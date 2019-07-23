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 ЦВК отримала перші протоколи з мокрими печатками

До Центральної виборчої комісії надійшли перші протоколи з мокрими печатками. Їх привезли з ОВК №146 із Кременчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що члени ОВК провели останнє засідання о 20:30. А о 4 ранку зібралися і виїхали з Кременчука, до Києва вони прибули о 8 ранку і годину чекали, коли відкриється ЦВК.

Нагадаємо, 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139088
 
 
 Топ коментарі
 
Хоть бы как-то по другому назвали, а то сейчас "мокрые" звучит как-то неоднозначно...
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Петр Алексеевич, поздравляем Вас с первым местом (на фотографии)!
ЦВК отримала перші протоколи з мокрими печатками - Цензор.НЕТ 9501
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Та да, результаты трех туров это подтверждают. ЦВК отримала перші протоколи з мокрими печатками - Цензор.НЕТ 3690
отстойный пидер.
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Хоть бы как-то по другому назвали, а то сейчас "мокрые" звучит как-то неоднозначно...
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Вот только не надо произносить сцикун, я же этого не делал...
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Як антонім повинні бути сухі печатки, спроба уявити що то таке гвалтує мій мозок. ЦВК отримала перші протоколи з мокрими печатками - Цензор.НЕТ 968
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Резкое изменение соотношения Ю и П уже после подсчета половины голосов - подозрительно с точки зрения статистики.
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на 0.3 відсотка можливе ЦВК отримала перші протоколи з мокрими печатками - Цензор.НЕТ 5455..якщо розрив різко збільшується тоді підозріло
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Петр Алексеевич, поздравляем Вас с первым местом (на фотографии)!
ЦВК отримала перші протоколи з мокрими печатками - Цензор.НЕТ 9501
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Барыга любит всегда быть первым.Но и в этот раз пролёт "мимо кассы".
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Петро Олексійович нікуди не пролетів, він заходить у Раду і буде допомогати Україні у якості депутата і учителя молодих слуг народа.
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В Раду воно лізло заради недоторканності. По іншому буцегарня відразу, а так є шанс ще "покозакувати".
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Серед цієї п"ятірки Петро Олексійович - єдиний достойний лідер.
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Та да, результаты трех туров это подтверждают. ЦВК отримала перші протоколи з мокрими печатками - Цензор.НЕТ 3690
отстойный *****.
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Результаты закрытого социологического опроса проводимого ассоциацией ESOMAR ( European Society of Marketing Research Professionals).
Партия "Слуга народа" 34,2 %
Партия "Европейская солидарность 10,6 %
Партия "Оппозиционная платформа - "За жизнь" 9.8 %
Партия "Голос" 6.8%
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" 6.4%
Фальсификация выборов - самый страшный грех на Земле. Ждем последствий для фальсификаторов - несчастные случаи, страшные болезни, самоубийства.
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Слишком долго считают молодые **********! Давно пора электронное голосование вводить
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Все случаи на петю наслал. Это прямо травля.
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