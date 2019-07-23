 Справи кримських татар, яких затримали біля Верховного суду Росії, розглянуть 29 липня в Москві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У Таганському районному суді Москви 29 липня відбудуться засідання з розгляду адміністративних справ проти кримськотатарських активістів, яких затримали біля Верховного суду Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські силовики 11 липня біля будівлі Верховного суду РФ у Москві затримали 46 кримських татар. Їх відвезли у ОВС району Басманний і ОВС у справах Міщанського району. Кримські татари приїхали в Москву, щоб підтримати своїх співвітчизників, фігурантів "справи про так званий тероризм" на суді з розгляду апеляції на вирок.

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