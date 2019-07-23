 У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков

В одномандатних округах Чернігівщини ситуація має такий вигляд.
У 205 окрузі впевнено лідирує Олег Семінський, у 206 - Антон Поляков.
Цікавим виявився округ № 207, пише місцеве видання cheline.com.ua. За даними ЦВК (станом на 10:30), перемогу тут здобуває самовисуванець Ігор Рибаков.
Згідно з даними екзитполу, який проводили в 207 окрузі, Ігор Рибаков перемагає з показником 27,9% голосів виборців. Про це повідомляє пресслужба соціологічної компанії Socio Tendence.
Друге місце у Максима Зуєва з показником 25,4% і на третьому місці - колишній народний депутат від цього округу Анатолій Євлахов (21,3% голосів).
У 208 окрузі перемогу впевнено з колосальним відривом отримує самовисуванець Валерій Давиденко. На другому місці - Антон Панченко.
У 209 окрузі з лідирує Валерій Зуб. На другому місці - Олександр Кодола.
210 округ - трійка лідерів - Сергій Коровченко, Борис Приходько та Дмитро Пахомов.
Тот тоже вчера заявил о намерении создавать коалицию для борьбы с олигархами, при этом потенциальным партнером в этом нелегком деле он счел единственного прошедшего ВР олигарха.
Я думал что Вакарчук, единственный в Украине кто не знает что порошенко олигарх.
Вы же не хотите сказать что он это знает, но в силу того что идиот от природы, решил бороться с олигархами объединившись с ними. Это как создавать антифеминистическую коалицию с Тимошенко, или бороться с сепарами назначив генпрокурором одного из них.
Новинський Вадим Владиславович ..
тобто це КРЕАТУРА РПЦ.
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Кандидат до Верховної Ради від партії "Слуга Народу" слуги але видно що не українського народу у 187-му мажоритарному окрузі (місто Хмельницький) М.Стефанчук подав до суду на міського голову свободівця Олександра Симчишина. ****** -кандидат, який є братом постійного представника Президента у Верховній Раді мордатого Р.Стефанчука, звинуватив Олександра Симчишина в тому що той виграв виборри до ВР,
А 21 липня 2019 року Олександр Симчишин оприлюднив у Facebook рішення Хмельницького окружного адмінсуду, який дивовижно але все таки відмовився задовольнити позов ЗЕбіла М.Стефанчука.
Ну і добре, що хоть на одного українофоба буде менше в ЗРаді !!!
Але сюди "підмішати" національне питання -ідіотизм ((