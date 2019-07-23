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 Політика України
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Все про:КМДА (661) Київ (6304) Ткаченко (13)

 Закон про столицю - один із пріоритетних для "Слуги народу". Паспорт законопроєкту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом, - Ткаченко

Партія "Слуга народу" має намір внести до парламенту законопроєкт про столицю, в якому буде вирішено питання розподілу повноважень мера і голови Київської міськдержадміністрації.

Про це сказав кандидат у нардепи від цієї партії, гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Ми з колегами це обговорювали. Одним із пріоритетних законів, який "Слуга народу" планує подавати в парламент, буде саме закон про столицю. Там усі ці пункти щодо перерозподілу повноважень і делегування їх у райони, про те, як формуватиметься влада в Києві, є. Паспорт цього законопроєкту вже готовий, деталі буде обговорено найближчим часом", - сказав Ткаченко.

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Нагадаємо, у 2003 році Конституційний Суд України ухвалив рішення, що КМДА має очолювати лише особа, яку було обрано міським головою. У листопаді 2010 року експрезидент України Віктор Янукович розділив ці посади, унаслідок чого мера Леоніда Черновецького на посаді голови міськадміністрації змінив Олександр Попов. У 2014 році, після перемоги Віталія Кличка на виборах міського голови Києва, п'ятий президент Петро Порошенко призначив його головою КМДА. 10 липня під час зустрічі з Кличком президент України Володимир Зеленський підтвердив наміри розділити повноваження обраного киянами мера і голови Київської міської державної адміністрації. Мер запропонував провести в Києві дострокові вибори.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139136
 
 
 Топ коментарі
 
Это не захват власти зебилами, что вы, что вы.
А главное - Труханов и Гепа остаются на месте, а корень зла - Кличко ))

вас зробылы разом, зебланы, танцуйте и кукарекайте на петю дальше.
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Смішно дивитись, як у зелені декларації розходяться з вчинками. Більше всіх волали про "децентралізацію" і ось на тобі.
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Гауляйтера в Киеве больше не будет !
Киевляне выбирают самоуправление - Мера города Киева


иначе - Майдан Закон о столице один из приоритетных для "Слуги народа". Паспорт законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2653
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Так мы и сейчас живем при назначенце Президента -главе КМДА. Тебя это 5 лет устраивало? А тио что замов к главе КМДА утверждал КабМин (в полном составе, а не только премьер!) + Президент? - норм, 5 лет не муляло?
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функции главы КМДА выполняет свободно избранный Мер города Киева.
что не так?
а кто еще по вашему должен руководить?
назначенный ЗЕБЕней прыщик?

Порох умный человек - разрешил ситуацию наилучшим образом.
а дураки вытягивают "грабли Януковича"
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функции главы КМДА выполняет свободно избранный Мер города Киева.

По Конституции Украины главой КМДА и Мэром может быть 2 разных человека. До тебя это доходит?
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Нет, Конституционный суд постановил что это должно быть одно лицо. Но ты упоротый идиот продолжаешь топить за нарушение закона и узурпацию власти. Как это делал Янукович.
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В Україні є таке поняття делегування повноважень, ця функція використовується в органах державного самоврядування, але про це не знають як Зебєня, так і його шанувальники.
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Ты идиот? В статье написано что это решение Конституционного суда, Порошенко обязан назначить мэра главой КМДА. На текущий момент на это решение КС положил болит только Янукович. И мы все знаем чем это закончилось...
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у вас в слове "выберем" - грамматическая ошибка

нужно писать "Кто от ЗЕ пойдет - того и выбербем." Закон про столицю - один із пріоритетних для "Слуги народу". Паспорт законопроєкту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9502
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Пізно кричиш, мажоритарку по Києву бачив? отож....
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Накуй с такими проханнямы. Киевляне 5 лет просили не строить ТЦ и свечки везде и шо?
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Так в Києві по мажоритарці вони виграли в усіх округах, тобто - зебіли обрали таких же, тільки більш активних...
Доречним буде ось це посилання на народну мудрість

Закон о столице один из приоритетных для "Слуги народа". Паспорт законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4532
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да ты гурман! Пойду съем зеленый салатик, а калошу жри сам ))
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урезают права киевлян самим распоряжаться своей жизнью
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Это еще со времен Януковича тянется глава КМДА назначается Президентом и это не обязательно мэр. + Порошенко-Кличко не вернули Киеву райрады, хотя обещали.
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знакомьтесь - новый глава киевской администрации. "некум" и "непартнер"
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"Здрасте, Гаулятер"
"Очень приятно, Гауляйтер....."

Тыкаченко, сиди в своем вонючем Г+Г - там твоя родина, Закон про столицю - один із пріоритетних для "Слуги народу". Паспорт законопроєкту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1643
а у киевлян - цветущий Киев
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Смішно дивитись, як у зелені декларації розходяться з вчинками. Більше всіх волали про "децентралізацію" і ось на тобі.
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Это не захват власти зебилами, что вы, что вы.
А главное - Труханов и Гепа остаются на месте, а корень зла - Кличко ))

вас зробылы разом, зебланы, танцуйте и кукарекайте на петю дальше.
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О чем я и говорил. Большое желание "подоить" начинает реализовываться.
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Все меньше дней остаётся до майдана. Механизм запущен...
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еще один майдан страна не переживет. или сократится еще на пару областей
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...и прибавится еще несколько миллионов молодых энергичных беженцев, которые будут работать на Украину Закон про столицю - один із пріоритетних для "Слуги народу". Паспорт законопроєкту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2396
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Маячня, переживе, а втратить не на пару а 2 по 0,5 (одна, тобто). А Крим то бонус був халявний.
Кожний майдан коштуватиме 1-ї області. і так доки Україна не стане українською, або не зникне.
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А какой в них толк, если после каждого майдана граждане снова заводят во власть самых отбитых мудаков?
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зраду раздмухиваешь? Закон про столицю - один із пріоритетних для "Слуги народу". Паспорт законопроєкту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7833 Пока и дымка нет - дуй и три сильнее Закон про столицю - один із пріоритетних для "Слуги народу". Паспорт законопроєкту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7833
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правильно. гнать в шею отбитого боксера. я вообще удивляюсь, как киевляне умудряются избирать мэром каких то дегенератов. то черновецкий, то кличко
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А мене дивує що нарот обрав кловуна і торчка, але якось живу з цим.
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не клоуна - а шоумена. по поводу торчка - пруфы будут, или ты такой же пистабол, как твой соевый господин? и главное не специальность, а мозги. перечисленные мною - явно безмозглые, в отличии от зеленского. но тут уже кому что нравится
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Зебил, а ты хоть раз пруфы давал на весь ваш бред, что подобные тебе несли все 5 лет?
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баран, какой бред? иди своему соевому господину сраку лизать
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в мое время т.н. "шоуменов" называли все же клоунами, паяцами, шутами, фиглярами.

А еще раньше они не могли учавствовать в выборах. так как своим кривлянием могли обмануть большие массы людей
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У цьому плані, Зельцман не перевершений.
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мнение аленеводов Нарьян-Мара киевлян не интересует,
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в выборах Киева будет сражение насмерть динозавров что не пролезли в Раду
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Ничего себе! Усё для людёв!
Зелёные герои останавливают Кличкоцид...
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Наскільки я знаю, Закон про столицю ІСНУЄ !!!
Що вони там хочуть змінити?
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Интересно,Беня с утра уже обматерил Ткаченко, или еще нет?
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А не пріоритетні у блаЗ(е)нів бувають?
Що не законопроект то пріоритетний. Закон о столице один из приоритетных для "Слуги народа". Паспорт законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5022
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прийшла маладая ******* прахвесіоналів! в свій час маладая ******* льоні черновецького обчистила так нехило київ,. в цієї апетити ще більші. і найцікавіше-кияне схавають? хоча якшо плюси запустять програму поливанням гівном кличка то отримають потрібен результат. але нічьо, овоч теж з цього починав...
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Olexandr Chornogorodskij


...хоча якшо плюси запустять програму
поливанням гівном кличка то отримають потрібен результат...
Закон про столицю - один із пріоритетних для "Слуги народу". Паспорт законопроєкту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7150

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Тхір нарешті подав своє слово. Довго сидів в норі, чекав свого часу.
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Тоесть поступает строго как Янукович? Ну что киевлянам нельзя выбирать себе мера, надо назначать...
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Помню, раньше все боролись, чтобы вернуть полномочия выборному главе города. Сейчас будут бороться, чтобы отобрать полномочия мэра и передать их всяким назначенцам. Молодцы, чё.
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Столица должна быть небольшим ("сельско-дачным") заштатным административным и посольским городком (отдельным административным округом) где-нибудь у подножья Карпат (чтоб глубокие правительственные бункеры разместить под горами) с соответствующей инфраструктурой, а также военными объектами связи, ПВО/ПРО с подгорными аэродромами, бункерами и укрепленными районами!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗакон про столицю - один із пріоритетних для "Слуги народу". Паспорт законопроєкту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом, - Ткаченко
 
 
 
 
 
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