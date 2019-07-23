 У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков

В одномандатних округах Чернігівщини ситуація має такий вигляд.

У 205 окрузі впевнено лідирує Олег Семінський, у 206 - Антон Поляков.

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Цікавим виявився округ № 207, пише місцеве видання cheline.com.ua. За даними ЦВК (станом на 10:30), перемогу тут здобуває самовисуванець Ігор Рибаков.

Згідно з даними екзитполу, який проводили в 207 окрузі, Ігор Рибаков перемагає з показником 27,9% голосів виборців. Про це повідомляє пресслужба соціологічної компанії Socio Tendence.

Друге місце у Максима Зуєва з показником 25,4% і на третьому місці - колишній народний депутат від цього округу Анатолій Євлахов (21,3% голосів).

У 208 окрузі перемогу впевнено з колосальним відривом отримує самовисуванець Валерій Давиденко. На другому місці - Антон Панченко.

У 209 окрузі з лідирує Валерій Зуб. На другому місці - Олександр Кодола.

210 округ - трійка лідерів - Сергій Коровченко, Борис Приходько та Дмитро Пахомов.