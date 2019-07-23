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 Політика України
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Все про:Кабмін (2958) ДФС (2273)

 Уряд призначив Гутенка новим в.о. голови ДФС

Кабінет міністрів призначив Дениса Гутенка тимчасово виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Кабміну.

Як зазначається, Гутенко - директор департаменту таргетингу та управління митними ризиками ДФС.

"Покласти тимчасово з 23 липня 2019 р. виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на директора департаменту таргетингу та управління митними ризиками Державної фіскальної служби України Гутенка Дениса Вікторовича", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139130
 
 
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когда уже наконец, БОТЫ начнут ФЛУДИТЬ о том, что

депутатскую неприкосновенность отменять НЕЛЬЗЯ !!!
...атопутен нападЬОт

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вот и он, свой, хороший , правильный человечек на таможне.
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Винницкие закончились, назначили донецкого!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУряд призначив Гутенка новим в.о. голови ДФС
 
 
 
 
 
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