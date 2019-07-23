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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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 Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС

В окупований Донецьк прибули російські групи снайперів. Їхнє завдання - підготовка і здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені відповідно до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"За наявною інформацією, до окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням - підготовка та здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені відповідно до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування, що буде додатковим свідченням підступності російських окупаційних військ та нехтування ними міжнародних домовленостей", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що встановлені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ он-лайн відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації в режимі роботи 24/7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу обстрілів на Донбасі не зафіксовано, втрат з боку ЗСУ немає, - штаб ОС

"За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій українських військ, обстрілів мирних жителів та цивільної інфраструктури на території, що контролюється урядом України", - додали в пресцентрі ОС.

Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139087
 
 
 Топ коментарі
 
смішно читати.. особливо враховуючи, що в сбу зараз головує баканов, а презах - клоун.
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Так Вождь народів Зеленський уже ж про все домовився, війні кінець.
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Пети нет,окстись...спрашивать теперь будем у зеленой шмаркли
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Так Вождь народів Зеленський уже ж про все домовився, війні кінець.
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Тільки масове використання розвідувальних та ударних БПЛА може врятувати ЗСУ від нових втрат! БПЛА мають постійно перебувати в повітрі над всією лінією фронту 450км і безперервно моніторити сіру зону та тили ворога, вишуковуючи ворожі снайперські групи які виходять на бойові завдання і знищуючи їх ще до того які вони встигнуть нанести вогневе ураження по українським підрозділам! А для цього потрібно створити на базі військ зв'язку окремий вид військ - війська безпілотної розвідки та ураження. Ці війська БПЛА мають нести постійне бойове чергування в складі армійських корпусів на фронті в зоні ООС і постійно тримати в повітрі сотні БПЛА які будуть надавати повну інформацію по будь якому району фронту та окупованих територій! Ворога потрібно знищувати ще по дорозі до фронту, коли він компактно сидить в машині чи бронемашині і його можна знищити на дорозі без шкоди для місцевих мешканців та інфраструктури Донбасу - одним високоточним ударом керованого БПЛА.
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Щось у них є спільного з новим гарантом... Ось тільки що? Не можу зрозуміти. Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4369
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пора войну заканчивать - вот и прибыли снайпера - ну шоб успешно закончить - шо не понятно та
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Так пошлите туда спецназ и уничтожьте этих кацапов до того, как они начнут убивать наших! Иначе нах нужны все эти альфы и омеги вместе с прочими кошачьими!!!
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смішно читати.. особливо враховуючи, що в сбу зараз головує баканов, а презах - клоун.
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Ти ТП-на російській, на українській-бл#дво.
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а ти російське лайно.
зміни прізвище, воно тобі не личить, ти народжений бути дєбільковим..
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ти да, воно і є...
таким народилось, гени такі маєш.. нічого тут не поробиш..
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диванне військо звертається до монітору
той, навіть, іноді відповідає
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а нам зараз будуть тикати"місінскімі договорнякамі" і не стрелять в атвет
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Точно! Вы просто гений. Проводником буде.те? Мы сразу за вами.(звонит Хомчаку)
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Так может возглавишь баклан диванный?
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Где там особо зеленые патриоты, которые ратовали за "перестать стрелять" ?
Напились уже кровушки украинского солдата ? Или вам мало ?
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У пети спроси, про кровушку украинского солдата. Он великий спец по этому вопросу.
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Пети нет,окстись...спрашивать теперь будем у зеленой шмаркли
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воно ще не усвідомило, що від учора, за все в Україні відповідає зелена шмаркля і "шестьорка народу"
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якщо пєті нєт то хто відповість за Іловайську зраду і за Дебальцівську?
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В тексті питання про російських снайперів, чкі прибули на донбас. І з якими Зеленський (та й ви самі) збирається миритись.
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Вот и слано, что это гуано теперь мало что решает. Правда гадит много. Но надеюсь что в скорости оно парашу чистить будет. А с Зеленского спрос будет, не волнуйтесь 8% отщепенцы.
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ваш зєльопушнік всі здобутки змарнував.
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Каломойный,ну что перестали стрелять ?
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По имеющейся информации

Такими словесами можно шо хочешь доказать Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8944
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Найкращий спосіб перевірити інформацію - пройтись у блакитній сорочці вздовж лінії розведення. Якщо не вистрілять - значить наступив світ.
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о..метветчука з тими рабіновічамі одіти в жовто-блакитний одяг
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Краще вже моржову вагіну там по нульовці провести. І на ноль помножити.
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кацапи на сафарі приїхали.відстрілювати українців..тепер для них безплатний полігон для навчань для "міжебратья".. Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6289
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С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины", - добавили в пресс-центра ОС. - практическая польза от фиксации нарушения боевиками режима прекращения огня ,для Украины- возвращение расейского оккупанта в ПАСЕ...
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ОБСЕ не принимает решения, а выдаёт эксперные заключения и одной из последних резолюций была резолюция о милитаризации Крыма. Решения принимает Совет Европы и он или отвечает паРаше или поздравляет "мудрый украинский народ"...
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Для мирного урегулирования конфликта (любимые слова всех "миротворцев") российские снайперы прибыли в оккупированный Донецк..., кровью умоется тот, кто усомнится в нашем миролюбии..., гранату в то место, где живут и все - задача для наших сил СО...
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Эфку и эргедешку долго впихать. Вот "хаттабка" на основе ВОГ 17, 17 м то самое оно. Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6451
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Вони прибули, що б "просто пєрєстать стрєлять"
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Это все надолго, и любой украинский политик будет терять рейтинг на этом вопросе, обещая мир. Потому что никакими заявлениями на публику автомат, винтовку или технику у террорита не отберешь. Силой их выгонять это тоже долгий процесс. Тут нет быстрых и легких решений.
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Щоб наступив світ можна просто здатись - тоді закінчаться всі борошна.
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Хіба я щось писав про те, що треба здатися? Абсолютно ні.
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Российские группы снайперов( зелёные в камуфляже человечки) прибыли в оккупированный Донецк, может пора от нас послать в район Кремля снайперов или там давно уже снайперы дежурят кремлёвского Фюрера, если он прячется от людей за высоким забором
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Ну как бы уже полтора суток войны нет .... А там будем посмотреть
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Підлога блакитної кулі знає, що Моржовія - то агресор, якого треба постійно бити особою об стать .
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відмазка з камерами, рогаті виродки приперлись за іншим і ми це розуміємо.... (
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Это очень хреново. Спецов они не подготовят, но стандартного армейского снайпера вполне.
То что приперлись профи понятно по крайним потерям ВСУ (пулевые ранения).
Это @Lyaдь просто перестать стрелять?. Необходимы контрснайперские группы ( снайперская пара, расчет миномета 82 мм, АГС). Тяжело, но надо.
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ЯК РОСІЙСЬКІ СУПУТНИКИ ГЛОНАСС БУЛИ ЗБИТІ КАМЕРАМИ ОБСЄ.
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Просто факти:
Росія припинила випуск супутників ГЛОНАСС. Причина - санкції забороняють постачання Росії високотехнологічної продукції. Вже 5 років. І за ці 5 років Росія не змогла почати виробництво своїх. Тому супутники в Росії більше не виробляються.
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З РосЗМІ:
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Еще год назад «Интерфакс» со ссылкой на источники писал: новые спутники ГЛОНАСС появятся с задержкой. Из-за все тех же проблем с импортозамещением. Тогда «Роскосмос» сообщал, что все будет в срок. А теперь власти, как пишет РБК, признали: без иностранных комплектующих Россия не может запустить в серийное производство новые аппараты. Свою компонентную базу она так и не создала. И год, конечно, ничего не решил. Точнее, не год, а пять лет, когда против страны ввели санкции, запрещающие поставки товаров двойного назначения.

Правда, до определенного времени Россия их все равно получала. Но было понятно, что это ненадолго. Время же показало, что и пять лет крайне мало, чтобы создать свою электронику. Особенно с учетом, что от иностранной российские спутники зависят на 70-80%.
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А что это означает практически? Вся Россия будет слепой и глухой. Вся армия, весь флот, и население тоже. Не сегодня, потому что часть спутников запущена ранее и работает... Но срок их службы ограничен. Как раз к часу Х они сдохнут...
А заменить их - нечем. Уже навсегда.
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ех в ту машину якою вони приїхали да вогнеметом попасти!
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А где же лалалаиха,обсасывающая 🤡🐸?
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Подсказать? В пи...пи.... пииии. Де, де ,отамочки. Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3028
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щас пару боекомплектов отстреляют и обратно поедут........
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Ничего, не переживайте они просто потреннируются и уедут - надо просто прекратить стрелять.
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Значит выборы прошли не так как ***** хотело. торговых партнёров и корешей ***** таки прокатили.
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На клоунов обычно не обижаются, потому что они клоуны.
Зато потом, когда он царю надоедает, клоуна можно четвертовать или на кол посадить...
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Таким клоунам позволено говорить то, что не позволено другим.
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Да. Но нужно понимать, что они клоуны.
Потом не все то, чем пугает гопник, будет реализованно.
Не нужно пугаться раньше времени.
И если у гопника большие кулаки и грозное лицо, возьмите палку в руки, это очень веский аргумент. Проверенно !
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Путин не царь, он всего-лишь гопник с большими деньгами. Вспомните детство, гопник глумится ровно до тех пор, пока ему это позволяют делать. Если это надоедает, берется палка и после одного удара по голове ситуация меняется, глумление заканчивается. Если это не помагает, процедуру повторяют еще раз... Такое чуство, что вы не в СССР родились
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В том-то и дело, что "рожденный в эсэсэсэр"... Да, не царь он. Но пока гопнику практически всё сходит с рук. И -- сейчас -- я не вижу силу, которая бы взяла "палку" и поставила бы эту мразь на место. Трамп -- уважает, Меркель -- нужен газ, В.Британия во главе с Б.Джонсоном -- выходит из Европы... Остается Украина начолі з зеленським...................
А жирик -- просто рупор того, что другие говорить не могут. И раз он это сказал -- значит эта тема так обсуждалась в кремле.
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Силы, которая взяла бы палку в руки сейчас нет.
Приведу аналогию: гопник будет глумиться ровно до того момента, пока он не поймет, что это небезопасно.
Если привести "подписку", то гопник скажет :"конечно-конечно, я там больше никогда не буду делать. И на след день, когда подписки не будет, клиент выгребет по полной, для профилактики!
Что делать, чтобы такого не произошло? Мой рецепт: надеятся только на себя в таких случаях.
Если брать других, то каждый заботится о своей стране в первую очередь. Иначе его очень быстро переизберут.
Поэтому Меркель ведет себя так, как она себя ведет. И Джонсон не исключение.
Я за Зеленского не голосовал. Но мне кажется, что просто так он тоже пророссийский курс не сможет взять.
Его тут же сметут.
Посмотрим, как будут развиваться события.
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Шут ***** затараторил, не понравились результаты однако....
Прослеживается риторика и словечки придурка политолога дугина. Раздел, расскол, завоевание, итд.
Дебилы. Украина та кость, которая встала поперек горла. Не проглатить ее, ну никакак... Историю хреново знали...
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коварные снайперы... заплатите источнику денег, пусть он им в обед подмешает, чего там подмешивают обычно, чтобы к Псковским десантникам в гости отправить...
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А я-то, думаю, почему это, последние пять лет, россияне перестали блистать на чемпионатах по пулевой стрельбе... По-первости, "грешил" на мельдоний... А теперь понял - им на Донбассе, во время "творческих командировок (отпусков), "укрофошизды" проводят "пересортицу"...
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