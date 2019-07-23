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 США надають фінансову та практичну допомогу зі створення підрозділів швидкого реагування Морохорони Держприкордонслужби в Маріуполі та Бердянську, - Тейлор

США допомагають розвивати підрозділи швидкого реагування Морської охорони Державної прикордонної служби України в Маріуполі (Донецька обл.) та Бердянську (Запорізька обл.) після агресії проти українських суден у районі Керченської протоки, повідомив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

"Унаслідок агресії в Керченській протоці ми разом напрацювали нові пріоритети роботи. Було створено групи швидкого реагування в Маріуполі, Бердянську, щоб реагувати на такі загрози. У 2018 році було виділено $4 млн на розвиток таких підрозділів. Ми сподіваємося, що вже через місяць зможемо відкрити ці нові підрозділи, і вони зможуть працювати належним чином", - сказав він, виступаючи під час круглого столу з розвитку Морської охорони Держприкордонслужби України у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що Україні необхідні сучасні логістичні центри, щоб забезпечити проведення морських операцій, а також належні місця з ремонту суден.

"Зараз ми зосередилися на розвитку базової морської інфраструктури, щоб забезпечити Морській охороні належні можливості реагування на всій території морського кордону", - додав посол.

Зі свого боку начальник регіонального Управління морської охорони Держприкордонслужби Олег Костур поінформував, що йдеться про практичну реалізацію розвитку місць дислокації підрозділів швидкого реагування в рамках їхньої роботи в Чорному та Азовському морях, а також річці Дунай.

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Крім того, радник з морських питань програми експертного контролю та безпеки кордону посольства США в Україні Кевін Кіл’єр повідомив, що в рамках проєкту підтримки Морської охорони Держприкордонслужби України США передбачається і модернізація морської техніки.

"Ми виявили потреби не лише в розвитку інфраструктури, але і флоту - кораблів і катерів. Ми працюємо і над модернізацією флоту. Ми виходимо з нашого підходу роботи з корпусом Берегової охорони США - буде два катери і 25 осіб, які прикріплені до цих катерів", - додав він.

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Кіл’єр пояснив, що наразі проєкт перебуває в стадії розробки і перенесення потреб українських прикордонників "на папір", на що відведено 30-45 днів, після чого проєкт перейде до стадії реалізації.

"Щойно завершиться фаза проєктування, розпочнеться фаза реконструкції та будівництва. Це розпочнеться на початку наступного року", - поінформував дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139117
 
   
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катера давайте!, бо сывочолый гетьман кузню, рыгу продал!!!
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