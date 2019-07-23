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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:голосування (317) Магера (34) Слуга народу (144)

 "Слуга народу" в разі отримання понад 226 голосів може не об'єднуватися з іншими партіями, оскільки має всі права коаліції, - Магера

Партія "Слуга народу" в разі отримання понад 226 голосів матиме права коаліції, тому створювати її з іншими політичними силами вона не зможе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив колишній член Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

"У новому парламенті створити коаліцію неможливо. Оскільки фракція "Слуга народу" в разі отримання більшості депутатів парламенту має права коаліції. Тому не може створювати коаліцію з іншими фракціями", - заявив Магера, посилаючись на 83 статтю Конституції України.

За словами Магери, така сама ситуація в історії України була 1990 року, коли більшість парламенту сформувала так звана "Група 239" - комуністична фракція I скликання.

"І припинити повноваження нового скликання парламенту не можна протягом року", - додав він.

"У "Слуги народу" немає іншого варіанта: або вони пропонують кандидатуру прем'єр-міністра і формують новий Кабмін, або продовжує працювати уряд Гройсмана", - сказав він, додавши, що коаліційної угоди також не потрібно в новій Верховній Раді.

Нагадаємо, 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139100
 
 
 Топ коментарі
 
я здогадалась, що ти не з України.
відвали, кацапе, не до тебе зараз...
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Какая ПЕЧАЛЬ!
На "попередникив" больше ничего не свалить!
"Слуга народа" не может создать коалицию в случае получения более 226 голосов, - Магера - Цензор.НЕТ 379
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Именно!
Рада 8-го скликання була першою Радою без комуняк, тому що КП заборонили. Ця Рада окрім всього проголосувала за асоціацію з ЄС, за без віз, за томос, внесла в Конституцію шлях до НАТО та ЄС. І коли Зю її розпустив, наш "мудрий нарід" дуже зрадів і проголосував за слуг якогось урода...
Жах!
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Солнцевских перестреляли,один тока,что уши обидчикам резал - в инвалидной коляске ездит.
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Можливо.
Що Авакян КАПО вже окремОЇ Української Мафії.

Гордимось?!
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солнцевские перекатили в Кремль и управа сейчас от ***** на прямую , через Патрушева ,Бастрыкина на Скоча , Могилевича - Фирташа - Хорошковского -Левочкина -Бойко - Кличко , косвенно на Авакова , Порошенко .
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БУДЕМО СПОСТЕРІГАТИ.

Бєня вже домовився з Авакяном -Рюкзаковичем ..Про те,що Президент його залишить..

побачимо..степінь підконтрольності Зе Коломойському.
ПЕРШИЙ ДЗВІНОЧОК..
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У чому справа, шановні? Якщо СГ таки отримає парламентську більшість, це не означатиме, що ця більшість буде зобов"язана висувати на пост прем"єра кандидатів лише від СГ. Це стосується і інших посад по всім гілкам державної влади. Наприклад, СГ може виснути кандидатуру безпартійного, чи кандидатуру з числа тих партійців, що не пройшли в ВРУ. Думаю, що при бажанні інших фракцій приєднатися до парламентської більшості, у разі відсутності принципових розбіжностей, особливих заперечень не буде. Тоді в парламенті виникне коаліція. Ніхто не забороняю сформувати в парламенті коаліцію, яка забезпечуватиме конституційну більшість. Щось Мегера нам таке накрутив, що виникають сумніви у його об"єктивності.
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По спискам ПЕС , много нужных и достойных людей , Вятрович один из них !
А сам Пепа - гниль совковая .
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Ну, він, в принципі не Мегера, а Магера. Ніхто партії СН не заборонить вступати в коаліцію з ким завгодно, а, ось, юридичне оформлення такої коаліції, при наявності у партії більшості в парламенті, законом не передбачене.
Не треба забувати, що партія СН - це аморфне утворення без чітко визначених політичних орієнтирів. Всередині самої цієї партії ще на протязі тривалого часу будуть відбуватися стабілізаційні процеси, які можуть завершитися як консолідацією на базі зрозумілих ідеологічних принципів так і цілковитим розколом через неможливість їх узгодження.
Тому проблема лідерства і його ідейно-політичної орієнтації в цій організації ще чекає свого вирішення.
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Ой...палучається шо ПЕС там і накуй не пригодиться))
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Ну всьо чекаємо посадки олігархів коломойського, пінчука, ахметова, порошенка, медведчука у тюрму !
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сейчас зеля отвечает везьде от жека до премьер министа, уже не получится съехать))
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""Слуга народа" в случае получения более 226 голосов может не объединяться с другими партиями, поскольку имеет все права коалиции" - лучше объединиться, чтобы было с кем разделить ответственность за провалы.
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ПЕС прикриваючись антиросійською і проєвропейською риторикою буде діяти тихо і непомітно в унісон з ОПЗЖ. В них вже є п'ятирічний досвід такої діяльності.
Слуги народу значною мірою інфільтровані проросійським елементом, який за своєю природою не здатен стояти навіть на нейтральній позиції в питаннях пов'язаних з існуванням українського дискурсу в державній політиці.
Що стосується Голосу, то він фальшивий і основним його контингентом є засіяна ще в середині минулого століття гебешна шушера, яка успішно регенерується в умовах ******** України.
Чи є привід для оптимізму? Є, хіба, що для дуже обережного, схожого на ранковий туман.
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Та капець,виїзжай, бо все пропало, пропала Україна, всьо!!?
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Не панікуй, нічого не пропало.
Нема чому пропадати.
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До речі, выезжай - це російською, українською - виїзджай або виїжджай.
Вчись, бот, поки я живий.
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интересно какой будет первый закон ? возможность приносить с собой в зал шаурму ??)))
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Коалиция не нужна в юридическом аспекте, но де-факто, она может состоятся, не забываем, что действующая ВР работала без коалиции, с скрипом, но законы принимались. Депутаты помимо всего несут персональную ответственность перед избирателями, за посещаемость, работу в комитетах, вносимые законопроекты, ведь они наняты на работу и должны ее выполнять а не заниматься саботажем. Оппозиция полноценный участник всех процессов в ВР, оппозиция должна быть конструктивной и работать в интересах государства, если же задача меньшинства прийти к власти через ухудшение ситуации в стране и провоцировать эти ухудшения, то кто тогда эти люди??? Если фракции попавшие в парламент не враги Украины, то не будут засовывать голову в песок а предложат услуги лучших из них, это гражданский долг каждого депутата не зависимо от его политических предпочтений и фракционной солидарности.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" в разі отримання понад 226 голосів може не об'єднуватися з іншими партіями, оскільки має всі права коаліції, - Магера
 
 
 
 
 
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