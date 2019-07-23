 ЦВК отримала перші протоколи з мокрими печатками

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що члени ОВК провели останнє засідання о 20:30. А о 4 ранку зібралися і виїхали з Кременчука, до Києва вони прибули о 8 ранку і годину чекали, коли відкриється ЦВК.

Нагадаємо, 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%. ІНФОГРАФІКА