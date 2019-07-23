 Найманцю з Білорусі, який воював за "ДНР", у Чехії загрожує 15 років за тероризм

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Прага".
У період з 2014 по 2016 рік білорус кілька разів виїжджав на територію терористичної організації ДНР, де брав участь у боях на боці проросійських терористів, після чого повертався до Чехії.
У 2018 році ним зацікавився чеський Національний центр з боротьби з організованою злочинністю.
"У липні правоохоронні органи відкрили щодо іноземного громадянина справу у зв'язку з участю в збройному конфлікті", - заявив співробітник Верховної прокуратури Марек Бодлак.
Заступник Верховного прокурора Чехії Адам Башни пояснив, що, відповідно до чеського права, приєднання до сепаратистів є злочином.
"Поведінка осіб, які воюють на боці повстанців проти законної, визнаної на міжнародному рівні влади України, має з юридичної точки зору бути кваліфікована лише як злочин", - заявив Башни.
власти обязаны лишать вида на жительство
лиц совершивших уголовные преступления...
Так что после отсидки сябр поедет к Батьке...