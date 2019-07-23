 У "Слузі народу" та Євросоюзі наполягають на проведенні місцевих виборів у 2020 році

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.
"Якщо ми говоримо про місцеві вибори, то справді до них потрібно готуватися, і політична партія "Слуга народу" фактично відразу ж після того, як закінчуються парламентські вибори, готуватиметься до місцевих виборів", - сказав Разумков.
Також він вважає, що значна частина чиновників на місцях "неефективно використовують ті ресурси, які в них є, зокрема, завдяки реформі децентралізації".
Зі свого боку, офіційний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Майя Косьянчич заявила, що ЄС очікує проведення місцевих виборів лише в наступному році. До цього часу, на їхню думку, українська влада має врахувати проблеми нинішніх виборів, включно з повідомленнями про скуповування голосів.
"Важливо, щоб українські органи влади врахували виявлені недоліки на основі рекомендацій Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ до запланованого виборчого циклу, зокрема місцевих виборів 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, чергові місцеві вибори заплановані на 25 жовтня 2020 року.
16 год
Прогноз на 2020 рік. Верховна Рада 10 скликання. Поїхали:
1. Скасування курсу на ЄС і НАТО. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Раз.
2. Скасування декомунізації. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Два.
3. Скасування Закону про мову. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Три.
4. Оновлення договору про дружбу з Росією. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Чотири.
Далі буде. Цьому ніхто не завадить. Зовсім. Харківські угоди ухвалили в парламенті попри бійки та димові шашки. Зараз я не жартую...
Sergiy Taran:
От, ви зараз іронізуєте над 8-ма голосами Савченко. А уявіть, якби президентська кампанія відбувалася одразу після її повернення? Думаю, тепер ви вірите, що у агентки Наді були би гарні шанси.
...В українській політиці - все дуже змінне. Минулого літа деякі експерти прогнозували і небезпідставно, що наступним президентом може стати Гриценко. Потім у президентській кампанії був злет Тимошенко. Її штаби впевнено розганяли меседж "Дайош Юлю в один тур". Потім настала доба Зе, яку півтора роки тому ніхто не уявляв. А переможець минулої кампанії Нарфронт не взяв участь виборах, "прогресивна" Самопоміч - на маргінесі, "шаріки" - передули бойові загони націоналістів, купа ресурсних мажоритарників програли голограмам.
Будувати бетонну стабільність в Україні - це як зводити замки на піску. А в Україні цей пісок ще й почасти підтоплений болотом.
Краще було винести пост Кокотюхи окремо...
В реальности, у рыгов - 13% и они в глубокой заднице...
Кстати, Порошенко - сам был организатором ПР и работал министом в преступном правительстве Азарова.
за что и должен был ещё ранее люстрирован... Но немного оттянул свою люстрацию Порошенко, зато теперь будет люстрирован вместе со своей бандой по новому закону, который обязательно примет Рада... Всем, кто работал в преступной власти Порошенко, будет запрещёно занимать руководящие посты во власти в государстве
Слузі народу Іванову
Слуги народу Петрова
Заява.
Бо підозрюю, слугу Шефіра, сина 17 річного бійця НКВС, який воював з бандерівцями коробить від звернення "пан".