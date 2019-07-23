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Все про:Держприкордонслужба (2170) Дейнеко Сергій (2)

 У Держприкордонслужби є план дій Морської охорони на випадок відкритого наступу Росії, - Дейнеко

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко констатує, що у відомства є план дій Морської охорони в разі відкритого наступу Росії.

Про це Дейнеко сказав журналістам на міжнародній конференції з розвитку Морської охорони Держприкордонслужби України 23 липня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, план є, але я не можу його виносити на широке коло. Я скажу так: Морська охорона діятиме всіма можливими засобами. Якщо потрібно буде віддати життя за охорону нашого морського кордону, то прикордонники на це підуть", - сказав Дейнеко.

Він зазначив, що за час агресії Росії 70 прикордонників вже віддали своє життя, захищаючи кордони держави.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139115
 
 
 Топ коментарі
 
Нє, вони просто чекатимуть команди, якої не буде...
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Чи маю я відповідати кожного разу всякому довбанутому гівну, яке плюється гівном на заяви Зеленського про необхідність припинення російської агресії? При цьому гівно сміє прикриватись трупами громадян України!
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У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко

Мы очень похожие слова уже от воронченко слышали, когда кацапы наши катера под мостом давили. У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 3617
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Ну, судячи із заяви узеленського, що треба просто припинити стріляти, погранці піднімуть вітальні прапорці та відсалютують.
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Нє, вони просто чекатимуть команди, якої не буде...
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У шоколоботів мала б пройти інтоксикація шоколадом, і вони мали б почати розуміти, що заяви Зеленського про миролюбність і припинення вогню Україною будуть дуже контрастно відтінювати агресію Рашки в очах світової спільноти. І це додасть нових санкцій. Чи ці санкції діють?
Та вже тільки те, що із-за санкцій практично припинено виробництво танка "Армата", припинено виробництво ракет "Протон", припинено держфінансування і виробництво супутників "Глонасс" - це вже показник розвалу економіки Рашки! Армія починає потужно валитися, а Рашку змушують отримувати доходи лише з експорту газу і нафти. Агресора в'яжуть, щоб каструвати. І санкції НЕ ЗНІМУТЬ, поки не буде повернено ВСЕ, І ВСІМ - і Донбас, і Крим, і Придністров'я, і Абхазія...
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Никто и не сомневался, что выползет какое-то чмо, прочитает факты, и крикнет "да это ж божья роса!".
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Я розумію, що замість шоколаду ти віддаєш перевагу зеленому лайну. Та й на більше ви не можете розраховувати в ольгіно. Сидить таке тупориле під проксі Польщі, так розказує, що нам, українцям, робити. Поки порашка розвалиться, ще не одна сотня нашіх хлопців та дівчат покладуть голову.
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Чи маю я відповідати кожного разу всякому довбанутому гівну, яке плюється гівном на заяви Зеленського про необхідність припинення російської агресії? При цьому гівно сміє прикриватись трупами громадян України!
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нє, салют можуть розцінити як акт агрессії!!!
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не верю. по хомчаку должны быть такие варианты: вариант А - "всраться и сдаться"; вариант B - "смыться и скрыться". в любом случае поднять кацапские флаги и кричать "ура".
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кроме хомчака был еще и Литвин, в чьем веденье находилась граница
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У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко

Мы очень похожие слова уже от воронченко слышали, когда кацапы наши катера под мостом давили. У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 3617
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сєкрєтний план: сорвать знакі отлічія і повторять "ми пскопскійє!"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Держприкордонслужби є план дій Морської охорони на випадок відкритого наступу Росії, - Дейнеко
 
 
 
 
 
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