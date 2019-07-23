EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  4910  31
Все про:НАБУ (2028) Луценко (2536) Ощадбанк (37) Антикорупційна прокуратура (931)

 Луценко передав справу "Ощадбанку" Нацполіції: НАБУ і САП висловили протест

НАБУ і САП вважають неприпустимою передачу справи про розкрадання $20 млн з "Ощадбанку" Нацполіції і закликають повернути справу їхнім слідчим.

Про це йдеться у спільній заяві НАБУ і САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Зміна підслідності у справі заволодіння $20 млн державного АТ "Ощадбанк", в межах якої детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 12 особам, за слідчими Нацполіції України є неприпустимою та прямо порушує вимоги КПК України", - написано в заяві.

У НАБУ і САП також зауважують, що рішення генпрокурор ухвалив "з незрозумілих підстав без витребування та вивчення матеріалів кримінального провадження". Крім того, вони вважають, що це рішення ставить під загрозу можливість притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності.

"Навіть у разі, якщо Нацполіція завершить розслідування, суд може повернути обвинувальний акт прокурора як такий, що не відповідає вимогам КПК про визначення підслідності", - наголошується в заяві.

НАБУ і САП закликають Луценка якнайшвидше ухвалити процесуальне рішення, яке поверне кримінальне провадження детективам, і визначити підслідність за НАБУ, як це і передбачено законодавством України.

Нагадаємо, з травня 2016 року НАБУ і САП здійснювали досудове розслідування у справі про розкрадання $20 млн з "Ощадбанку". За даними слідства, у 2013-2015 роках службові особи приватних підприємств, що входили до групи "Креатив", у змові з посадовими особами "Ощадбанку" підробили документи і незаконно отримали в держбанку кредит на $20 млн нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання гроші вивели за кордон на рахунки підконтрольних підприємств, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Пізніше на ці гроші придбали нерухомість.

Восени 2018 року глава САП Холодницький повідомив, що суд заарештував з можливістю внесення застави 10 підозрюваних у справі про розкрадання $20 млн в "Ощадбанку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ змусили почати розслідування про нібито привласнення співробітниками Ощадбанку коштів клієнтки - дружини екс-чиновника, - прес-служба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139091
 
 
 Топ коментарі
 
за шитьем варешек особо не отдохнешь.
 показати весь коментар
 
Ти трохи плутаєш- Україну захистили добровольці, яких Петро Олексійович потім за грати саджав.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Преображенский: Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами «принимая во внимание происхождение» - отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой?
Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно. (с)

 показати весь коментар
 
чи й гроші для юги. не такі крав за своє революційне життя.
 показати весь коментар
 
Да отдыхал бы он уже в своём отпуске. Ему теперь вообще долго придётся отдыхать.
 показати весь коментар
 
Для порохоскота надо отдельный загон строить,возле урановых рудников.Чтобы отрабатывали все,что натворили за 5 лет
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Украину Путину не сдали.
 показати весь коментар
 
 
Ти трохи плутаєш- Україну захистили добровольці, яких Петро Олексійович потім за грати саджав.
 показати весь коментар
 
 
Правильно, а ВСУ свинарчуки разворовали и не надо было ВСУ восстанавливать, т.к. добровольцы защитили Украину.
 показати весь коментар
 
 
черговий мільоний брехливий висер зебіла з метою "Аби лиш перднути".
 показати весь коментар
 
Черговий висер петераста ні до чого! Але ви не зупиняйтесь!

Батьківщина- 8.18%

ЄС- 8.12%

ПЄСики- голос!)))
 показати весь коментар
 
 
давайте, зебіли, керуйте. Тільки у вас вийде великий пшик. з такими заскоками, не тільки з теми суперечки. Прийдуть нові вибори - проценти подивимось. В 2012-му риги в союзі з коміками мали такі самі проценти - і де вони зараз?
 показати весь коментар
 
Вийде-не вийде,це ще буде видно.А ви вже обісрались по самі вуха
 показати весь коментар
 
Обісрались - це ви зі своєю брехнею. А в нас - просто проблеми з електоратом, який повірив вашій брехні. Втім, маєте знати, що "Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся."(с)
 показати весь коментар
 
Хороший ПЄСик! Візьми цукерку- "Тузік сладкій"!)))
 показати весь коментар
 
Хорошо если б он за это ответил по полной.В дураков не верю,идиотизм стимулируется
 показати весь коментар
 
Югику команда от Мародера поступила?За то что ягу 3 тысячелетия в свой список взял?
 показати весь коментар
 
Вот что значит - новые лица, Богдан с ними побеседовал и они начали работать, как теперь надо...
 показати весь коментар
 
Ти вже мордорські танки зупинив, що сюди срати приліз?
 показати весь коментар
 
 
Некогда мне, сижу на стволе мордорского танка и Сватов-6 смотрю, а когда Квартал 95, то пересаживаюсь на гусеницу, чтобы не свалиться от смеха от тупости квартальных.
 показати весь коментар
 
Югик перед отпуском слил очередное дело и сдрыснул
 показати весь коментар
 
 
А за шо же отдыхать?
Аренда острова дох-я стоит!
 показати весь коментар
 
соевые свинята перед концом пытаются спрятать мыролюбный реформизм который они натворили за 5 лет.
 показати весь коментар
 
 
Отжатый от сока фрукт годен для переработки в порошок, с целью получения вкусовых качеств
 показати весь коментар
 
 
ТРИ! роки йде слідство, результату нуль, причини затяжки бозна-які, лошарні, - і що мав робити Генпрокурор?
Та що, тепер, після цього "протесту" - незрозуміло, що там явно не зацікавленні в завершенні слідства?
 показати весь коментар
 
А звідки прокурор-електрик може знати УПК?!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛуценко передав справу "Ощадбанку" Нацполіції: НАБУ і САП висловили протест
 
 
 
 
 
 вгору