 Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Науседою: обговорили двосторонні відносини

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася телефонна розмова з Президентом України Володимиром Зеленським, привітав його з перемогою на виборах і побажав працювати відповідально на благо свого народу і країни. Ми обговорили двосторонні відносини, регіональну безпеку та успішне литовсько-українське співробітництво в ЄС і НАТО", - пише Науседа.

Нагадаємо, в травні цього року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою і привітав його з переконливою перемогою на виборах.

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