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 Кандидат від "Слуги народу" Токар судитиметься з Балогою за мандат

На Закарпатті кандидат від "Слуги народу" Едгар Токар судитиметься із чинним народним депутатом Віктором Балогою за мандат в окрузі із центром у Мукачеві.

Про це в коментарі для "Укрінформ" повідомила Оксана Прокопчук, довірена особа кандидата в депутати Токара, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні - єдиний день, коли незгодні з результатами виборів можуть подати скарги до ОВК, тому зараз наші юристи працюють з документами та готуються подавати оскарження результатів виборів на окрузі № 69 до ОВК", - сказала Прокопчук.

Напередодні на своїй сторінці у Facebook сам Токар повідомив, що буде оскаржувати результати голосування на 69-му окрузі.

"Знаю, що ЦВК оприлюднила вже результати, згідно з якими основний конкурент має перевагу у 798 голосів. Так, це інформація, згідно з поданими протоколами ДВК, але ми не згодні з результатами підрахунку, оскільки наші спостерігачі зафіксували понад 30 порушень на ДВК у день виборів, щодо двох із них тривають кримінальні провадження", - написав він.

За даними ЦВК, наразі по округу № 69 із центром у Мукачеві опрацьовано 100% голосів, за результатами голосування на окрузі переміг Віктор Балога з результатом 35,81%. У Едгара Токара 34,47% голосів.

Також читайте: Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря. ІНФОГРАФІКА

Кандидат від Слуги народу Токар судитиметься з Балогою за мандат 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139131
 
   
 Топ коментарі
 
судишь по себе, оправдывающего паталогического вора и мародёра Порошенко?
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брали пример с Генпрокурора Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат - Цензор.НЕТ 739
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зебильчик засквакался за очередного массажиста
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Тупа зебілоїдна істото, хоча би почитало. У Балогі з Пецєю дуже хєрові відносини, але це не значить, що мукачівці мають обирати якогось недоноска зеленого.
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Свого "пана" обирають, як і в попередні роки. Раби - що тут сказати.
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Отлично! Жванецкий: "Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера." Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат - Цензор.НЕТ 4442
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Согласен, что для кацапов и их поклонников порохоботов, Едгар это как красная тяпка для быка.
Ибо имя Эдгард уходит корнями в Англию. В переводе означает богатый воин.
Имя Эдгар в переводе с древнеанглийского имени Eadgar, состоящего из двух частей «ead» (богатый, счастливый) и «gar» (копье), означает «богатый воин», «удачливый воин».
У католиков почитают святых Эдгарда Регенсбургского и Эдгара Мирного (Миролюбивого) (942-975), короля Англии из Уэссексской династии.
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Ого скільки пустоблудія. давайте лікбез про древніх укрів вятровіча.
я всього навсього мав на увазі, шо едгар, шуфрич, і таке інше--це чуже, хоча балога теж не з рідних.
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Якщо діло в імені, то чому один Володимир хрестив Русь, другий - хйуло, а третій - торчок? Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат - Цензор.НЕТ 969
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Судиться? В Пеценых судах? С ума сошел слуга? Надо сразу в КС
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А давно портновские суды стали Петиными?
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Так вроде ж судебная реформа была одной из потужних реформ і рішучих перемог соевого мародера. Не? Выходит шо таки барыга ничего не делал кроме как воровал и мародерничал все эти пять лет.
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Ми бачили як КСУ продавили, тому лишить собі ці казочки. Є факт Зебіли облажались, мукачівці пам'ятають добро зроблене людиною, при усіх його недоліках. Зебілятко усе місто рекламою обклеяло і так пролетіло.
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Ці казочки разказували українцям ви, соєві пасіпаки. А тепер вже й самі зневірились в них? Не треба казати за всіх мукачивців- все ж є серед них і адекватні люди, що знають хто такі Балоги.
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До речі, КС теж був сформований за правління бариги.
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балога конечно скот, но как рвется к власти зеленая братва просто поражает
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А соя просто миролюбно й безальтернативно спостерігає!)))
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Спасибо Виннице родной ,народ голодный и босой
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Большая вероятность успеха у слуги, когда зебы оправдывают даже откровенную мразь, пролезающую в СН...
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судишь по себе, оправдывающего паталогического вора и мародёра Порошенко?
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типичная мантра пригожинского бота
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неужели ? это типо как всякие Пашинские и Грановские жизнь не представляют без мандата и прут инкогнито ? Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат - Цензор.НЕТ 5406
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пашинские и грановские проиграли и не подают в суд а бобики вазелина аж трясутся.
кстати, поясни - партию набирали в пту? почему уровень высшего образования у слуг уродов такой низкий? даже у вазелина диплом купленный. неучи для неучей
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Судячи по вашому посту у вас незакінчена початкова освіта. Не вмієте аналізувати і робити висновки.Приведіть список хто не має освіти......
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пусть Балога расскажет как он на Закарпатье коррупцию победил (возглавил)
Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат - Цензор.НЕТ 3385

А Мишаня Ланьо (Блюк) - подтвердит !!!

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А кто был ответственным за борьбу с коррупцией в правительстве Азирова?
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Ще одна тупа Зебільна худоба. Мишаня Ланьо (Блюк) очолює банду покійного Геші (Токаря), а ви запитайте у свого Едгара Токаря, чий то родич??? А тепер три смайлика, щоби поржати Кандидат від "Слуги народу" Токар судитиметься з Балогою за мандат - Цензор.НЕТ 4092Кандидат від "Слуги народу" Токар судитиметься з Балогою за мандат - Цензор.НЕТ 5833 Кандидат від "Слуги народу" Токар судитиметься з Балогою за мандат - Цензор.НЕТ 4092
А що радує, що Ужгородці теж гідну людину обрали, а не якесь зелене чмо.
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Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат

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А ЗАЧЕМ С БОЛОГОЙ СУДИТЬСЯ ЗА МАНДАТ, ЕСЛИ БАЛОГУ НУЖНО ДАВНО СУДИТЬ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Виктор Балога: криминально-политическая биография

https://akcenty.com.ua/kompromat/19920-viktor-baloga-kriminalno-politicheskaya-biografiya
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Зебіли, не лізте туди де нічого не розумієте.

"встреча скромного товароведа и стремительно набирающего «вес» местного авторитета Михаила Токара"... В Мукачево утверждают, что через скромную балоговскую фирму «Рей-проминь» Токар отмыл свои первые миллионы. Запомнился «Геша» местным бизнесменам и коммерсантам всей Украины (в том числе и с бандитскими наклонностями) тем, что четко следовал принципу «живи сам и дай жить другим».

Чому ваш Едік Токар, так приховував від виборців, що є РОДИЧЕМ Геши. ТАк так, саме того бандика у співпарці із яким ви звинувачуєте Балогу????
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Балога може так сховати цього чувака в Карпатах,що його ніколи не знайдуть Кандидат від "Слуги народу" Токар судитиметься з Балогою за мандат - Цензор.НЕТ 564
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Кто мог голосовать за балогу?! За этого бандита, который еще с 90х имеет то бедное Мукачево.
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Увесь варош. Хто міг голосувати за це зелене чмо? Нико пусте. Що воно зробило для вароша?
Де воно було під час повені, коли завдяки В.І. цілі вулиці та квартали люди змогли відбудувати? Добре що для Зелених дегенератів "Токарі" не бандити...
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