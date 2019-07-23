 Варшава сподівається, що новий уряд України продовжить курс у ЄС і НАТО, - МЗС Польщі

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польща із задоволенням сприйняла спокійний перебіг дострокових парламентських виборів в Україні 21 липня, які відбулися у відповідності з міжнародними виборчими стандартами", - йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Водночас у Варшаві прийняли до відома зауваження, які містилися в попередньому рапорті місії ОБСЄ/БДІПЛ.

У МЗС Польщі очікують, що в результаті виборів буде створено стабільну більшість у Верховній Раді України і новий уряд, який разом з Президентом Володимиром Зеленським прискорить процес необхідних реформ і прагнутиме до поглиблення відносин з ЄС та НАТО.

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"Польща незмінно підтримує європейські та євроатлантичні амбіції України, зусилля з модернізації, а також підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України з огляду на агресивні дії з боку Росії", - наголошується в заяві МЗС Польщі.

У ній висловлюється сподівання на розвиток конструктивної співпраці з новою українською владою.