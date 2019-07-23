 Уряд призначив Гутенка новим в.о. голови ДФС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Кабміну.
Як зазначається, Гутенко - директор департаменту таргетингу та управління митними ризиками ДФС.
"Покласти тимчасово з 23 липня 2019 р. виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на директора департаменту таргетингу та управління митними ризиками Державної фіскальної служби України Гутенка Дениса Вікторовича", - йдеться в повідомленні.
когда уже наконец, БОТЫ начнут ФЛУДИТЬ о том, что
депутатскую неприкосновенность отменять НЕЛЬЗЯ !!!
...атопутен нападЬОт