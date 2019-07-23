 Прокуратура просить суд застосувати примусове лікування до чоловіка, який "мінував" на Великдень релігійні установи Києва

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури міста Києва.

"Так, 27 квітня 2019 року, використовуючи вуличний таксофон, зловмисник здійснив телефонний дзвінок на службу "102" та повідомив оператору про замінування Володимирського кафедрального собору, розташованого на бульв. Т. Шевченка, а також храмів, церков та синагоги, що розташовані на території столиці. Під час перевірки вказаних об’єктів було встановлено, що інформація про підготовку вибуху не відповідає дійсності та є завідомо неправдивою", - повідомляє прокуратура.

Оперативними заходами "мінера" вдалося встановити та затримати. Після чого йому було повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 259 КК України, тобто у завідомо неправдивому повідомлені про підготовку вибухів, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

"За висновками судово-психолого-психіатричної експертизи встановлено, що зловмисник страждав і страждає на теперішній час на хронічне стійке психічне захворювання – шизофренію, параноїдної форми, у зв’язку з чим не здатен повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними", - розповіли в прокуратурі.

З огляду на хронічне психічне захворювання громадянина, Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду клопотання про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу.

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