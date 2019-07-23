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 Економіка, Суспільство, Здоров'я
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Все про:дослідження (43) медицина (751) Мінздоров'я (902) наука (149) фінансування (539) Супрун Уляна (481)

 Національному інституту раку збільшать фінансування вдвічі - до 4,26 млн грн, - Супрун

Тепер принцип цільового фінансування працюватиме і в медичній науці - з вересня "гроші підуть за дослідженнями". Це забезпечить ефективне використання коштів платників податків і справедливу оцінку наукових досягнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. голови МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, старий принцип фінансування не був орієнтований на результат: із бюджетних коштів фінансувалися ставки науковців, а не їхні наукові роботи: "Виходить, так що держава фінансує установи незалежно від того, як працюють і чи взагалі працюють її співробітники. Науковці, що не роблять жодних вагомих досліджень, отримують таку ж зарплату, як і ті, що змінюють медичну науку. Причина - недосконала система фінансування та відсутність факторів мотивації. http://bit.ly/2vAtfjl, http://bit.ly/2Z7qR0m".

Водночас, зазначає Супрун, медицина не може розвиватися без наукових робіт та відкриттів. А нові медичні наукові відкриття можуть кардинально трансформувати систему надання медичних послуг та зберегти та продовжити життя пацієнтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати хочуть залишити "Феофанію" лікарнею "для своїх", - Супрун

"Саме тому ми змінюємо фінансування закладів, які займаються медичною наукою. Спеціальна комісія оцінила результати наукової діяльності закладів вищої та післядипломної освіти і наукових установ, що належать до сфери управління МОЗ України.

За результатами цієї оцінки більше фінансування отримають заклади, що займаються науковою діяльністю на сучасному міжнародному рівні та публікують свої роботи у вагомих наукових виданнях", - повідомила вона.

За словами Супрун, фінансування буде розподілятися за чіткими критеріями результативності наукової роботи (більше про них тут: http://bit.ly/30MBtST).

В.о. голови МОЗ повідомила, що найбільше коштів отримає Національний інститут раку - 4,26 млн грн замість 2, 64 млн грн, а Харківський національний медичний університет отримає 3,22 млн грн замість 1,46 млн грн.

Водночас Одеський національний медичний університет взагалі не отримає фінансування з державного бюджету, адже не подав звіти до МОЗ України.

Крім того, деякі заклади не отримають фінансування через те, що їхні дослідження не мали актуальності, практичного значення або наукової новизни. Держава не фінансуватиме заклади, що не мають результативних показників, як статті у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами Web of Science, PubMed та Scopus.

Також не отримають фінансування і ті заклади, що надавали недостовірну інформацію про публікації в журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз.

Говорячи про те, що ці зміни означають для українських медиків і пацієнтів, Супрун повідомила, що кошти платників податків будуть використовуватися ефективно. Більше не можна буде отримувати фінансування за винайдення велосипеду. Псевдонауковці не отримуватимуть державного фінансування.

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Також, нові правила будуть створювати для науковців умови чесної конкуренції за державне фінансування. Держава фінансово стимулюватиме науковців займатися інноваційними відкриттями, що визнаються на міжнародному рівні та публікуються у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science, PubMed та/або Scopus та мають імпакт-фактор. (імпакт-фактор - це показник співвідношення цитування міжнародних наукових журналів, їхньої значимості. Залежно від кількості публікацій в наукових виданнях з різним імпакт-фактором можна оцінити актуальність дослідження та його доброчесність).

Крім того, наукові заклади будуть зацікавлені брати на роботу більше ефективних дослідників, аби отримати фінансування.

Такий підхід також сприятиме інтеграції української медичної науки у світову та дасть можливість українським науковцями брати участь у міжнародних конкурсах на гранти.

"Важливо розуміти, що не існує якихось унікальних особливостей розвитку української науки. Медична наука не може розвиватись в ізоляції. А кошти платників податків мають витрачатися не на переписування статей та імітацію наукової діяльності, а на розвиток в Україні здорового глузду та якісної науки", - резюмувала Супрун.

Національному інституту раку збільшать фінансування вдвічі - до 4,26 млн грн, - Супрун 01
Національному інституту раку збільшать фінансування вдвічі - до 4,26 млн грн, - Супрун 02
Національному інституту раку збільшать фінансування вдвічі - до 4,26 млн грн, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139105
 
   
 Топ коментарі
 
От хто чьотко на своєму місті і робить свою справу, як годиться, так то Уляна Супрун.
Дай їй Боже удачі.
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поклонникам Зе больше подходит на эту должность охлобыстин, судя по всему
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Был в поликлинике. Красота: пришел на время, зашел -вышел. И никаких очередей с бабушками.
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Це добре, але людям, що маюць цей страшний діагноз від цього краще навряд чи стане. Якщо в людини немає грошей на лікування - це завжди вирок. Потрібна система страхування громадян.
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а этой петиной клуше лучше распилить бабло на типа "реформе" государственных поликлиник и больниц, чем ввести как в цивилизованных странах систему страхования
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Ты готов платить за страховку как в цивилизованных странах?
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Ты готов не задавать тупорылые вопросы?
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Пані Уляно, Ви найкращі !
Ми сподіваємось на Вас !
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Дійсно.
Кращого за неї не було нікого.
Сподіваюсь, вона лишиться.
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От хто чьотко на своєму місті і робить свою справу, як годиться, так то Уляна Супрун.
Дай їй Боже удачі.
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Хамское русское отродье, как же вы легко палитесь Национальному институту рака увеличат финансирование в два раза - до 4,26 млн грн, - Супрун - Цензор.НЕТ 9373
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Та... Вскрыть лахтинскую консерву - святое дело. Національному інституту раку збільшать фінансування вдвічі - до 4,26 млн грн, - Супрун - Цензор.НЕТ 9828
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Та, у порохоботов все кацапы, кроме порохоботов.
Плюнь на него еще раз. Національному інституту раку збільшать фінансування вдвічі - до 4,26 млн грн, - Супрун - Цензор.НЕТ 6158
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Откуда это кенгуру может знать ситуацию в нашей медицине?
Плюнь на него слюной.
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Был в поликлинике. Красота: пришел на время, зашел -вышел. И никаких очередей с бабушками.
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поклонникам Зе больше подходит на эту должность охлобыстин, судя по всему
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Та да, у порохоботов других вариантов нет.
Или супрун, или охлобыстин.
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Вы видели на каких тачках их врачи приезжают? Ведь ничего бесплатного там нет, не дай Бог кто столкнется с онкологией, увидите и выпирающие от бабла карманы врачей и цифры со многими нулями, написанные на клочках бумаги. Это как таможенники от медицины, только тут ставка жизнь. Возможно, необходима оплата за химию, за что-то еще, но не в таких многократных размерах превышающих стоимость лекарств. Надо контроль за средствами в первую очередь.
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Никаких многократных размеров там нет.Изначально препараты стоят немалых денег,врачи обычно имеют откат 10%,что тоже немало,учитывая что не самый дорогой курс химии 6-8 тысяч долларов,а может быть и 15-20.Даже за рубежом при их медицине этоине особо доступно,умножайте сумму в 3-4 раза
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не бреши
В Німечинні лікування ПОВНІСТЮ покриває страховка
приклади протонна пушка 100 тис євро хімія 100 тис євро но проблем нікому не треба бігати і щось доказувати
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Ну-ну.Вопрос стоимости страховки,все это покрывающей,в студию
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что тебе не понятно
при оформлении на работу немец в обязоне получает мед страховку за которую платит 10% зп
например при зп 4000 евро в месяц отчисляет на мед страховку 400 евро
при подтверждении диагноза неважно чего врач назначает лечение
какое назначил то и делают без каких либо дополнительніх телодвижений

платежки мед учреждение отправляет прямиком в страх кассу без участия пролеченного

я понимаю как фантастично єто віглядит в уркаине
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я в Украине оплачиваю страховку сам и своей семье.В Германии еще 7-8% платит работодатель, итого нагрузка на зарплату порядка 14-15%.Много ли наших граждан могут позволить себе отдавать фактически 15 % заработка не медстраховку?
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https://24tv.ua/ru/kak_cinichno_vrachi_zarabatyvajut_na_onkobolnyh_detjah_n982897

5 тысяч долларов требовал врач за устройство ребенка, больного раком, на лечение в детскую больницу "Охматдет". 5 тысяч долларов за шанс на жизнь больного мальчика, который так и не дожил до своего выздоровления.
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И Супрун, кстати, не дали этих врачей уволить, "Доктор Смерть же" и Тодурова, продававшего государственные стенты тоже
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Я поддерживаю Супрун в отличие топящих ее троллей от мафии аптек, но с онкологией надо что-то делать.
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https://bloggers4gg.org.ua/2017/02/malenkij-biznes-v-onkodispansere-ili-kak-v-odesse-bolnye-dvazhdy-platyat-za-lekarstva/
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Это все называется - грантососы. Потому что на проблему рака тратятся огромные деньги в не чета нашим институтам. Что они там могут внезапно наоткрывать?! Если кто и продвинется в этой области, то израильтяне или Европа/США. Отдали бы эти деньги родителям больных детей, что по всему миру собирают средства на операцию...
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С тебя разве что удобрение на поля, дерьмо ты сортирное.
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все это называетс БОЛТОЛОГИЯ! вот раньше были чиновники они не правильно распределяли средства в ручном режиме, но теперь мы с Супрун правильные чиновники и мы будем правильно распределять средства в ручном режиме! а кто у нас решает что правильно а что не правильно?!!
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в 2014 уменьшили в пять раз
щас повисять в два раза
Ми здобули!
Бабок с вполне леченной первой второй стадией рака но не миогущих оплатить лечение отправляють домой помирать
украинская медицина на 90% попадает под действие статей действующего ККУ
в первую очередь сопрун за организацию массовіх убийств украинцев
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Так, за 5 лет сколько сэкономили.
"А больные раком все равно умрут" (с)
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откуда ци тата
в уркаине так умруть
в ЄС так будуть жити після лікування
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Заместитель и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун Александр Линчевский вызвал гнев пользователей сети своим заявлением о том, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

Подробности в интернете.
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нахпутіна МФВ дає гроші Україні адже вона вмре
щоб забрати пів территорії за спецом нароблені борги
тільки так
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что так и называется "институт рака"? правильнее было бы называть "медицинский центр исследований и экспериментального лечения онкологических заболеваний"!
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В англоязычном мире длинные названия непопулярны. Огромная больница будет называться "Cancer Hospital".
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164 000$ / 12 = 13 700$ в месяц.
Однозначно - руку хана!
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На западе раки и др оперують роботом да Вінчі вже 25 років
прєдпалажі скока такіх роботов в Україні
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....национальному институту рака увеличат финансирование в два раза - до 4,26 млн грн....якимось неробам з тих партій що преступили 5% , але не ввійшли в Раду саме дешевше держава виділяє кажен рік кілька десятків млн грн. За пять років це на одну партію саме дешевше за сотню млн грн. Тих партій нероб , як собак нерізаних.Це явно за пару млрд перевалить. А інституту раку на дуже потрібні потреби виділили аж 4.26 МЛН грн. Чи є розум в кибеті у наших слуг.
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Ох**ть...Лошарию на его партию 20 лямов а на институт рака 4......и это с наших налогов....
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНаціональному інституту раку збільшать фінансування вдвічі - до 4,26 млн грн, - Супрун
 
 
 
 
 
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