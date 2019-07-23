 У Держприкордонслужби є план дій Морської охорони на випадок відкритого наступу Росії, - Дейнеко

Про це Дейнеко сказав журналістам на міжнародній конференції з розвитку Морської охорони Держприкордонслужби України 23 липня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Звичайно, план є, але я не можу його виносити на широке коло. Я скажу так: Морська охорона діятиме всіма можливими засобами. Якщо потрібно буде віддати життя за охорону нашого морського кордону, то прикордонники на це підуть", - сказав Дейнеко.
Він зазначив, що за час агресії Росії 70 прикордонників вже віддали своє життя, захищаючи кордони держави.
Та вже тільки те, що із-за санкцій практично припинено виробництво танка "Армата", припинено виробництво ракет "Протон", припинено держфінансування і виробництво супутників "Глонасс" - це вже показник розвалу економіки Рашки! Армія починає потужно валитися, а Рашку змушують отримувати доходи лише з експорту газу і нафти. Агресора в'яжуть, щоб каструвати. І санкції НЕ ЗНІМУТЬ, поки не буде повернено ВСЕ, І ВСІМ - і Донбас, і Крим, і Придністров'я, і Абхазія...
Мы очень похожие слова уже от воронченко слышали, когда кацапы наши катера под мостом давили.