 Найманцю з Білорусі, який воював за "ДНР", у Чехії загрожує 15 років за тероризм

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Прага".

У період з 2014 по 2016 рік білорус кілька разів виїжджав на територію терористичної організації ДНР, де брав участь у боях на боці проросійських терористів, після чого повертався до Чехії.

У 2018 році ним зацікавився чеський Національний центр з боротьби з організованою злочинністю.

"У липні правоохоронні органи відкрили щодо іноземного громадянина справу у зв'язку з участю в збройному конфлікті", - заявив співробітник Верховної прокуратури Марек Бодлак.

Заступник Верховного прокурора Чехії Адам Башни пояснив, що, відповідно до чеського права, приєднання до сепаратистів є злочином.

"Поведінка осіб, які воюють на боці повстанців проти законної, визнаної на міжнародному рівні влади України, має з юридичної точки зору бути кваліфікована лише як злочин", - заявив Башни.

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