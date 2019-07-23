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 Суспільство
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Все про:Київ (6304) мінування (462) прокуратура (1802) церква (375)

 Прокуратура просить суд застосувати примусове лікування до чоловіка, який "мінував" на Великдень релігійні установи Києва

Київська місцева прокуратура направила до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо чоловіка, який у 2019 році напередодні Великодня "замінував" майже всі релігійні установи міста Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури міста Києва.

"Так, 27 квітня 2019 року, використовуючи вуличний таксофон, зловмисник здійснив телефонний дзвінок на службу "102" та повідомив оператору про замінування Володимирського кафедрального собору, розташованого на бульв. Т. Шевченка, а також храмів, церков та синагоги, що розташовані на території столиці. Під час перевірки вказаних об’єктів було встановлено, що інформація про підготовку вибуху не відповідає дійсності та є завідомо неправдивою", - повідомляє прокуратура.

Оперативними заходами "мінера" вдалося встановити та затримати. Після чого йому було повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 259 КК України, тобто у завідомо неправдивому повідомлені про підготовку вибухів, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

"За висновками судово-психолого-психіатричної експертизи встановлено, що зловмисник страждав і страждає на теперішній час на хронічне стійке психічне захворювання – шизофренію, параноїдної форми, у зв’язку з чим не здатен повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними", - розповіли в прокуратурі.

З огляду на хронічне психічне захворювання громадянина, Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду клопотання про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139098
 
   
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а до чоловіка, що накидав гамно на вентилятор по списку, який так і назвав: "маі вапроси", не бажаєте застосувати примусове лікування?
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Адвокаты Рабиновича (осужденного в 80-х за кражу гос. имущества в особо крупных размерах к 14 годам лишения свободы) на протяжении нескольких лет пытались сделать его психически больным, и в какой-то части им удалось, ОДНАКО это не помешало ему в очередной раз "ПРОЛЕЗТЬ" в Раду , и быть создателем ОПЗЖ
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Радикальное лечение психических расстройств по методу Дункана Мак-Клауда.
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он НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ (раз психбольной), неужели каждый раз нужно обращаться в суд, чтоб госпитализировать больного, нужно просто назначить ему опеку,если не найдется родственника, желающего взять на себя опеку над больным,, то назначить государственную опеку, а ОПЕКУН (частный или государственный) в праве решить вопрос с госпитализацией больного!
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чоловіка треба тупо настроїти на моськовський патріархат. хай діє.
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