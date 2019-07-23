 Варшава сподівається, що новий уряд України продовжить курс у ЄС і НАТО, - МЗС Польщі

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Польща із задоволенням сприйняла спокійний перебіг дострокових парламентських виборів в Україні 21 липня, які відбулися у відповідності з міжнародними виборчими стандартами", - йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.
Водночас у Варшаві прийняли до відома зауваження, які містилися в попередньому рапорті місії ОБСЄ/БДІПЛ.
У МЗС Польщі очікують, що в результаті виборів буде створено стабільну більшість у Верховній Раді України і новий уряд, який разом з Президентом Володимиром Зеленським прискорить процес необхідних реформ і прагнутиме до поглиблення відносин з ЄС та НАТО.
"Польща незмінно підтримує європейські та євроатлантичні амбіції України, зусилля з модернізації, а також підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України з огляду на агресивні дії з боку Росії", - наголошується в заяві МЗС Польщі.
У ній висловлюється сподівання на розвиток конструктивної співпраці з новою українською владою.
А коммуналку да, нужно в 5 раз поднять. Чтобы ленивое быдло жопы от стульев наконец оторвало. И работать пошло. Вот тогда пенсий и будет на коммуналку хватать.
перерабатывать на удобрения значительные объёмы
биомассы из жителей москальщины
тьла на удобрения значительные объёмы биомассы из жителей москальщины" ? Чего Украина должна за них отдуваться?!
Ещё 15% рады - открытые предатели и коллаборанты, отрицающие войну с Россией (как вы думаете, какая валюта их к этому мотивирует?).
Это уже всё, страну можно хоронить. Какое там НАТО и ЕС, нам хана полная. Год-два "новые литса" креативных реформаторов ещё будут сидеть на достижениях предыдущей власти, а потом всё посыпется. Просрут все инвестиции, просрут армию, просрут международную поддержку и санкции против России.
И что самое ужасное - виновата в этом не власть, а клинически тупое население. Просто необучаемые люди с интеллектом на уровне одноклеточных организмов. Вот почему ничего хорошего с Украиной уже не будет лет 20 точно. Можно с чистой совестью валить, держаться за эту страну нет никакого смысла.