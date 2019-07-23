EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
  1289  9
Все про:Білорусь (802) Чехія (248) Донбас (12573) найманець (186)

 Найманцю з Білорусі, який воював за "ДНР", у Чехії загрожує 15 років за тероризм

Проти Олексія Ф. із Білорусі, який постійно проживає в Чехії, висунуто обвинувачення в тероризмі за участь у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Прага".

У період з 2014 по 2016 рік білорус кілька разів виїжджав на територію терористичної організації ДНР, де брав участь у боях на боці проросійських терористів, після чого повертався до Чехії.

У 2018 році ним зацікавився чеський Національний центр з боротьби з організованою злочинністю.

"У липні правоохоронні органи відкрили щодо іноземного громадянина справу у зв'язку з участю в збройному конфлікті", - заявив співробітник Верховної прокуратури Марек Бодлак.

Заступник Верховного прокурора Чехії Адам Башни пояснив, що, відповідно до чеського права, приєднання до сепаратистів є злочином.

"Поведінка осіб, які воюють на боці повстанців проти законної, визнаної на міжнародному рівні влади України, має з юридичної точки зору бути кваліфікована лише як злочин", - заявив Башни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі засудили до двох років колонії терориста "ДНР"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139095
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот и приходится ваши пердаки тушить, чтоб можно было свободно дышать.
 показати весь коментар
 
 
В Чехии кстати приняли закон по которому
власти обязаны лишать вида на жительство
лиц совершивших уголовные преступления...
Так что после отсидки сябр поедет к Батьке...
 показати весь коментар
 
 
кзазламорд,туші пєрдак і пздуй нах ( здєсь баяри нєту.)
 показати весь коментар
 
 
А Зебил, в нашей стране, будет их скоро награждать....
 показати весь коментар
 
 
Вот дурак, надо было к нам ехать, давно бы уже по закону Савченко вышел.
 показати весь коментар
 
 
Садити на палю русотерористо дуже дієвий запобіжний засіб.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНайманцю з Білорусі, який воював за "ДНР", у Чехії загрожує 15 років за тероризм
 
 
 
 
 
 вгору