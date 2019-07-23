 Українці підтвердили своє прагнення до демократичного розвитку, - глава канадської місії спостерігачів за виборами Аксворсі

Про це заявив глава канадської місії спостерігачів за виборами в Україні Ллойд Аксворсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці підтвердили своє прагнення демократичного розвитку, обравши новий парламент під час виборів, що переважно відповідали міжнародним демократичним стандартам. Ці дострокові вибори відбулися в атмосфері підвищених очікувань, що новий парламент утілить прагнення виборців до змін", - сказав Аксворсі.

Водночас він додав, що певна частина громадян України не мала змоги проголосувати через дії Росії.

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"Парламентські вибори відбулися на тлі трагедії війни. З огляду на агресію РФ проти України, жителі Криму, а також окремих регіонів Донецької та Луганської областей не змогли скористатися своїм демократичним правом та висловити власні уподобання", - зазначив глава спостережної місії.

Аксворсі зауважив, що "одночасно із застосуванням мільйонами українців демократичних прав, десятки тисяч росіян вийшли на вулиці Москви, аби висловити власне прагнення до демократії".

Зазначимо, що на час парламентських виборів Канада відрядила до України близько 200 спостерігачів під керівництвом колишнього глави МЗС країни Ллойда Аксворсі.