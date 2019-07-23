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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (78) Філатов (183)

 "Занадто багато різних шахраїв залізло у владу, щоб там харчуватися", - Філатов пояснив, чому виступає за дострокові місцеві вибори

Мер Дніпра Борис Філатов, який раніше закликав президента Володимира Зеленського оголосити позачергові вибори місцевих рад, пояснив свою позицію тим, що занадто багато різних шахраїв залізло у владу.

Про це Філатов написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Що це було?", - запитує багато хто. Тепер, після вчорашньої вечірньої заяви лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова про те, що вибори до місцевих органів влади все-таки відбудуться 2020-го, а не цього року, я можу розповісти, що це було. Так, дійсно, я вважаю, що вибори мерів і до місцевих рад потрібно провести достроково. Як людина, яка тисячу разів говорила публічно, що влада - це важкий хрест, а не шлях для особистого збагачення і за крісло своє ніколи не трималася, то я не боюся взагалі жодних виборів: ні строкових, ні дострокових, ні надстрокових, ні понаднормових. У нас уже є в країні фахівці з дострокових виборів, тому вони можуть вигадувати все що завгодно, благо з креативом і фантазією у них все добре", - заявив він.

"Чому в країні потрібно перезавантажити систему місцевого самоврядування, зокрема шляхом виборів? Та тому, що занадто багато різних шахраїв залізло у владу, щоб там харчуватися. Міста, поліси, ще з часів Стародавньої Греції - це про боротьбу кланів. Переважно, звичайно, за гроші. Попри те, що Дніпро стабільно посідає котрий рік перші місця у всіляких рейтингах "прозорості, відкритості, антикорупційності, etc.", а я виганяю своїх підлеглих з роботи і пишу пачками заяви в прокуратуру, все одно "крадуть". Особливо депутати. Це вже навіть стало швидше екзистенціальною проблемою нашого народу", - пояснив Філатов.

Також читайте: Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію. ВIДЕО

"Однак, повірте, що перевибори для мене не самоціль. На жаль, але, як і в першому випадку, коли я виступав на форумі Порошенка з програмними речами, так і зараз, ніхто знову так і не вловив суть речей. Як завжди, суть речей у нашій країні нікому не цікава... Тоді кричали: "Прийшов Петю висувати на новий термін", зараз кричать: "Вирішив Вові допомогти узурпувати владу". А я ж, хлопці, тут не про Петю з Вовою. А про Кодекс місцевого самоврядування. Припиніть грабувати міста перед кожним ухваленням держбюджету. Віддайте громадам екологічний контроль. Саме ми дихаємо всілякою гидотою, а не чиновники з Києва, які торгують квотами на викиди. Створіть муніципальну поліцію громадського порядку, яка підпорядковується місцевій владі, як у всьому цивілізованому світі. Розберіться, нарешті, з ігровими залами, що заполонили наші міста. Або забороніть взагалі, або дозвольте. Але не можна стригти роками з цього бабки і сидіти робити вигляд, що цієї проблеми не існує! Створіть інститут мирових суддів, які будуть вирішувати спори "за межу". Цих суддів мають обирати самі люди! Віддайте містам можливість адмініструвати власні податки. ДФС не хоче цим займатися. Скоротіть кількість депутатів-дармоїдів. Наприклад, у місті Портленд, штату Орегон, на мільйон осіб і бюджет у мільярди доларів - лише 5 депутатів. П'ять!!! А не 64, як у Дніпрі", - констатував Філатов.

Також читайте: Місцеві вибори відбудуться в 2020 році, - Разумков

"У вас тепер абсолютна влада. І абсолютна відповідальність. За все: війну, бідність, тарифи, несправедливість. Працюйте, а не погрожуйте іншим перевиборами або пиляйте у фейсбуці селфачі. Працюйте. Давайте, арбайтен. І ухваліть Кодекс про місцеве самоврядування. Ухваліть Кодекс про місцеве самоврядування. Ухваліть Кодекс про місцеве самоврядування. Я буду тепер торочити про це щодня", - резюмував він.

Занадто багато різних шахраїв залізло у владу, щоб там харчуватися, - Філатов пояснив, чому виступає за дострокові місцеві вибори 01
Занадто багато різних шахраїв залізло у владу, щоб там харчуватися, - Філатов пояснив, чому виступає за дострокові місцеві вибори 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139096
 
   
 Топ коментарі
 
Ой, вей! Таки да треба замінити "всяких шахраїв" на єврейських шахраїв та Шаріїв!
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"Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы
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Тому Філатов хоче привести своїх зелених пройдисвітів "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 3618
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Адвокаты Рабиновича (осужденного в 80-х за кражу гос. имущества в особо
крупных размерах к 14 годам лишения свободы) на протяжении нескольких
лет пытались сделать его психически больным, и в какой-то части им
удалось, ОДНАКО это не помешало ему в очередной раз "ПРОЛЕЗТЬ" в Раду , и
быть создателем ОПЗЖ
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Ой, вей! Таки да треба замінити "всяких шахраїв" на єврейських шахраїв та Шаріїв!
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Філатов це перший жулік, якого потрібно забрати з влади, вже придумали схему як взяти в Коломойського в кредит через якісь мутні банки - пару мільярдів доларів для будівництва аеропорту в Дніпрі під шалені відостки, які забезпечать Коломойському та всій банді Привату безбідне існування майбутні 50 років. А дурні дніпряни будуть це лайно виплачувати наступні 50 років, а гроші на будівництві звичайно вкрадуть!
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Обери собі знов вілкула-молодшого.
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"Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы
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Тому Філатов хоче привести своїх зелених пройдисвітів
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А говорят что ВСЕ евреии самые вумные "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 6017 ага послушаешь Филатова несущего галиматью почему то не удивлен после перлов Зебобика особенно понимая что Президент Украина мождет только Х по роялю бренчать таки да..... "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 1083 ТАК жулик он умный иначе не был бы жуликом.... а вот переизбрать заменив жуликов на дебилов и даунов и бобиков таки да... не ошиблись те кто утверждает про одаренность евреев.. ой ошиблись.... "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 8898
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В местных советах нет неприкосновенности и зарплаты. Поэтому немного не понятно о каком харчевании идет речь .
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О первые три петюшки нарисовались! Молодцы активисты))) "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 6542

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похоже да...... хорошо фото по пояс, но они особо не стиснялись... На фото три лица изнемождённые реформами ... "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 9421
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*Зеліки * повсюдно хочуть нав*язати свою *любоффф* . Чим більше позаводити своїх * кловунів * у всі гілки влади ..


.."Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 9315...
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Щось не дуже мені віриться у їх виконання !. "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 8588
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Давай починай погрожувати розстрілами, фільтраційними таборами, тортурами... Західні країни чекають саме цього, щоб спочатку закрити безвіз, а потім зробити "залізний занавес". Далі вас народ викине на смітник.
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де ви тут погрози побачили? Все буде по закону. І не по тому закону який був у кума Поросяти Югика За все розрадання та деребан, ротердам+, рубаний ліс, рейдерство и так далі доведется відповідати
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Ви вже багато разів порушували закони України, тому вашій брехні про виконання законів України не вірю. Прийде і ваш час відповідати.
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якщо порушив маеш відповідати. У Казкового Петра всі риги та друзі жили без закону, закон був для тих в кого потрібно щось віджати.
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Це якщо порушив, то відповідаєш. А ваші вже порушували багато разів і не відповіли. Тому почніть із своїх людей, а потім вам повірять.
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Да. Первым делом на кичу пойдёт "Квартал-95" в полном составе, за неуплату налогов.
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Філатову не треба так відзиватись про своїх колег, це не етично. І взагалі мерів і голів обрали громади, якщо зараз провести вибори в громадах, то туди такого налізе, що уявити важко, бо задурманений народ проголосує навіть за Чекотило, якщо на ньому буде наклейка Зе.
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в этом и цель, телевизионный сериал партия "слуга народа" сейчас имеют большинство у власти, вместе с Президентом, тем самым взяв на себя ответственно за всё, что происходит в стране, НО с небольшой оговоркой, эти проходимцы будут делать все, что им захочется, а весь негатив от удушающей жизни будут "скидывать" на попередню владу, ведь на мiстах (с их слов) остались "адепты Порошенко". И вот что бы этим аферистам не дать и дня безнаказанно творить беспредел, нужно проводить местные выборы сейчас, нельзя давать им время безнаказанно существовать, до 2020 года на них должно быть уже столько негатива, что бы на Новый Год их всех вынесли вперед ногами.
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Я вважаю, що зелені будуть продовжувати брехню щодо своєї роботи у всіх випадках. Тому вибори місцевої влади у 2020 році будуть для них холодним душем.
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В этом и опасность, за год неплохо подсдав в рейтингах они проиграют всем партиям и опять же будут все камни кидать на них и тем самым "снимать" с себя ответственность. Они сейчас срочно федерализируют страну и отдадут всю власть на мiста, а потом будут говорить, мол мы тут вообще не при чём, вините своих местных депутатов, а со своей стороны будут делать всё, что бы не дать им нормально работать. Население в большей своей части тупое, выборы тому показатель, его легко запутать и имея в своих руках все СМИ, и 2 ветки власти, народу легко запудрить мозги. А вот когда власть у одной партии, тут даже самого тупого не так легко провести, точнее можно, но не долго, холодильник то скоро опустеет, а платежки всё так же будут приходить, вот тут то наш недалекий избиратель и смекнет, что где-то его *******, возьмет вилы и пойдет под Раду, а не под сельсовет.
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Вони по любому будуть брехати і переводити стрілки на інших. Тому місцеву владу не треба їм віддавати.
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Можно подумать, что сейчас мало жуликов залезло во власть
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Адвокаты Рабиновича (осужденного в 80-х за кражу гос. имущества в особо
крупных размерах к 14 годам лишения свободы) на протяжении нескольких
лет пытались сделать его психически больным, и в какой-то части им
удалось, ОДНАКО это не помешало ему в очередной раз "ПРОЛЕЗТЬ" в Раду , и
быть создателем ОПЗЖ
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После этих слов фуфломёт филя подписал себе "смертный приговор"
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Кажуть, що у них нема погроз, а цей коментатор погрожує смертю, хоча вона не передбачена законодавством. Тобто цього у тоталітарному суспільстві було би достатньо для його засудження.
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censor.net.ua/news/3139121/v_sluge_naroda_i_evrosoyuze_nastaivayut_na_provedenii_mestnyh_vyborov_v_2020_godu

И ФСЁЁЁЁ
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тормоз,ты кавычки видишь? В народе это обозначает образно
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Про Грецію та поліси я нічого не зрозумів.
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Зелебобики внезапно напряглись, почуяв опасность с ранее, казалось бы, благополучного направления "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 9605
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Ага, а выборы все исправят. "Логично". Не страна, а дурдом. Вывод таков: Надо меньше "советских газет" читать, чтобы был аппетит и хорошее настроение.
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А, як на мене, Філатов все ж таки правий по сутті претензій до місцевих депутатів, мерів.

Але вибори, якщо нема форс-мажору (а нині - його таки нема, відносно місцевих виборів; а штучно утворений зебілами форс-мажор з парламентськими виборами до місцевих значного стосунку не мають) - то будь-які вибори мають проводитися в заздалегідь зазначені Законом терміни. Я так вважаю.
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Зелебобики, это вам пробный "шарик" пока. Так, лёгкий синячок по авторитету Фюрера и его лупоглазого толкователя речей.
Первый шарик. Дальше будет больше. "Держитесь там". "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 1470
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Людей так возмущает тамада, так бесит свадебный фотограф. Так хотят Насирова. Так хотят Яценюка. Уже так тоскуют по Пашинскому. Бедные. Не волнуйтсь. Педро ведёт в Раду несколько особей.
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Слишком много всяких жуликов залезло во власть. Взять, например, меня...
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Спочатку Філатов був за дострокові вибори в місцевих радах бо "потрібно провести переформатування влади і на нижчих рівнях"...Йому сказали - правильно,тому подай приклад і йди нафіг з посади мера,хай на твоє місце прийде хтось із зе-команди...Тоді Філат змінив риторику,каже - треба поміняти бо жуліки...Себе він жуліком чомусь не вважає...Все це дуже схоже на те,що Філат звичайнісінький підставний провокатор,так би мовити голос народу,який допомогає Зєлі як би прислухатись і прийняти не зовсім авторитарне рішення...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Занадто багато різних шахраїв залізло у владу, щоб там харчуватися", - Філатов пояснив, чому виступає за дострокові місцеві вибори
 
 
 
 
 
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