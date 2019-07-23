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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Економіка
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Все про:арбітраж (107) Крим (7193) Ощадбанк (37)

 Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму

Київський апеляційний суд визнав і надав дозвіл на виконання рішення Арбітражного трибуналу в Парижі від 26 листопада 2018 року про компенсацію понад $1,1 млрд збитків "Ощадбанку" (Київ), завданих унаслідок окупації Росією Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Суд рішенням від 17 липня цього року ухвалив видати виконавчі листи на стягнення з РФ в особі Міністерства юстиції на користь "Ощадбанку" $1 млрд 111,3 млн відшкодування збитків плюс відсотки із 31 березня 2014 року за ставкою піврічного LIBOR+2% та інші витрати $3,87 млн.

У рішенні зазначається, що суд відкрив провадження у справі 2 травня і сповістив посольство РФ 13 травня та Мін'юст РФ 27 травня, що підтверджується інформацією в мережі інтернет на сайті "Укрпошти", однак боржник у місячний термін заперечення до суду не подав.

Згідно з рішенням, воно може бути оскаржене у Верховному Суді і в такому разі набуде чинності після розгляду такої апеляції.

Як повідомлялося, за підсумками рішення міжнародного арбітражу в листопаді минулого року "Ощадбанк" заявив про суму відшкодування $1,3 млрд і нарахування $ 97 тис. відсотків кожного наступного дня.

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Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй щодо права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до угоди між Кабінетом Міністрів України й урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій

Москва не визнала позитивне рішення міжнародного арбітражу за позовом "Ощадбанку" через нібито відсутність в арбітражу юрисдикції на розгляд такого позову. Мін'юст Росії заявив, що вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення представлення та захисту інтересів РФ у зв'язку з його ухваленням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139116
 
   
 Топ коментарі
 
Список активов и разрешения на вывоз в студию! Нема? Чего тогда брешешь?
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Пороха нема, а діло його залишилось!
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И что интересно, что перед выборами, чтобы Порошенко рейтинг не поднять, такого решения не принимали и только сейчас...
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Пороха нема, а діло його залишилось!
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И что интересно, что перед выборами, чтобы Порошенко рейтинг не поднять, такого решения не принимали и только сейчас...
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То есть, Киевский аппеляционный суд играл против "патриота" Порошенко в пользу пророссийских сил, когда не принимал этого решения до выборов. Но этот же пророссийский суд принял решение против России. Вы хоть сами поняли, какой бред написали?
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Лишнехромосомный, по сравнению с твоим бредом, всё остальное можно подавать на Нобелевскую премию, Даже ИгоряЛ.
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**...н! Лишнехромосомность свою как раз ты проявил в своем комменте выше. Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3374
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Лишнехромосомный, зачем столько букв!?
Написал бы лишнехромосомное "**...н!" или "Сам дурак!" и этого было бы достаточно.
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Діло Пороха ще буде, коли генпрокурора поміняють. Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму - Цензор.НЕТ 9271 Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму - Цензор.НЕТ 9271 Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму - Цензор.НЕТ 9271
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Ось цікава логіка у свиновати. Суд приймає рішення на користь проросійських сил, це Зеленський винен, при ньому суди такі погані стали. Якщо суд приймає рішення проти Росії, це все заслуга Порошенка, це він своєю судовою реформою створив справедливі суди.
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Ну, якщо віддати крим за 1.1 млрд відступних, то зрада, а якщо це так, якби щось перднути, то чхали козломорді на ваш суд.
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Только сейчас - после пяти лет войны,- наконец, наш доблестный суд раздуплился!
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Если мы взыщем с ********* все судебные долги то нам МВФ и нафиг не нужен. Вопрос только как содрать с ********* наши долги, особенно когда Парашенко разрешил окупантам вывести и продать все активы из Украины.
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Список активов и разрешения на вывоз в студию! Нема? Чего тогда брешешь?
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Я тебе уже ответил, забудь про Пороха, пусть сопля контрибуции собирает, может тебе кожанку даст и наган...
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Я забуду про Пороха, когда он будет посажен, и исчезнет из политики, и когда на Цензоре исчезнут свиноботы. Да, пусть сопля контрибуции собирает, я не пойму, против чего ты возражаешь?
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Продали свое имущество в Украине а деньги полученные за него вывели, имущество осталось в Украине, и что тут должен был сделать Порошенко? Национализировать как 1917м., своим указом? Так мы не в КНДР живем, дядя. Хотя у ЗЕ сейчас личный Парламент, чего не было у Пороха, он может делать что хочет, пусть начнет с национализации, я не против. Сколько нужно времени, 100 дней хватит?
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Как можно говорить о том, о чем совсем не понимаешь? Да, деньги они вывели, а если бы
Украина наложила арест на российское имущество, то оно досталось ей, а россияне никаких денег не получили. Да, Порошенко должен был национализировать имущество страны-агрессора, как в 1917, как в 1941, как другие страны во время войны делали. Или ты думаешь, что в Великобритании в 1939 году продолжали работать германские предприятия, а в США после 1941 года японские?
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Я не сторонник Зеленского, и он не приходил во власть с такими патриотическими лозунгами, так что к нему претензий в этом плане, что он обещания не выполняет, быть не может. К тому же, это надо было делать на волне, во время активной фазы агрессии, тогда бы никто не обвинил Украину. Впрочем, это и сейчас не поздно сделать, только российского имущества в Украине почти не осталось.
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********* не воспринимает чужие законы, они положили на Гаагский трибунал, не говоря за Украинские законы, проще говоря гопники живут только по *********овским законам, остальные не указ.
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При чем здесь то, что воспиринимает ********* к тому, что должны были сделать в Украине?
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********* не заплатит ни копейки, ********* он и в Африке *********.
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Конечно он не заплатит. Только коммент Алекса Сурова был о другом, что нужно было конфисковывать российские активы, когда они еще не были выведены из Украины.
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кто тебе сказал, что что то выведено из Украины? поменяли вывеску МТСа на водофон и вывели активы? да забрать можно все операторы кроме турецкого лайфа, банк расея досихпор работает в три смены, бензоколонки расейские, всё работает, не надо искать какие то активы.
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Ты статьи выше прочитал, на которые я ссылки дал? Там список активов, которые были проданы третьим лицам, а деньги выведены в Россию. Так почему же эти активы работают? Почему "патриот" Порошенко их не конфисковал?
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Это уже далеко не первое такое решение но еще ни цента ни взыскали.
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А зерада говорит, что это всё Порошенко украл и намарадёрил, а ещё у Мариупольского и Бердянского порта украл и намародёрил...
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Идиот, ты о чем? Что "это все" Порошенко украл и намарадерил? Как этот бред к статье относится?
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таких сміхопостанов є багато. скажіть скільки виконано?
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тра комусь премію швиденько видати, так десь сто лімонів, шоп мамі в гамерику гостинця передати
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Я щітаю, не потрібно обмежувати всякими арбітражами розмір майбутньої контрибуції з масковії.
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