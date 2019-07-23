 Причиною аварії на атомному підводному човні "Лошарик" стало "імпортозаміщення" українських акумуляторів на неякісні російські, - "Коммерсант"

За даними наближеного до розслідування катастрофи джерела "Ъ", увечері 1 липня гідронавти завершували контрольний вихід АС-31 перед майбутнім виконанням бойового завдання, передає Цензор.НЕТ.
Після закінчення контрольного виходу човен-носій разом з АС-31 мали повернутися на базу, але під час стикування станції із човном-носієм на борту АС-31 в акумуляторному відсіку з'явився дим.
"На жаль, ніхто не може розповісти, як розвивалася пожежа на АС-31, оскільки всі, хто перебував на борту, загинули. Можливо, проблеми виникли в електросистемі АС-31, яка використовує струми силою до 1000 ампер, і навіть невеликий дефект кабелів, на думку фахівця, міг призвести до їхнього розігріву з подальшим оплавленням ізоляції", - пише російське видання.
"Уже в доці, розбираючись з інцидентом, експерти встановили, що вибухнула акумуляторна батарея. Як пояснили "Ъ" наближені до технічного розслідування фахівці, вибух був дуже потужним. Акумулятор, очевидно, став і джерелом наростаючого об'ємного горіння. Щоб з'ясувати причину займання і вибуху батареї, проводяться десятки експертиз. Як пояснюють фахівці, комісія розглядає три традиційні в розслідуванні будь-якої техногенної катастрофи версії - відмова техніки, помилка екіпажу та зловмисний вплив. Було встановлено, що глибоководні станції типу АС-31 довгий час комплектувалися срібно-цинковими акумуляторами, які виготовлялися в Україні. Після ускладнення відносин з цією країною акумулятори АС-31, що перебуває на гарантійному обслуговуванні заводу-виробника, замінили на російські літій-іонні батареї. Виробником і постачальником акумуляторів для глибоководних апаратів було обрано санкт-петербурзький завод ВАТ "Акумуляторна компанія "Ригель"". Як зазначено на сайті компанії, "Ригель", заснований у 1897 році, є найдавнішим профільним підприємством у Росії, яке сьогодні є "передовим розробником і виробником акумуляторів", використовуваних, зокрема, для потреб глибоководного флоту", - зазначає російське видання.
"Вивчаючи супровідну документацію до продукції "Ригеля", експерти, за даними джерел "Ъ" , виявили, крім іншого, сертифікати, які свідчать про те, що передані флоту батареї пройшли випробування на вибухобезпечність. Зараз з'ясовується, хто і яким чином випробовував вироби і чому при цьому не були присутні представники замовника - Міноборони. Представники заводу, до яких "Ъ" звернувся за роз'ясненнями, від коментарів утрималися. Між тим, на думку фахівців, до трагедії могли призвести не тільки конструктивні або технологічні дефекти акумуляторів, але й екстремальні режими роботи батареї. Так, наприклад, оплавлення ізоляції струмопровідних шин і короткі замикання в мережі, що виникають у зв'язку з цим, могли спричинити непередбачувані збої в енергосистемі станції та регулюючій її автоматиці. Не можна відкидати, що саме короткі замикання призвели до перезаряду батареї або подачі на її клеми струмів із позаштатними параметрами. Зазначається також, що в історії підводного флоту ще не було випадків подачі фреону у відсік з літій-іонними батареями. Досі за допомогою системи ЧОХ (човнова, об'ємна, хімічна) гасили тільки об'ємні пожежі у відсіках, а випадків загоряння срібно-цинкових акумуляторів взагалі не було", - додає російське видання.
"Нарешті, деякі учасники розслідування взагалі сумніваються в тому, що хімічні реакції в літій-іонних елементах викликали такий потужний вибух. Співрозмовники "Ъ" стверджують, що хоча терористична версія трагедії і не розглядається фахівцями як пріоритетна, кілька наданих "Ригелем" для випробувань акумуляторів уже були підірвані на полігоні тротиловими шашками. Тепер експерти мають порівняти уламки виробів, зруйнованих на тестах і в реальному житті", - зазначає російське видання.
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Правительство РФ может заморозить финансирование серийного производства спутников «Глонасс-К» из-за нехватки импортных деталей, сообщает РБК со ссылкой за заключение Счетной палаты.
В документе отмечается, что из-за невозможности замещения импортных деталей производство спутников «Глонасс» может быть прекращено.
В 2019 году финансирование «Глонасс» сократится на 12,9 млрд рублей.
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Европейская система глобального позиционирования Galileo находится в тестовом режиме и будет передана в полноценную эксплуатацию в 2020 году. С 11 по 16 июня GPS Galileo не работала в связи с проблемами, возникшими при внедрении и синхронизации "на ходу" новых, намного более совершенных, источников точного времени в находящемся в Италии комплексе точного времени Precise Timing Facility (PTF). Услугу Search And Rescue, предназначенную для спасения людей, не отключали - она продолжала действовать всё время, поскольку на спутниках имеются свои источники точного времени. В настоящее время опытная эксплуатация и программа испытаний Galileo продолжена в полном функциональном объёме, но уже с более высокой степенью точности.
Я дал тебе навскидку несколько ********** источников. И годичной давности, и свеженьких. Не будет не только никаких "Глонасс-К", а вообще никаких не будет.
Цитата:
причиной такого решения стала невозможность серийного изготовления спутников «Глонасс-К» и СОЗДАНИЕ НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ глобальной российской системой «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности её оперативного замещения».
ЛОХ, Лошарик.. Неудивительно, что она утонула. Непонятно, как она вообще плавала..
так он и поплывет !
В результате ЛОХанувшей системы ЛОХ пострадала гордость ЛОХовского флота - атомный "Лох Шарик" )))
Как там Битлз пели - бэк то ЗЕюссар!
😁
Кроме того, защиту от перезарядки что по силе тока, что по напряжению может собрать "на коленке" в"юноша со станции юных техников.
Короче кацапы, вы как были дебилами, так и остались.
Слава Украине!
самое то
из китайских платок с Али Экспресса
бапки-то небось распилили и никто не брался
🤣
подводники решили разогнать лошарик до 5 махов по непредсказуемой траектории
слегка перегрузили акбте обиделись, надулись, разогрелись и ***..улись
прям в тему!
Почему после гибели "Лошарика" Путин помчался с внеплановым визитом к папе Римскому? Почему правдоподобны только пиар-версии, а реальность выглядит неправдоподобной? Почему реальность противоречит нашей картине мира?
Ты думаешь, "Вован" помчался к "наместнику Бога на Земле", "стрелку" с "шефом", "забивать"?
А к "Кирюхе" не обратился, потому что "ЧТО-ТО", знает?...
может они ещё водой пробовали ?
прикольно москали придумали, жаль теперь
на другие судна эти хорошие литиевые акб не пристроят
Ведь могли бы быть богатой, нормальной страной с зажиточным населением, страной с нормальными отношениями с соседями, но предпочли разосраться со всеми, уподобиться обезьяне с гранатой, стать страной-изгоем с дичающим, деградирующим населением, где 80 процентов дикие нищеебы, просрать, начиная с 2000 года, впустую пять триллионов нефтебаксов, зато вЯликия. Лапотные идиоты.))
Токсичностью обладают продукты горения хладагентов при нагревании их свыше 250-400 ºС. К таким относятся, например, продукты горения фреона-22 - тетрафторэтилен, сосудистый яд, обладающий нейро- и нефротоксическим действием, и фосген - мощное отравляющее вещество, вызывающее отек легких.
Источник: https://www.neboleem.net/otravlenie-freonom.php
а где по вашему они их брали
там дешевле
ну рвет их иногда
что за печаль
«Пожар начался в третьем часу ночи в одной из палаток. Со слов девочки, которая отдыхала в этом лагере, причиной стало возгорание вещей, которые сушили на тепловой пушке (по ночам было холодно - отапливали тепловыми пушками). Огонь моментально!!!!! охватил всю палатку, внутри вроде как был войлочный подстил. Огонь моментально перекинулся!!!!! на другие палатки. Вожатые эвакуировали детей. Сгорели все вещи детей - кто в чем успел покидали палатки, кто-то босиком, кто-то в пижамах.
Венесуелі відбулись нові відключення світла, за неофіційними даними, проблеми торкнулися 14 із 23 штатів країни. У столиці Каракасі електрика зникла у більшій частині міста, внаслідок цього було зупинено роботу метрополітену, передає DW. На центральних вулицях виникли великі затори. Керівник країни Ніколас Мадуро пояснює новий блекаут терористичною атакою, внаслідок якої порушилася робота гідроелектростанції на півдні Венесуели.
А тимчасовий президент Хуан Гуайдо заявив, що у проблемах зі світлом винен режим Мадуро. За його словами, відключення спричинили знесення електромереж через брак інфраструктурних інвестицій, погане обслуговування і корупція. Міністр комунікацій та інформації Хорхе Родрігес вважає, що «електромагнітна атака»!!! могла стати причиною блекаута.(вот этот угадал ближе всех!)
не сходится, а ка же херой-подводник, который спас гражданского? Значит не спас? Значит "лепят" хероя???
На всіх урядових літаках і на путінському теж поміняйте акумулятори на расєйські ))
Стоило одному из них сказать что-то подобное в компании или на кухне. Всё остальное для отмазки.
А кацапські прапорщики та мічмани давно їх с3,14здили. На кацапії не можна виробляти та використовувати деталі, які місцять дорогоцінні метали.