 Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"За наявною інформацією, до окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням - підготовка та здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені відповідно до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування, що буде додатковим свідченням підступності російських окупаційних військ та нехтування ними міжнародних домовленостей", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що встановлені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ он-лайн відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації в режимі роботи 24/7.

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"За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій українських військ, обстрілів мирних жителів та цивільної інфраструктури на території, що контролюється урядом України", - додали в пресцентрі ОС.