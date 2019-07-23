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 Політика України
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 Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO

Позачергові парламентські вибори в Україні відбувалися в мирному середовищі та були конкурентними, заявили в місії спостерігачів ENEMO.

"Вибори відбувалися в конкурентному та загалом мирному середовищі, незважаючи на жорсткі терміни проведення виборів і недоліки законодавства", - сказав глава місії ENEMO Златко Вуйович на пресконференції у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загальна оцінка процесу голосування була позитивною майже на всіх дільницях, на яких були спостерігачі ENEMO", - йдеться у звіті місії, поширеному на пресконференції у вівторок у Києві.

Також спостерігачі зазначили, що дільниці закрилися вчасно.

"Майже на всіх спостережуваних дільницях процедура підрахунку голосів була виконана належним чином. Передача матеріалів здійснювалася упорядковано і з дотриманням усіх процедур", - поінформували в місії.

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Водночас спостерігачі ENEMO зафіксували низку порушень під час передвиборчої кампанії, зокрема скупку голосів виборців та агітацію держслужбовцями, повідомив Вуйович.

"Спостерігачі повідомили про залучення держслужбовців до передвиборчої агітації, тиск на виборців і велику кількість порушених справ щодо скупки голосів, особливо на користь кандидатів на одномандатних округах", - розповів він.

Також у звіті місії ENEMO зазначено, що з огляду на концентрацію ЗМІ у власності кількох осіб та їхнього сильного впливу на редакційну політику, не було забезпечено рівне й неупереджене висвітлення передвиборчої кампанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139126
 
   
 Топ коментарі
 
сказки мародёра не актуальны и никто в них не верит...
результаты выборов показали, отношение граждан к сказкам и мантрам паталогического брехуна и вора Порошенко
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Скоро узнаешь и подробности и приговор.
порошенко - не только "рошен", запомни "папа". Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO - Цензор.НЕТ 5483
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Выборы в Раду были мирными и конкурентными, - наблюдатели ...

Поэтому, мародёр со своей бандой недочеловеков и проиграл...
Даже на Львовщине, мародёр проиграл Голосу.
А по мажоритаке на Львовщине кандидаты от Зеленского победили в двух округах именно ставленников мародёра.
В итоге у Зеленского на Львовщине - 3 мажоритарщика а у мародёра - 1.
И это Львовщина, которую мародёр считал своей вотчиной.
Теперь у мародёра нет земли, нет места в Украине. Земля горит под ногами паталогического вора Порошенко
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В новоросийском новоязе, "мародёр" - это тот кто за свой счёт построил ПВО Киева.
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сказки мародёра не актуальны и никто в них не верит...
результаты выборов показали, отношение граждан к сказкам и мантрам паталогического брехуна и вора Порошенко
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Видишь как тебе страшно. Будучи уркой, ты просто ушёл в глухой отказ.
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Компания "Рошен" что-то украла ? Интересно. Подробности можно ?
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Скоро узнаешь и подробности и приговор.
порошенко - не только "рошен", запомни "папа". Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO - Цензор.НЕТ 5483
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Приговор будет "Кварталу". Примерно как Януку. Только без вертолёта в Ростов.
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Да, а еще он армии подарил 100500 млрд.. когда конкретно и кому? - ну, это так давно было!.. но подарил, зуб даю! Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO - Цензор.НЕТ 1957
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Зраду выискивать собираешься? Сколько сегодня зрад нашел?
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Не, просто издеваюсь над вашей бригадой. Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO - Цензор.НЕТ 6734
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спеціально для таких як ти створений.
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Так вот откуда твоё - "СЫНОК"?!!!
Я тебя таким и представлял!
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А я тебя вижу лахтинским придурком, выгнанным из заборостроительного ПТУ за неуспеваемость. Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO - Цензор.НЕТ 7050
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO
 
 
 
 
 
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