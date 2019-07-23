 "Слуга народу" в разі отримання понад 226 голосів може не об'єднуватися з іншими партіями, оскільки має всі права коаліції, - Магера

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив колишній член Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
"У новому парламенті створити коаліцію неможливо. Оскільки фракція "Слуга народу" в разі отримання більшості депутатів парламенту має права коаліції. Тому не може створювати коаліцію з іншими фракціями", - заявив Магера, посилаючись на 83 статтю Конституції України.
За словами Магери, така сама ситуація в історії України була 1990 року, коли більшість парламенту сформувала так звана "Група 239" - комуністична фракція I скликання.
"І припинити повноваження нового скликання парламенту не можна протягом року", - додав він.
"У "Слуги народу" немає іншого варіанта: або вони пропонують кандидатуру прем'єр-міністра і формують новий Кабмін, або продовжує працювати уряд Гройсмана", - сказав він, додавши, що коаліційної угоди також не потрібно в новій Верховній Раді.
Нагадаємо, 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.
Що Авакян КАПО вже окремОЇ Української Мафії.
Гордимось?!
Бєня вже домовився з Авакяном -Рюкзаковичем ..Про те,що Президент його залишить..
побачимо..степінь підконтрольності Зе Коломойському.
ПЕРШИЙ ДЗВІНОЧОК..
А сам Пепа - гниль совковая .
Не треба забувати, що партія СН - це аморфне утворення без чітко визначених політичних орієнтирів. Всередині самої цієї партії ще на протязі тривалого часу будуть відбуватися стабілізаційні процеси, які можуть завершитися як консолідацією на базі зрозумілих ідеологічних принципів так і цілковитим розколом через неможливість їх узгодження.
Тому проблема лідерства і його ідейно-політичної орієнтації в цій організації ще чекає свого вирішення.
Слуги народу значною мірою інфільтровані проросійським елементом, який за своєю природою не здатен стояти навіть на нейтральній позиції в питаннях пов'язаних з існуванням українського дискурсу в державній політиці.
Що стосується Голосу, то він фальшивий і основним його контингентом є засіяна ще в середині минулого століття гебешна шушера, яка успішно регенерується в умовах ******** України.
Чи є привід для оптимізму? Є, хіба, що для дуже обережного, схожого на ранковий туман.
Нема чому пропадати.
Вчись, бот, поки я живий.