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 Усі КПВВ на Донбасі, включно з "Майорським", функціонують у штатному режимі, - Держприкордонслужба

Усі КПВВ на лінії розмежування відкрилися о 06:00 згідно з літнім графіком роботи і функціонують у штатному режимі, зокрема й КПВВ "Майорське", яке вчора не працювало у зв'язку з вибухонебезпечною ситуацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Пасажиро-транспортний потік на решті КПВВ залишався динамічним.

Загалом лінію розмежування за минулу добу перетнуло 33,2 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів:

- "Мар’їнка" – 10 270 осіб та 1585 транспортних засобів;

- "Новотроїцьке" – 7545 осіб та 1295 транспортних засобів;

- "Гнутове" – 4525 осіб та 990 транспортних засобів;

- "Станиця Луганська" – 10 870 осіб.

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Сьогодні зранку на КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 90/60; "Мар’їнка" – 10/50; "Новотроїцьке" – 20/50; "Гнутове" – 20/30.

Прикордонники Донецького та Краматорського загонів на КПВВ "Новотроїцьке" і "Мар’їнка" припинили дві спроби незаконного переміщення товарів через лінію розмежування. Громадяни України з порушеннями визначених правил намагалися перемістити оргтехніку, товари народного вжитку та одяг на загальну суму понад 36 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139083
 
 
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Вчера новости смотрел про станицу Луганская.Капец от туда прут за едой на подконтрольную Украине территорию,один хвастается что сын воевал против ВСУ и сейчас паспорт двуглавой вороны получает!!
Другая бабка,говорит что ее родители приехали в Украину чтоб поднимать Украинское быдло,но мост должны мы отстроит тот что сепарня взорвала и при этом пенсию ей дайте Украинскую!!!
Вот как можно мериться с той массой!! ????
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"..Другая бабка,говорит что ее родители приехали в Украину чтоб поднимать Украинское быдло,но мост должны мы отстроит тот что сепарня взорвала и при этом пенсию ей дайте Украинскую!!!.."
Сидело такое себе чучело, в халатике с элементами флага Украины (чтоб не отп@здели у нас)- затарилась, а уже в пункте перехода начала гонилово
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Так в Одессе тоже себя жертвами считают.Вот чесно и такое желание вокруг них забор построить в 10 метров и ров с писаниями запустить!!
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