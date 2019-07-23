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Все про:підводний човен (25) пожежа (1694) Росія (19021)

 Причиною аварії на атомному підводному човні "Лошарик" стало "імпортозаміщення" українських акумуляторів на неякісні російські, - "Коммерсант"

Російські ЗМІ розповіли про деталі та причини пожежі на атомному підводному човні "Лошарик", унаслідок якої загинули 4 офіцери-гідронавти.

За даними наближеного до розслідування катастрофи джерела "Ъ", увечері 1 липня гідронавти завершували контрольний вихід АС-31 перед майбутнім виконанням бойового завдання, передає Цензор.НЕТ.

Після закінчення контрольного виходу човен-носій разом з АС-31 мали повернутися на базу, але під час стикування станції із човном-носієм на борту АС-31 в акумуляторному відсіку з'явився дим.

"На жаль, ніхто не може розповісти, як розвивалася пожежа на АС-31, оскільки всі, хто перебував на борту, загинули. Можливо, проблеми виникли в електросистемі АС-31, яка використовує струми силою до 1000 ампер, і навіть невеликий дефект кабелів, на думку фахівця, міг призвести до їхнього розігріву з подальшим оплавленням ізоляції", - пише російське видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У результаті пожежі на секретному підводному човні флоту РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії

"Уже в доці, розбираючись з інцидентом, експерти встановили, що вибухнула акумуляторна батарея. Як пояснили "Ъ" наближені до технічного розслідування фахівці, вибух був дуже потужним. Акумулятор, очевидно, став і джерелом наростаючого об'ємного горіння. Щоб з'ясувати причину займання і вибуху батареї, проводяться десятки експертиз. Як пояснюють фахівці, комісія розглядає три традиційні в розслідуванні будь-якої техногенної катастрофи версії - відмова техніки, помилка екіпажу та зловмисний вплив. Було встановлено, що глибоководні станції типу АС-31 довгий час комплектувалися срібно-цинковими акумуляторами, які виготовлялися в Україні. Після ускладнення відносин з цією країною акумулятори АС-31, що перебуває на гарантійному обслуговуванні заводу-виробника, замінили на російські літій-іонні батареї. Виробником і постачальником акумуляторів для глибоководних апаратів було обрано санкт-петербурзький завод ВАТ "Акумуляторна компанія "Ригель"". Як зазначено на сайті компанії, "Ригель", заснований у 1897 році, є найдавнішим профільним підприємством у Росії, яке сьогодні є "передовим розробником і виробником акумуляторів", використовуваних, зокрема, для потреб глибоководного флоту", - зазначає російське видання.

"Вивчаючи супровідну документацію до продукції "Ригеля", експерти, за даними джерел "Ъ" , виявили, крім іншого, сертифікати, які свідчать про те, що передані флоту батареї пройшли випробування на вибухобезпечність. Зараз з'ясовується, хто і яким чином випробовував вироби і чому при цьому не були присутні представники замовника - Міноборони. Представники заводу, до яких "Ъ" звернувся за роз'ясненнями, від коментарів утрималися. Між тим, на думку фахівців, до трагедії могли призвести не тільки конструктивні або технологічні дефекти акумуляторів, але й екстремальні режими роботи батареї. Так, наприклад, оплавлення ізоляції струмопровідних шин і короткі замикання в мережі, що виникають у зв'язку з цим, могли спричинити непередбачувані збої в енергосистемі станції та регулюючій її автоматиці. Не можна відкидати, що саме короткі замикання призвели до перезаряду батареї або подачі на її клеми струмів із позаштатними параметрами. Зазначається також, що в історії підводного флоту ще не було випадків подачі фреону у відсік з літій-іонними батареями. Досі за допомогою системи ЧОХ (човнова, об'ємна, хімічна) гасили тільки об'ємні пожежі у відсіках, а випадків загоряння срібно-цинкових акумуляторів взагалі не було", - додає російське видання.

Читайте: Підводні човни ЧФ РФ відпрацьовують максимально "таємний прохід" біля берегів окупованого Криму

"Нарешті, деякі учасники розслідування взагалі сумніваються в тому, що хімічні реакції в літій-іонних елементах викликали такий потужний вибух. Співрозмовники "Ъ" стверджують, що хоча терористична версія трагедії і не розглядається фахівцями як пріоритетна, кілька наданих "Ригелем" для випробувань акумуляторів уже були підірвані на полігоні тротиловими шашками. Тепер експерти мають порівняти уламки виробів, зруйнованих на тестах і в реальному житті", - зазначає російське видання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139090
 
   
 Топ коментарі
 
Нет, это просто хорошая новость. Радуйся малому
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- Что с лучилось с "Лохариком"?
- Э-э-э, он импортозаместился...
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С 2018 года оператор ГЛОНАСС не будет получать госфинансирование, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Правительство РФ может заморозить финансирование серийного производства спутников «Глонасс-К» из-за нехватки импортных деталей, сообщает РБК со ссылкой за заключение Счетной палаты.
В документе отмечается, что из-за невозможности замещения импортных деталей производство спутников «Глонасс» может быть прекращено.
В 2019 году финансирование «Глонасс» сократится на 12,9 млрд рублей.
--------
Европейская система глобального позиционирования Galileo находится в тестовом режиме и будет передана в полноценную эксплуатацию в 2020 году. С 11 по 16 июня GPS Galileo не работала в связи с проблемами, возникшими при внедрении и синхронизации "на ходу" новых, намного более совершенных, источников точного времени в находящемся в Италии комплексе точного времени Precise Timing Facility (PTF). Услугу Search And Rescue, предназначенную для спасения людей, не отключали - она продолжала действовать всё время, поскольку на спутниках имеются свои источники точного времени. В настоящее время опытная эксплуатация и программа испытаний Galileo продолжена в полном функциональном объёме, но уже с более высокой степенью точности.
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**********, твои маскировки, со сменами "фамилии" - надувные. ))))
Я дал тебе навскидку несколько ********** источников. И годичной давности, и свеженьких. Не будет не только никаких "Глонасс-К", а вообще никаких не будет.
Цитата:
причиной такого решения стала невозможность серийного изготовления спутников «Глонасс-К» и СОЗДАНИЕ НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ глобальной российской системой «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности её оперативного замещения».
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ты о чем кацапа?утонул то лошарик ватный Причиной аварии на атомной подлодке "Лошарик" стало "импортозамещение" украинских аккумуляторов на некачественные российские, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 1881
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Фантазия вещь хорошая. Но больная фантазия либо у дебилов, либо у слишком продвинутых людей. Ну а то что ты трешься на цензоре со своей фантазией, говорит само за себя... Не быть тебе Потемкиным, не про тебя Пикуль писал...
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До сих пор с помощью системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая) тушили только объемные пожары в отсеках, а случаев возгорания серебряно-цинковых аккумуляторов вообще не было", - добавляет российское издание.

ЛОХ, Лошарик.. Неудивительно, что она утонула. Непонятно, как она вообще плавала..
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Как корабль назовешь -
так он и поплывет !
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Система ЛОХ на страже тушения объемных пожаров! ))
В результате ЛОХанувшей системы ЛОХ пострадала гордость ЛОХовского флота - атомный "Лох Шарик" )))
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Как думаете - просто поговорят и договорятся об возобновлении поставок, мышебратья и всетаки адинарот
Как там Битлз пели - бэк то ЗЕюссар!
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Какой бред. Аккумулятор не взрывается. Скорее всего замыкание как обычно.
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Аккумулятор не взрывается. Взрывается смесь водорода и воздуха. Но это в обычных кислотных аккамуляторах. По статье пишут про литий-ионные аккумы. А эти хорошо так взрываются, что их запретили перевозить самолётами.
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еще и как взрываются. В процессе их зарядки и работы выделяется водород.
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Это вы просто не знаете, как мобильники при зарядке взрываются.
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на ютубе есть видео возгорания бракованных телефонов самсунг галакси, длина огненной струи порядка 20 сантиметров, хорошо что телефон загорелся на барной стойке, а так на одно ухо стало бы меньше.
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литий-ионный ? да ладно . еще как взрывается Причиною аварії на атомному підводному човні "Лошарик" стало "імпортозаміщення" українських акумуляторів на неякісні російські, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 38
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Литий ионный аккумулятор сам по себе несколько опасен. Не знаю, как работает ЛОХ, но при попадании воды данные аккумуляторы очень склонны к взрыву. Одна ячейка для аккума нотника межет рвануть в эквиваленте к ТНТ 50-70 гр. Не думаю, что в подлодке влажность 0%.
Кроме того, защиту от перезарядки что по силе тока, что по напряжению может собрать "на коленке" в"юноша со станции юных техников.
Короче кацапы, вы как были дебилами, так и остались.
Слава Украине!
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взрыв абсолютно другой природы и силы, но для московских суден
самое то
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так юноша с юный техников им и собирал защиту
из китайских платок с Али Экспресса
бапки-то небось распилили и никто не брался
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Рукожопыя головоногия моллюски парашники..
🤣
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пропущен еще один севастополь в 1941 году.
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Причем самая эпическая часть свинокацапских перемог - там вся верхушка командования и средний офицерский состав свалили, бросил одних бойцов. Старше капитана никого не осталось. При посадке на присланные плав-средства началась стрельба за места в судах.
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Надо в аккумулятор заливать электролит, а не боярышник.
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Ні, для них: БЕЗ БОЯРКИ ДЕНЬ НЕ ЯРКИЙ!
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Південнокорейські винищувачі F-16 обстріляли уруські військові літаки, які увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Кореї (KADIZ) рано у вівторок.https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20190723005451325?section=national/defense
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Так что это получается, что рашики даже не могут организовать производство серебряно цинковых батарей, на краденом оборудовании?
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адміне, там загинуло 14, а не 4 кацапа..виправте будь ласка..
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Имеется ввиду именно спецы глубоководники. Хотя мне похер. Все равно "-" 14 Причиною аварії на атомному підводному човні "Лошарик" стало "імпортозаміщення" українських акумуляторів на неякісні російські, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 6631
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Да уж....абсолютно безмозглые кацапы.... заменить безопасный серебренно-цинковый аккумулятор...на литий -ионный который имеет свойство взрываться....на глубоководном аппарате могли только идиоты...
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Ну, вообще-то, серебряно-цинковые, тоже небезопасны - они боятся перезаряда... Я "ШМС заканчивал, в молодости, по специальности "механик АО", так нам "все уши прогудели", в отношении этого...
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Лодка титановая , очень продвинутая и дорогая , корпус идеальньій по прочности . Подвела єлектрическая "начинка", но не стоит уподобляться баранам , которьіе 4 года стебались над Крьімским мостом , отчего он не только не упал , но и вьіяснилось , ВМСУ никак не подготовились к новой ситуации в Керченском проливе. Противника нельзя недооценивать , особенно , более сильного. Имхо
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Мост не на один год строится. О том, как он сделан можно будет судить, когда простоит лет хотя бы 10.
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казларылое - авось
подводники решили разогнать лошарик до 5 махов по непредсказуемой траектории
слегка перегрузили акбте обиделись, надулись, разогрелись и ***..улись
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загрязнили в очередной раз природу - хозяева нашего гидранта....
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Ты забыл уточнить: "нашего НОВОГО гидранта..."... А то многие "зебилята" не поймут, в чей огород камень... Они же привыкли "гидрантом" " парашенку" именовать...
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Не може рашка обійтись без українських технологій, без кваліфікованоих працівників. Самі не здатні. Через те і хоче Україну , бо це і хліб, і люди, і технології кращі , ніж у рашистів.Але хоче дуже неадекватно, типу я старший брат, ти підкоряєшся. А тепер між нами лежать 12 тисяч убитих українців.
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искал вчера подводный кейс для телефона а сейчас читаю новость про лошарик и в конце новости реклама: аквалангист под водой держит в руках телефон глубоко на дне))))))))
прям в тему!
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http://worldcrisis.ru/crisis/3404931?utm_source=subscr&utm_medium=mail&utm_campaign=best

Почему после гибели "Лошарика" Путин помчался с внеплановым визитом к папе Римскому? Почему правдоподобны только пиар-версии, а реальность выглядит неправдоподобной? Почему реальность противоречит нашей картине мира?
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
Ты думаешь, "Вован" помчался к "наместнику Бога на Земле", "стрелку" с "шефом", "забивать"?
А к "Кирюхе" не обратился, потому что "ЧТО-ТО", знает?...
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Не 4, а 14. Единичку перед четверкой пропустили, тем более далее идет "офицеров-подводников" в родительном падеже.
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как фреон может помочь разрушающейся литиевой акб ?
может они ещё водой пробовали ?
прикольно москали придумали, жаль теперь
на другие судна эти хорошие литиевые акб не пристроят
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Открой Зощенко, и прочитай рассказ "Диктофон"... И тебе всё будет понятно... (он в Интернет есть... Около 4-5 страниц...).
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импортозамещение. оно . это... даже пойдет на пользу .
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Ну что ещё могут произвести на раиси, окромя говна,ничё,бабы ещё нарожают
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Лошария - второе имя обосРашки.

Ведь могли бы быть богатой, нормальной страной с зажиточным населением, страной с нормальными отношениями с соседями, но предпочли разосраться со всеми, уподобиться обезьяне с гранатой, стать страной-изгоем с дичающим, деградирующим населением, где 80 процентов дикие нищеебы, просрать, начиная с 2000 года, впустую пять триллионов нефтебаксов, зато вЯликия. Лапотные идиоты.))
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Там пожар фреоном гасили? Так морячки от него задохнулись?
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фреон сам по себе не опасен в малых дозах, но при горении фреона образуется яд.
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В малых дозах всё неопасно, см. "гомеопатия"!
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Чисто из любопытства, если не секрет - какой именно?
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я не помню что говорили холодильщики, сейчас погуглю, о как раз нашёл за 22 фреон -
Токсичностью обладают продукты горения хладагентов при нагревании их свыше 250-400 ºС. К таким относятся, например, продукты горения фреона-22 - тетрафторэтилен, сосудистый яд, обладающий нейро- и нефротоксическим действием, и фосген - мощное отравляющее вещество, вызывающее отек легких.

Источник: https://www.neboleem.net/otravlenie-freonom.php
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Понял, спасибо... Оба продукта мне известны... Особенно - фосген...
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холодильщик говорил при возгорании 20 квт бицера не вздумай его тушить, только тикай, чем дальше тем лучше.
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Нужно было аккумуляторы на Али-Экспрессе заказывать.
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нашли дураков
а где по вашему они их брали
там дешевле
ну рвет их иногда
что за печаль
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Империя, слышь!!!... не клейте из себя дурачков. Вот ...настоящая причина аварии. УКхе,кхе.....ждите ..еще!!!...кхе,кхе.....увы, все токо смотрят.
«Пожар начался в третьем часу ночи в одной из палаток. Со слов девочки, которая отдыхала в этом лагере, причиной стало возгорание вещей, которые сушили на тепловой пушке (по ночам было холодно - отапливали тепловыми пушками). Огонь моментально!!!!! охватил всю палатку, внутри вроде как был войлочный подстил. Огонь моментально перекинулся!!!!! на другие палатки. Вожатые эвакуировали детей. Сгорели все вещи детей - кто в чем успел покидали палатки, кто-то босиком, кто-то в пижамах.
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И ..еще одно неприятное. Канечна российские хакеры, ***** они уже повсюду. Поэтому резервирование и еще раз резервирование. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

Венесуелі відбулись нові відключення світла, за неофіційними даними, проблеми торкнулися 14 із 23 штатів країни. У столиці Каракасі електрика зникла у більшій частині міста, внаслідок цього було зупинено роботу метрополітену, передає DW. На центральних вулицях виникли великі затори. Керівник країни Ніколас Мадуро пояснює новий блекаут терористичною атакою, внаслідок якої порушилася робота гідроелектростанції на півдні Венесуели.
А тимчасовий президент Хуан Гуайдо заявив, що у проблемах зі світлом винен режим Мадуро. За його словами, відключення спричинили знесення електромереж через брак інфраструктурних інвестицій, погане обслуговування і корупція. Міністр комунікацій та інформації Хорхе Родрігес вважає, що «електромагнітна атака»!!! могла стати причиною блекаута.(вот этот угадал ближе всех!)
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Ах да, и еще оружик, которое прменили против Лошака и Венесуэлы одно и то же. И оно старо как мир. Расписано в манускрипте Войнича стр.84. Нумерация оригинальная.....кхе,кхе....и у вас нет от него защиты....патамушта вы просто не читаете книги.
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"К сожалению, никто не может рассказать, как развивался пожар на АС-31, так как все находившиеся на борту погибли." Источник: https://censor.net.ua/n3139090

не сходится, а ка же херой-подводник, который спас гражданского? Значит не спас? Значит "лепят" хероя???
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ЛОХ не сумел потушить Лошарика. О чем дальше говорить.
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В 2012 в разгар антиукраинской компании в Крыму я написал местным легендурням, кремлёвским говно-троллям и их кураторам-аналитикам, что попытка развала Украины это ничто иное как генеральная репетиция развала эрефии. Мне не поверили - высокомерно высмеяли. А теперь локти грызут, ибо прав.
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ПРИЧИНОЙ СТАЛО ЧТО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ НА РОССИИ - ЛОШАРА !)
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очень хорошие акумуляторы в Украине таких нима
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Вони всього навсього бестолочі, як бігали по лісах московії за часів Київської Русі так і бігаюь, ще трішки підождемо вони самі себе знищать, аби нас не зацепило.
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Вспомнился сэсэрчик, в котором, перед самой погибелью, все рушилось и топло, по каким-то никому непонятным причинам. Корабли, ни с того не с этого, вдруг натыкались друг на друга, лодки оставались под водой в Баринцевом море... Короче, песцы снова направляются в мацкву.
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Кацапи - продовжуйте у тому же дусі Причиною аварії на атомному підводному човні "Лошарик" стало "імпортозаміщення" українських акумуляторів на неякісні російські, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 619
На всіх урядових літаках і на путінському теж поміняйте акумулятори на расєйські ))
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Путин избавился от опытных капитанов, которые одним залпом могли покончить его эпохой.
Стоило одному из них сказать что-то подобное в компании или на кухне. Всё остальное для отмазки.
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Так що виходить біндєри винні в кінцевому результаті?? Кацапье буде на кисельТВ кричати і гавно метати про диверсію хахлов.
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>>серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине<<
А кацапські прапорщики та мічмани давно їх с3,14здили. На кацапії не можна виробляти та використовувати деталі, які місцять дорогоцінні метали.
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Тока в рашке могут тестить импортозамещенніе аккумы на морском топ-генералитете )))
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПричиною аварії на атомному підводному човні "Лошарик" стало "імпортозаміщення" українських акумуляторів на неякісні російські, - "Коммерсант"
 
 
 
 
 
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