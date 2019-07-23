 Лукашенко - ЄС: У нас є спільна біда - Україна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Білорусі, про це він заявив 22 липня на зустрічі з главою представництва ЄС у Білорусі Андреа Вікторін.
"У нас з вами є спільна проблема, можна сказати, біда - Україна. Я дуже добре знаю український народ і все те, що сьогодні відбувається в Україні, цей народ того не заслужив. Минули президентські, парламентські вибори, важливе питання так чи інакше там вирішене - питання влади. Свого часу Європейський Союз дав багато обнадійливих сигналів для цієї братської для нас країни і братнього для нас народу. Я б вас дуже просив посприяти стабілізації ситуації в Україні", - сказав Лукашенко.
Президент Білорусі наголосив, що розраховує на це не тільки тому, що особисто співпереживає українському народу.
"Справа в тому, що ця проблема наша з вами - ми, українці і ви живемо в одному регіоні. Цей нарив, цей головний біль для Європейського Союзу треба якомога швидше усунути. Тому я переконливо прошу вас, як би не було складно вам зараз, їдучи в іншу країну, передати цей сигнал Європейського Союзу: Україна потребує підтримки", - наголосив глава білоруської держави.
На думку Лукашенка, ЄС несе повну відповідальність за події, що відбуваються в Україні, адже він свого часу запропонував їй альтернативу - піти на зближення з Європою.
"Україна пішла і орієнтується на Європу, напевно, зараз більше, ніж на Росію, Білорусь, ЄАЕС. Європейський Союз сказав "А", мусить сказати і "Б", якщо говорити відверто. Треба допомогти українському народові", - резюмував він.
Лукашенко також зазначив, що Білорусь готова до посилення політичного діалогу з Європейським Союзом.
С Порохом или Турчиновым он находил общий язык и не смотрел на слюни кацапов.Поставки топлива,техники всё вовремя. А как можно шушукаться или договариваться с Зелей.Будут знать двое-Зеля и вся россия. Кто с таким дурнем дела иметь будет. С ним только хером на рояле зебилы играть способны.
Батьківщина- 8.18%
ЄС- 8.12%
Ти засмучуєш Петра Олексійовича!
о чем эта усатая скотина говорит?
"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен - вопрос власти. В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси подчеркнул, что рассчитывает на это не только потому, что лично сопереживает украинскому народу.
Источник:https://censor.net.ua/n3139124"
и про себя, любимого напомнить
"Лукашенко также отметил, что Беларусь готова к усилению политического диалога с Европейским союзом.
Источник:https://censor.net.ua/n3139124"
Нова влада буде працювати над усуненням лукашенки та
становленням в Білорусі проукраїнського уряду...
Скажи
Вовчара поліський тобі брат, кривавий колгоспнику.
не Украина беда у тебя и у Европы... а неуправляемая бешеная с*ка раша-параша!
У кого -то есть сомнения в том ЧЬИ приказы выполняли бы такие "мымротвари" ?
Украина против белорусских миротворцев в Донбассе
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2380430.html
Белорусские миротворцы оказались не нужны украинским властям
https://naviny.by/article/20181121/1542792628-belorusskie-mirotvorcy-okazalis-ne-nuzhny-ukrainskim-vlastyam
И тд
свое мнениесвой бред.
Лука не хочет в Рашку ни в какую. Там ведь никаких законов нет, как и в Лукашении. Но как каждый диктатор, Лука плюёт на законы, на права - но хочет, чтобы с ним считались. Этого в Рашке он не получит. Остаётся Европа. Там, по представлению Луки, власть и люди мягкие, доверчивые, добрые, толерантные. Авось простят его... Но идти в Европу Лука не может - костлявая рука огромного скелета совка - Россия - держит его за ноги...
Поэтому Лука подталкивает в ЕС Украину. Надеясь, если у Украины получится, - а это резко ослабит хватку лап скелета - лезть в ЕС на её плечах...
Но если Украина пошатнётся, либо просто остановится, и скелет сожмёт костлявую лапу - Лука ударит в спину Украины вместе с ним.
А в твоём ********** власть не соблюдает законы, потому что тогда нельзя воровать. Не соблюдает принципы сотрудничества, потому что "не нае бёшь - не проживёшь". Поэтому Рашка никуда не идёт, оставаясь в жопе, и проваливаясь всё глубже в пропасть. Как только проваливаться станет страшно - начнут отваливаться регионы. И Рашки не станет, как и совка. Мир не спеша готовится к этому, потому что образумить ************ невозможно - слишком далеко зашли...
Ни одного из этих механизмов контроля, непозволяющих власти воровать, в ********** нет. Потому и ********** не станет.
А ти, батя, хіба не знаєш про перемогу Зелебенського на виборах і взяття всієї повноти влади і президентської, і в Раді!!!!
Так що, батя, не "печалься", тепер в Україні все буде ОК і без паРаші, і без ЄС!!!
Це таки біда)
"Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, наши корни там - нашей веры, крепких, настоящих людей. Не думаю, что президент России кого-то вот так водил за руки и показывал, зная дотошно все эти места. Я очень ценю, что вы вчера меня там провели и показали все это. Мысль у меня была о том, как нам - белорусам - продолжить этот путь на Валааме и в других наших монастырях".