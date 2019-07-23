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 "Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на одному з округів

У партії "Слуга народу" заявляють про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь Фахраддіна Мухтарова, конкурента кандидатки від президентської партії Анастасії Ляшенко.

Про це "Слуга народу" повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Полтавщина, 148 округ: в ОВК організували роботу з підробки протоколів на користь Фахраддіна Мухтарова, конкурента кандидатки від нашої партії Анастасії Ляшенко", - йдеться в повідомленні.

Протоколи, де Ляшенко має більшість голосів, начебто повертають на ДВК доопрацьовувати, однак фактично виправляють на користь іншого кандидата.

"Ще не опрацьовано півсотні протоколів. Але ОВК підрахунок призупинила - зачинили будівлю. Місцеві люди організували нічне чергування, щоб працівники ОВК не зібралися і по-тихому зробили чорні справи", - заявляють у партії.

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"У мене на руках є оригінали протоколів-первинок, які нам давали наші спостерігачі з дільниць. Я збираюся зараз буквально кожній людині віддати в руки ті протоколи. Посаджу їх у ОВК, і вони будуть чекати, коли та ОВК збереться, бо, я так розумію, вони можуть зібратися о 7-й, 8-й, 12-й ночі на якесь своє засідання і довносити оці протоколи тільки вже зі своїми змінами. Будемо моніторити, щоб наші цифри в протоколах співпадали з тими, які подаються на ЦВК", - заявила Ляшенко.

Штаб "Слуги народу" в 148 окрузі вів паралельний підрахунок голосів, а також на дільницях працювали спостерігачі.

Зазначається, що керівник штабу Юрій Бражник на підтвердження має протоколи з одних і тих же дільниць, де не збігаються цифри.

У партії інформують, що вже є звернення до ЗМІ, поліції та громадськості, аби зважили на недопущення правопорушень.

Слуга народу заявляє про організацію підробки протоколів на одному з округів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139137
 
 
 Топ коментарі
 
еще одна слуга к корыту не пролезла? Бедолашечка "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 54
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тебе же рускавым по белому написали-72,2-это курс доллара при данной фотографии.
но сначала будет 43...
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На фото - опущенный до нуля мародёр Порошенко "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 462
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тебе же рускавым по белому написали-72,2-это курс доллара при данной фотографии.
но сначала будет 43...
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Так быстренько скупайте доллары! Желательно, миллиардами. От этого его курс повысится.
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Не, опускающийся.
Опущенный окончательно будет сегодня.
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Фантазеры-прорицатели. "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 2187
Вы уже все "угадали".
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Готов тебе продать по 65. Не проморгай свое счастье.
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А что это за припухший китаец справа? Пет Ал По? "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 2901
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порхатобот, ты написал свои влажные фантазии в отношении Зеленского

а я приведу факт "успехов" шакаладной шоблы за 5 лет правления, ввиде графика курса гривны к доллару


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От Слуг народу і треба починати виводити на чисту воду.
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Главный фальсификатор на этих выборах - это мародёр Порошенко, он не может честно участвовать в выборах. Только фальсификации с его стороны и со стороны его воровской банды.
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Конечно есть - для начала отстирать штаны от несданных анализов .
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зеро, ты снова здесь? Дома уже все переделал? "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 9004
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Спочатку ти доведи кого і за що виводити, а вас виведуть після каденції Слуг народу.
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Почему я?
Кто обнаружил нарушения, тот и выведет!
У тебя есть факты против СН?
Вперед и с песней!
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Ти з цього почав коментар. Доведи, або зникни назавжди із Цензора.
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Мухтаров Фахраддін Аладдін-Огли - ставленник Порошенко и в его пользу перекладывают голоса за Анастасию Ляшенко от на округе команды Зеленского
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Хтось довів, що саме це там відбувається?
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Канэiно! И это был... внимание! трам-татарам-там-там... Николай Владимирович 369730fe "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 2102
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Коля, дайте стрим, накажитете плохишей...
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Может, хотя бы сейчас за фальсификации будут настоящие сроки?
Это принципиальный вопрос.
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Пора, пора вводити в дію новий виборчий кодекс. Пора! Щоб не було цієї гречної мажоритарки!
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Можна ввести в Конституцію керівну і спрямовуючу роль партії Слуга народу, а всі інші партії заборонити "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 4790
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Скоріше приберуть з Конституції згадки про курс в ЄС і НАТО. І їм навіть заохочувати своїх союзників зажопів і ригів не доведеться - ті мовчки всі свої голоса віддадуть.
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еще одна слуга к корыту не пролезла? Бедолашечка "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 54
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Нужно вводить электронное онлайн -голосование,где не нужны протоколы и члены комиссий.Можно сразу смотреть нарастание итогов прямо на экране монитора или телевизора.Не нужен день тишины и запрет на агитацию в день выборов.Не нужны избирательные участки,ибо избиратели ,голосуют по телефону.Так в Эстонии.Такое внедряет Орда ,кое -где.Мне на смартфон приходила адресная агитация от одного кандидата -урки,явного сепаратиста.Гугл может всё.Настолько назойливо он всплывал,что приводил в бешенство.
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Результаты закрытого социологического опроса проводимого ассоциацией ESOMAR ( European Society of Marketing Research Professionals).
Партия "Слуга народа" 34,2 %
Партия "Европейская солидарность 10,6 %
Партия "Оппозиционная платформа - "За жизнь" 9.8 %
Партия "Голос" 6.8%
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" 6.4%
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ПОСЛЕ ВЫБОРОВ, С ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ!, ГДЕ "СЛУГА НАРОДА" ИМЕЕТ СВОЮ КОАЛИЦИЮ!? - ТОЛЬКО НЕ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЛЕН КОМИССИИ И ЛИБО КТО ДРУГОЙ НЕ ПОНИМАЕТ СВОЕЙ БЕСТОЛКОВКОЙ ЧЕМ ДЛЯ НИХ МОГУТ ЗАКОНЧИТСЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ. "Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на одному з округів - Цензор.НЕТ 555
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Мало вас зебанутих туди вже пролізло, так ні, ще подавай...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на одному з округів
 
 
 
 
 
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