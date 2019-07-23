 Закон про столицю - один із пріоритетних для "Слуги народу". Паспорт законопроєкту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом, - Ткаченко

Про це сказав кандидат у нардепи від цієї партії, гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Ми з колегами це обговорювали. Одним із пріоритетних законів, який "Слуга народу" планує подавати в парламент, буде саме закон про столицю. Там усі ці пункти щодо перерозподілу повноважень і делегування їх у райони, про те, як формуватиметься влада в Києві, є. Паспорт цього законопроєкту вже готовий, деталі буде обговорено найближчим часом", - сказав Ткаченко.
Нагадаємо, у 2003 році Конституційний Суд України ухвалив рішення, що КМДА має очолювати лише особа, яку було обрано міським головою. У листопаді 2010 року експрезидент України Віктор Янукович розділив ці посади, унаслідок чого мера Леоніда Черновецького на посаді голови міськадміністрації змінив Олександр Попов. У 2014 році, після перемоги Віталія Кличка на виборах міського голови Києва, п'ятий президент Петро Порошенко призначив його головою КМДА. 10 липня під час зустрічі з Кличком президент України Володимир Зеленський підтвердив наміри розділити повноваження обраного киянами мера і голови Київської міської державної адміністрації. Мер запропонував провести в Києві дострокові вибори.
Киевляне выбирают самоуправление - Мера города Киева
иначе - Майдан
что не так?
а кто еще по вашему должен руководить?
назначенный ЗЕБЕней прыщик?
Порох умный человек - разрешил ситуацию наилучшим образом.
а дураки вытягивают "грабли Януковича"
По Конституции Украины главой КМДА и Мэром может быть 2 разных человека. До тебя это доходит?
нужно писать "Кто от ЗЕ пойдет - того и вы
бе рбем."
Доречним буде ось це посилання на народну мудрість
"Очень приятно, Гауляйтер....."
Тыкаченко, сиди в своем вонючем Г+Г - там твоя родина,
а у киевлян - цветущий Киев
А главное - Труханов и Гепа остаются на месте, а корень зла - Кличко ))
вас зробылы разом, зебланы, танцуйте и кукарекайте на петю дальше.
Кожний майдан коштуватиме 1-ї області. і так доки Україна не стане українською, або не зникне.
А еще раньше они не могли учавствовать в выборах. так как своим кривлянием могли обмануть большие массы людей
Зелёные герои останавливают Кличкоцид...
Що вони там хочуть змінити?
Що не законопроект то пріоритетний.
...хоча якшо плюси запустять програму
поливанням гівном кличка то отримають потрібен результат...