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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:місцеві вибори (78) Разумков Дмитро (103) Слуга народу (144)

 У "Слузі народу" та Євросоюзі наполягають на проведенні місцевих виборів у 2020 році

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені в 2020 році. На думку політика, до місцевих виборів потрібно ще підготуватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Якщо ми говоримо про місцеві вибори, то справді до них потрібно готуватися, і політична партія "Слуга народу" фактично відразу ж після того, як закінчуються парламентські вибори, готуватиметься до місцевих виборів", - сказав Разумков.

Також він вважає, що значна частина чиновників на місцях "неефективно використовують ті ресурси, які в них є, зокрема, завдяки реформі децентралізації".

Зі свого боку, офіційний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Майя Косьянчич заявила, що ЄС очікує проведення місцевих виборів лише в наступному році. До цього часу, на їхню думку, українська влада має врахувати проблеми нинішніх виборів, включно з повідомленнями про скуповування голосів.

"Важливо, щоб українські органи влади врахували виявлені недоліки на основі рекомендацій Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ до запланованого виборчого циклу, зокрема місцевих виборів 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Читайте також: "Занадто багато різних шахраїв залізло у владу, щоб там харчуватися", - Філатов пояснив, чому виступає за дострокові місцеві вибори

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139121
 
   
 Топ коментарі
 
Шо значит настаивают в слуге народа.? У них же полная , тотальная власть... Могут с зубожилыми делать всё , что хотят. Загнать на ещё одни никому не нужные выборы - как пальцем об асфальт.
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так ко и кого покупал? или это теперь не интересно, главное практика покупки прошла успешно. И как быть с идеальными выборами?
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Теперь петики будут настаивать на выборах в этом году.
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Дмитрий Чекалкин

16 год

Прогноз на 2020 рік. Верховна Рада 10 скликання. Поїхали:
1. Скасування курсу на ЄС і НАТО. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Раз.
2. Скасування декомунізації. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Два.
3. Скасування Закону про мову. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Три.
4. Оновлення договору про дружбу з Росією. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Чотири.
Далі буде. Цьому ніхто не завадить. Зовсім. Харківські угоди ухвалили в парламенті попри бійки та димові шашки. Зараз я не жартую...
Sergiy Taran:
От, ви зараз іронізуєте над 8-ма голосами Савченко. А уявіть, якби президентська кампанія відбувалася одразу після її повернення? Думаю, тепер ви вірите, що у агентки Наді були би гарні шанси.
...В українській політиці - все дуже змінне. Минулого літа деякі експерти прогнозували і небезпідставно, що наступним президентом може стати Гриценко. Потім у президентській кампанії був злет Тимошенко. Її штаби впевнено розганяли меседж "Дайош Юлю в один тур". Потім настала доба Зе, яку півтора роки тому ніхто не уявляв. А переможець минулої кампанії Нарфронт не взяв участь виборах, "прогресивна" Самопоміч - на маргінесі, "шаріки" - передули бойові загони націоналістів, купа ресурсних мажоритарників програли голограмам.
Будувати бетонну стабільність в Україні - це як зводити замки на піску. А в Україні цей пісок ще й почасти підтоплений болотом.



В "Слуге народа" и Евросоюзе настаивают на проведении местных выборов в 2020 году - Цензор.НЕТ 2610
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Pawlo Kit
Краще було винести пост Кокотюхи окремо...
У "Слузі народу" та Євросоюзі наполягають на проведенні місцевих виборів у 2020 році - Цензор.НЕТ 664

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Не скажете - а кто у вас ПерЗЕдент, я имею ввиду эта камбала пучеглазая или все же ЗЕдеятель развлекательного жанра?
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Беня у нас президент. а это его слуги.
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Шо значит настаивают в слуге народа.? У них же полная , тотальная власть... Могут с зубожилыми делать всё , что хотят. Загнать на ещё одни никому не нужные выборы - как пальцем об асфальт.
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Про реванш мы слышим, исключительно от порошенковских воровских свиней, которых открывают от корыта.
В реальности, у рыгов - 13% и они в глубокой заднице...
Кстати, Порошенко - сам был организатором ПР и работал министом в преступном правительстве Азарова.
за что и должен был ещё ранее люстрирован... Но немного оттянул свою люстрацию Порошенко, зато теперь будет люстрирован вместе со своей бандой по новому закону, который обязательно примет Рада... Всем, кто работал в преступной власти Порошенко, будет запрещёно занимать руководящие посты во власти в государстве
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я про то что перекрасятся и станут слугами, как перекрасились и вошли в бпп, герасимов шахов э сетера.....
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Щоб після ейфорії у вас не настало дуже тяжке похмілля, раджу не забути, що в країні війна, сотні тисяч людей вже пройшли через неї, на руках в людей тисячі стволів різної зброї і, на жаль, цього разу фанерними щитами і паленими шинами не обійдеться. Просто про це пам'ятайте і мозок хоч інколи вмикайте.
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Дивно, слуга Дмитро визнав реформу по децентралізації. Цікаво, коли у парламент внесуть проект закону по стандартизації звернень до органів влади. Є підозра, що заяви тепер будуть писатиме наступним чином:
Слузі народу Іванову
Слуги народу Петрова
Заява.
Бо підозрюю, слугу Шефіра, сина 17 річного бійця НКВС, який воював з бандерівцями коробить від звернення "пан".
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неужели у СН уже закончились персонажи, чтобы те участвовали в местных выборах? Так можно ещё "Кроликов" пригласить... Да и вообще, неужели в Украине клоуны закончились (слава Богу, если так!)
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а в цьому в них головна проблема, партії ж то нема! Халдеїв, щоб служили, найняти потрібно
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Євросовок наказав - танцюй Чіга. А чому наказав - щоб в місцеві ради розставити сєпарів та іноземну агентуру задля подальшого розколу України.
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Во, как запел! Оказывается во всем виноваты местные чиновники.
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как же так???!!!!!Я уже настроилась недели через три голосовать
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а чо они настаивают? У "Слузі народу" та Євросоюзі наполягають на проведенні місцевих виборів у 2020 році - Цензор.НЕТ 6869они и так по плану в 2020
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походу, что-то покрепче бояры на рояльном инструменте настаивают.
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так, если мне не отшибло память, местные выборы и должны были пройти в 2020 году. ап чём вообще речь?
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Нажаль, в Україні руйнується інститут проміжних виборів. За яким президентські, парламентські і місцеві вибори проводяться в різні роки. Зазвичай, це дає можливість проміжної оцінки діяльності влади. Через проведення дочасних виборів руйнується неоформлений але традиційний спосіб впливу суспільства на владу. ЄС фактично виконує роль гаранта державотворення в Україні, наполягаючи на збереженні терміну проведення місцевих виборів. Але ні суспільство, ні політикум не лише не протидіють руйнації держави, але схвалюють цей процес. Боже, бережи Україну.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ "Слузі народу" та Євросоюзі наполягають на проведенні місцевих виборів у 2020 році
 
 
 
 
 
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