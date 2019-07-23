 Причиною аварії на атомному підводному човні "Лошарик" стало "імпортозаміщення" українських акумуляторів на неякісні російські, - "Коммерсант"

За даними наближеного до розслідування катастрофи джерела "Ъ", увечері 1 липня гідронавти завершували контрольний вихід АС-31 перед майбутнім виконанням бойового завдання, передає Цензор.НЕТ.

Після закінчення контрольного виходу човен-носій разом з АС-31 мали повернутися на базу, але під час стикування станції із човном-носієм на борту АС-31 в акумуляторному відсіку з'явився дим.

"На жаль, ніхто не може розповісти, як розвивалася пожежа на АС-31, оскільки всі, хто перебував на борту, загинули. Можливо, проблеми виникли в електросистемі АС-31, яка використовує струми силою до 1000 ампер, і навіть невеликий дефект кабелів, на думку фахівця, міг призвести до їхнього розігріву з подальшим оплавленням ізоляції", - пише російське видання.

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"Уже в доці, розбираючись з інцидентом, експерти встановили, що вибухнула акумуляторна батарея. Як пояснили "Ъ" наближені до технічного розслідування фахівці, вибух був дуже потужним. Акумулятор, очевидно, став і джерелом наростаючого об'ємного горіння. Щоб з'ясувати причину займання і вибуху батареї, проводяться десятки експертиз. Як пояснюють фахівці, комісія розглядає три традиційні в розслідуванні будь-якої техногенної катастрофи версії - відмова техніки, помилка екіпажу та зловмисний вплив. Було встановлено, що глибоководні станції типу АС-31 довгий час комплектувалися срібно-цинковими акумуляторами, які виготовлялися в Україні. Після ускладнення відносин з цією країною акумулятори АС-31, що перебуває на гарантійному обслуговуванні заводу-виробника, замінили на російські літій-іонні батареї. Виробником і постачальником акумуляторів для глибоководних апаратів було обрано санкт-петербурзький завод ВАТ "Акумуляторна компанія "Ригель"". Як зазначено на сайті компанії, "Ригель", заснований у 1897 році, є найдавнішим профільним підприємством у Росії, яке сьогодні є "передовим розробником і виробником акумуляторів", використовуваних, зокрема, для потреб глибоководного флоту", - зазначає російське видання.

"Вивчаючи супровідну документацію до продукції "Ригеля", експерти, за даними джерел "Ъ" , виявили, крім іншого, сертифікати, які свідчать про те, що передані флоту батареї пройшли випробування на вибухобезпечність. Зараз з'ясовується, хто і яким чином випробовував вироби і чому при цьому не були присутні представники замовника - Міноборони. Представники заводу, до яких "Ъ" звернувся за роз'ясненнями, від коментарів утрималися. Між тим, на думку фахівців, до трагедії могли призвести не тільки конструктивні або технологічні дефекти акумуляторів, але й екстремальні режими роботи батареї. Так, наприклад, оплавлення ізоляції струмопровідних шин і короткі замикання в мережі, що виникають у зв'язку з цим, могли спричинити непередбачувані збої в енергосистемі станції та регулюючій її автоматиці. Не можна відкидати, що саме короткі замикання призвели до перезаряду батареї або подачі на її клеми струмів із позаштатними параметрами. Зазначається також, що в історії підводного флоту ще не було випадків подачі фреону у відсік з літій-іонними батареями. Досі за допомогою системи ЧОХ (човнова, об'ємна, хімічна) гасили тільки об'ємні пожежі у відсіках, а випадків загоряння срібно-цинкових акумуляторів взагалі не було", - додає російське видання.

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"Нарешті, деякі учасники розслідування взагалі сумніваються в тому, що хімічні реакції в літій-іонних елементах викликали такий потужний вибух. Співрозмовники "Ъ" стверджують, що хоча терористична версія трагедії і не розглядається фахівцями як пріоритетна, кілька наданих "Ригелем" для випробувань акумуляторів уже були підірвані на полігоні тротиловими шашками. Тепер експерти мають порівняти уламки виробів, зруйнованих на тестах і в реальному житті", - зазначає російське видання.