Такое внедряет Орда ,кое -где.Мне на смартфон приходила адресная агитация от одного кандидата -урки,явного сепаратиста.Гугл может всё.Настолько назойливо он всплывал,что приводил в бешенство.
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Результаты закрытого социологического опроса проводимого ассоциацией ESOMAR ( European Society of Marketing Research Professionals).
Партия "Слуга народа" 34,2 %
Партия "Европейская солидарность 10,6 %
Партия "Оппозиционная платформа - "За жизнь" 9.8 %
Партия "Голос" 6.8%
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" 6.4%
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бггг это в штабе Сказочного Петра опрос проводили?
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ПОСЛЕ ВЫБОРОВ, С ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ!, ГДЕ "СЛУГА НАРОДА" ИМЕЕТ СВОЮ КОАЛИЦИЮ!? - ТОЛЬКО НЕ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЛЕН КОМИССИИ И ЛИБО КТО ДРУГОЙ НЕ ПОНИМАЕТ СВОЕЙ БЕСТОЛКОВКОЙ ЧЕМ ДЛЯ НИХ МОГУТ ЗАКОНЧИТСЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ. "Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на одному з округів - Цензор.НЕТ 555
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Мало вас зебанутих туди вже пролізло, так ні, ще подавай...
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можеш продовжувати плакатись... "Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь кандидата Мухтарова - Цензор.НЕТ 4584

"Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь кандидата Мухтарова - Цензор.НЕТ 2849 все.Ми рукаємось у Європу.

Vera Pavlova Sergey Shpilkin
конечно, это ожидаемо - местные князьки рулят. Но и тут барщина дала трещину - у нас многолетний хозяин города не смог провести своего человека - тот уступил (30%) заезжему подкупщику (34%), у кандидата от Зели третий результат (25%). В былые времена такой расклад быстро бы это пересчитали как надо. теперь нет - даже в комиссиях не так просто людей заставить заниматься фальсификациями
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Ви хоч поцікавтесь хто такий мухтаров, де він взявся коли і за які гроші скуповує землі, бо пукнуть про зе і т.д. це як мінімум тупо.
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Там чувак скуповує землі з місцевою рай радою, в селі хвощівка хорольського району викупили пастівник під оранку, люди збувають корів, а виявилось що по сільраді по їхньому округу набрав найбільше голосів, як? Коли село гуділо про неможливість пасти корів! Як таке можливо? Приписаний вдумайтесь у одноно з замів хорольської райради, в подарунок той тому подарував машину, , про що там, погляньте в гугл мапс на село глубока долина що під хоролом, лівіше ви побачите як по документам дозвільним чувак лиш мав право на вирубування чагарників, вирізав два горби глини! Знайомтесь Шевчуга віталій миколайович більше 200 млн збитків. Прямо зараз ногою відкриває двері клепачівської сіль ради де скуповує ту ж саму землю! Бабло правіт міром! І сільнєє тот у кого іх большє! Де набу, сап, прокуратура, поліція чи то навмисно склепали на колінці справу, справа розаалилась, на копів гбр відкрило справу за рукожопість, всі довільні, а горбів глини немає, пастівника немає!
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Безкоштовний говноконцерт, морозиво, рейсовий автобус по хоролу - це не підкуп? Чи гречки вже наїлись?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь кандидата Мухтарова
 
 
 
 
 
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