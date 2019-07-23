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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Українці підтвердили своє прагнення до демократичного розвитку, - глава канадської місії спостерігачів за виборами Аксворсі

Парламентські вибори в Україні загалом відповідали міжнародним стандартам та засвідчили прагнення українців до змін.

Про це заявив глава канадської місії спостерігачів за виборами в Україні Ллойд Аксворсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці підтвердили своє прагнення демократичного розвитку, обравши новий парламент під час виборів, що переважно відповідали міжнародним демократичним стандартам. Ці дострокові вибори відбулися в атмосфері підвищених очікувань, що новий парламент утілить прагнення виборців до змін", - сказав Аксворсі.

Водночас він додав, що певна частина громадян України не мала змоги проголосувати через дії Росії.

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"Парламентські вибори відбулися на тлі трагедії війни. З огляду на агресію РФ проти України, жителі Криму, а також окремих регіонів Донецької та Луганської областей не змогли скористатися своїм демократичним правом та висловити власні уподобання", - зазначив глава спостережної місії.

Аксворсі зауважив, що "одночасно із застосуванням мільйонами українців демократичних прав, десятки тисяч росіян вийшли на вулиці Москви, аби висловити власне прагнення до демократії".

Зазначимо, що на час парламентських виборів Канада відрядила до України близько 200 спостерігачів під керівництвом колишнього глави МЗС країни Ллойда Аксворсі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139084
 
 
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Ненавижу дебильные ТАКИЕ НОВОСТИ что они вообще понимают с берегов Вислы Одера,Майна Потомака нифигаче они не понимают об Украине и е внутренних процессах никакой чинуша не донесет всей правда и *********************** чинуша власть и народ живут в разных системах координах.... дебилы... им только ярлыки и ценники понятны.. показуха..теперь понятно откуда взялись крашенные деревья зимой зеленая трава на снеге и крашенные бордюры и брошенный при минус 5 мороза асфальт черный на кусок дороги...
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"Приберіть зі своїх сторінок українські прапори, калину, вінки, вишиванки, цитати з Ліни Костенко, Степана Бандери, Тараса Шевченка. Не тому, що доведеться, можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому що ви їх недостойні. Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах. Бо ви їх недостойні. Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць. Ви їх недостойні, бо плюнули в обличчя Великій Матері, обравши проросійських фіґлярів. Лицемірство - непрощенний гріх. Ще 5 років тому ви були на патріотичному піднесенні, їздили на Майдан, допомагали йому, оплакували загиблих. Навіщо? Щоб знову завести до хати ворога, якого прогнали, який навіть не приховує своєї зневаги до українців? Ніхто не любить зрадників, їх позбуваються найперше." Лауреат Шевченківської премії з літератури, українська письменниця Галина Пагутяк
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"Галина Москалец - младшая из трех дочерей в семье.
Считает себя потомком валашского господаря Дракулы".

Это что-то, теперь высказывания внучки Кая Юлия Цезаря в студию! И головой ап стену одновременно бейтесь, потеря корыта для вас равнозначна потери Родины.
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С другой стороны нужно сказать спасибо ********* что ватная часть не смогла проголосовать. Не известно чем бы все ето обернулось бы если бы миллионы даунбаситов и крысчан пришли на выборы
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Да известно чем. Конституционным большинством в Раде для ЗэКоломойского.
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Зелемойский в Канаде сказал, что 30 месяцев реформы в Украине успешно реализуются.
Так что изменить? Чтобы они безуспешно реализовались или вообще не реализовались?
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Украинцы подтвердили свое стремление к демократическому развитию, - глава канадской наблюдательной миссии за выборами Аксворси

Пока что рано говорить о том, что подтвердили украинцы. В ближайшее время выяснится. Українці підтвердили своє прагнення до демократичного розвитку, - глава канадської місії спостерігачів за виборами Аксворсі - Цензор.НЕТ 6635
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Українці підтвердили своє прагнення до демократичного розвитку, - глава канадської місії спостерігачів за виборами Аксворсі - Цензор.НЕТ 4541

вісім голосів за... за Надюху! Дякую, Україно !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїнці підтвердили своє прагнення до демократичного розвитку, - глава канадської місії спостерігачів за виборами Аксворсі
 
 
 
 
 
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