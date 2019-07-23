 Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Суд рішенням від 17 липня цього року ухвалив видати виконавчі листи на стягнення з РФ в особі Міністерства юстиції на користь "Ощадбанку" $1 млрд 111,3 млн відшкодування збитків плюс відсотки із 31 березня 2014 року за ставкою піврічного LIBOR+2% та інші витрати $3,87 млн.

У рішенні зазначається, що суд відкрив провадження у справі 2 травня і сповістив посольство РФ 13 травня та Мін'юст РФ 27 травня, що підтверджується інформацією в мережі інтернет на сайті "Укрпошти", однак боржник у місячний термін заперечення до суду не подав.

Згідно з рішенням, воно може бути оскаржене у Верховному Суді і в такому разі набуде чинності після розгляду такої апеляції.

Як повідомлялося, за підсумками рішення міжнародного арбітражу в листопаді минулого року "Ощадбанк" заявив про суму відшкодування $1,3 млрд і нарахування $ 97 тис. відсотків кожного наступного дня.

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Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй щодо права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до угоди між Кабінетом Міністрів України й урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій

Москва не визнала позитивне рішення міжнародного арбітражу за позовом "Ощадбанку" через нібито відсутність в арбітражу юрисдикції на розгляд такого позову. Мін'юст Росії заявив, що вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення представлення та захисту інтересів РФ у зв'язку з його ухваленням.