 Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"За наявною інформацією, до окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням - підготовка та здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені відповідно до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування, що буде додатковим свідченням підступності російських окупаційних військ та нехтування ними міжнародних домовленостей", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що встановлені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ он-лайн відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації в режимі роботи 24/7.
"За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій українських військ, обстрілів мирних жителів та цивільної інфраструктури на території, що контролюється урядом України", - додали в пресцентрі ОС.
зміни прізвище, воно тобі не личить, ти народжений бути дєбільковим..
таким народилось, гени такі маєш.. нічого тут не поробиш..
той, навіть, іноді відповідає
Напились уже кровушки украинского солдата ? Или вам мало ?
Такими словесами можно шо хочешь доказать
То что приперлись профи понятно по крайним потерям ВСУ (пулевые ранения).
Это @Lyaдь просто перестать стрелять?. Необходимы контрснайперские группы ( снайперская пара, расчет миномета 82 мм, АГС). Тяжело, но надо.
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Просто факти:
Росія припинила випуск супутників ГЛОНАСС. Причина - санкції забороняють постачання Росії високотехнологічної продукції. Вже 5 років. І за ці 5 років Росія не змогла почати виробництво своїх. Тому супутники в Росії більше не виробляються.
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З РосЗМІ:
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Еще год назад «Интерфакс» со ссылкой на источники писал: новые спутники ГЛОНАСС появятся с задержкой. Из-за все тех же проблем с импортозамещением. Тогда «Роскосмос» сообщал, что все будет в срок. А теперь власти, как пишет РБК, признали: без иностранных комплектующих Россия не может запустить в серийное производство новые аппараты. Свою компонентную базу она так и не создала. И год, конечно, ничего не решил. Точнее, не год, а пять лет, когда против страны ввели санкции, запрещающие поставки товаров двойного назначения.
Правда, до определенного времени Россия их все равно получала. Но было понятно, что это ненадолго. Время же показало, что и пять лет крайне мало, чтобы создать свою электронику. Особенно с учетом, что от иностранной российские спутники зависят на 70-80%.
А заменить их - нечем. Уже навсегда.
Шут озвучивает планы царя:
Зато потом, когда он царю надоедает, клоуна можно четвертовать или на кол посадить...
Потом не все то, чем пугает гопник, будет реализованно.
Не нужно пугаться раньше времени.
И если у гопника большие кулаки и грозное лицо, возьмите палку в руки, это очень веский аргумент. Проверенно !
А жирик -- просто рупор того, что другие говорить не могут. И раз он это сказал -- значит эта тема так обсуждалась в кремле.
Приведу аналогию: гопник будет глумиться ровно до того момента, пока он не поймет, что это небезопасно.
Если привести "подписку", то гопник скажет :"конечно-конечно, я там больше никогда не буду делать. И на след день, когда подписки не будет, клиент выгребет по полной, для профилактики!
Что делать, чтобы такого не произошло? Мой рецепт: надеятся только на себя в таких случаях.
Если брать других, то каждый заботится о своей стране в первую очередь. Иначе его очень быстро переизберут.
Поэтому Меркель ведет себя так, как она себя ведет. И Джонсон не исключение.
Я за Зеленского не голосовал. Но мне кажется, что просто так он тоже пророссийский курс не сможет взять.
Его тут же сметут.
Посмотрим, как будут развиваться события.
Прослеживается риторика и словечки придурка политолога дугина. Раздел, расскол, завоевание, итд.
Дебилы. Украина та кость, которая встала поперек горла. Не проглатить ее, ну никакак... Историю хреново знали...