 ЦВК отримала перші протоколи з мокрими печатками

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Зазначається, що члени ОВК провели останнє засідання о 20:30. А о 4 ранку зібралися і виїхали з Кременчука, до Києва вони прибули о 8 ранку і годину чекали, коли відкриється ЦВК.
Нагадаємо, 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.
отстойный *****.
Партия "Слуга народа" 34,2 %
Партия "Европейская солидарность 10,6 %
Партия "Оппозиционная платформа - "За жизнь" 9.8 %
Партия "Голос" 6.8%
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" 6.4%
Фальсификация выборов - самый страшный грех на Земле. Ждем последствий для фальсификаторов - несчастные случаи, страшные болезни, самоубийства.