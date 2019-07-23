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 Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Науседою: обговорили двосторонні відносини

Вчора Президент Литви Гітанас Науседа поговорив телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили двосторонні відносини, регіональну безпеку.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася телефонна розмова з Президентом України Володимиром Зеленським, привітав його з перемогою на виборах і побажав працювати відповідально на благо свого народу і країни. Ми обговорили двосторонні відносини, регіональну безпеку та успішне литовсько-українське співробітництво в ЄС і НАТО", - пише Науседа.

Нагадаємо, в травні цього року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою і привітав його з переконливою перемогою на виборах.

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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Науседою: обговорили двосторонні відносини 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139110
 
   
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А шо на это скажут международныо-соево-форумные светила?Опять зрада?
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и что ? он же говорит о совковом зомбировании и про
нынешнееположение вещей, когда люди узнали правду
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