 Кандидат від "Слуги народу" Токар судитиметься з Балогою за мандат

Про це в коментарі для "Укрінформ" повідомила Оксана Прокопчук, довірена особа кандидата в депутати Токара, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні - єдиний день, коли незгодні з результатами виборів можуть подати скарги до ОВК, тому зараз наші юристи працюють з документами та готуються подавати оскарження результатів виборів на окрузі № 69 до ОВК", - сказала Прокопчук.
Напередодні на своїй сторінці у Facebook сам Токар повідомив, що буде оскаржувати результати голосування на 69-му окрузі.
"Знаю, що ЦВК оприлюднила вже результати, згідно з якими основний конкурент має перевагу у 798 голосів. Так, це інформація, згідно з поданими протоколами ДВК, але ми не згодні з результатами підрахунку, оскільки наші спостерігачі зафіксували понад 30 порушень на ДВК у день виборів, щодо двох із них тривають кримінальні провадження", - написав він.
За даними ЦВК, наразі по округу № 69 із центром у Мукачеві опрацьовано 100% голосів, за результатами голосування на окрузі переміг Віктор Балога з результатом 35,81%. У Едгара Токара 34,47% голосів.
Ибо имя Эдгард уходит корнями в Англию. В переводе означает богатый воин.
Имя Эдгар в переводе с древнеанглийского имени Eadgar, состоящего из двух частей «ead» (богатый, счастливый) и «gar» (копье), означает «богатый воин», «удачливый воин».
У католиков почитают святых Эдгарда Регенсбургского и Эдгара Мирного (Миролюбивого) (942-975), короля Англии из Уэссексской династии.
я всього навсього мав на увазі, шо едгар, шуфрич, і таке інше--це чуже, хоча балога теж не з рідних.
кстати, поясни - партию набирали в пту? почему уровень высшего образования у слуг уродов такой низкий? даже у вазелина диплом купленный. неучи для неучей
А Мишаня Ланьо (Блюк) - подтвердит !!!
А що радує, що Ужгородці теж гідну людину обрали, а не якесь зелене чмо.
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А ЗАЧЕМ С БОЛОГОЙ СУДИТЬСЯ ЗА МАНДАТ, ЕСЛИ БАЛОГУ НУЖНО ДАВНО СУДИТЬ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Виктор Балога: криминально-политическая биография
https://akcenty.com.ua/kompromat/19920-viktor-baloga-kriminalno-politicheskaya-biografiya
"встреча скромного товароведа и стремительно набирающего «вес» местного авторитета Михаила Токара"... В Мукачево утверждают, что через скромную балоговскую фирму «Рей-проминь» Токар отмыл свои первые миллионы. Запомнился «Геша» местным бизнесменам и коммерсантам всей Украины (в том числе и с бандитскими наклонностями) тем, что четко следовал принципу «живи сам и дай жить другим».
Чому ваш Едік Токар, так приховував від виборців, що є РОДИЧЕМ Геши. ТАк так, саме того бандика у співпарці із яким ви звинувачуєте Балогу????
Де воно було під час повені, коли завдяки В.І. цілі вулиці та квартали люди змогли відбудувати? Добре що для Зелених дегенератів "Токарі" не бандити...