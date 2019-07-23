 Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO

"Вибори відбувалися в конкурентному та загалом мирному середовищі, незважаючи на жорсткі терміни проведення виборів і недоліки законодавства", - сказав глава місії ENEMO Златко Вуйович на пресконференції у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загальна оцінка процесу голосування була позитивною майже на всіх дільницях, на яких були спостерігачі ENEMO", - йдеться у звіті місії, поширеному на пресконференції у вівторок у Києві.
Також спостерігачі зазначили, що дільниці закрилися вчасно.
"Майже на всіх спостережуваних дільницях процедура підрахунку голосів була виконана належним чином. Передача матеріалів здійснювалася упорядковано і з дотриманням усіх процедур", - поінформували в місії.
Водночас спостерігачі ENEMO зафіксували низку порушень під час передвиборчої кампанії, зокрема скупку голосів виборців та агітацію держслужбовцями, повідомив Вуйович.
"Спостерігачі повідомили про залучення держслужбовців до передвиборчої агітації, тиск на виборців і велику кількість порушених справ щодо скупки голосів, особливо на користь кандидатів на одномандатних округах", - розповів він.
Також у звіті місії ENEMO зазначено, що з огляду на концентрацію ЗМІ у власності кількох осіб та їхнього сильного впливу на редакційну політику, не було забезпечено рівне й неупереджене висвітлення передвиборчої кампанії.
Поэтому, мародёр со своей бандой недочеловеков и проиграл...
Даже на Львовщине, мародёр проиграл Голосу.
А по мажоритаке на Львовщине кандидаты от Зеленского победили в двух округах именно ставленников мародёра.
В итоге у Зеленского на Львовщине - 3 мажоритарщика а у мародёра - 1.
И это Львовщина, которую мародёр считал своей вотчиной.
Теперь у мародёра нет земли, нет места в Украине. Земля горит под ногами паталогического вора Порошенко
результаты выборов показали, отношение граждан к сказкам и мантрам паталогического брехуна и вора Порошенко
порошенко - не только "рошен", запомни "папа".
Ну и как, работает?
Я тебя таким и представлял!