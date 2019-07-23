 Усі КПВВ на Донбасі, включно з "Майорським", функціонують у штатному режимі, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Пасажиро-транспортний потік на решті КПВВ залишався динамічним.
Загалом лінію розмежування за минулу добу перетнуло 33,2 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів:
- "Мар’їнка" – 10 270 осіб та 1585 транспортних засобів;
- "Новотроїцьке" – 7545 осіб та 1295 транспортних засобів;
- "Гнутове" – 4525 осіб та 990 транспортних засобів;
- "Станиця Луганська" – 10 870 осіб.
Сьогодні зранку на КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 90/60; "Мар’їнка" – 10/50; "Новотроїцьке" – 20/50; "Гнутове" – 20/30.
Прикордонники Донецького та Краматорського загонів на КПВВ "Новотроїцьке" і "Мар’їнка" припинили дві спроби незаконного переміщення товарів через лінію розмежування. Громадяни України з порушеннями визначених правил намагалися перемістити оргтехніку, товари народного вжитку та одяг на загальну суму понад 36 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
Другая бабка,говорит что ее родители приехали в Украину чтоб поднимать Украинское быдло,но мост должны мы отстроит тот что сепарня взорвала и при этом пенсию ей дайте Украинскую!!!
Вот как можно мериться с той массой!! ????
Сидело такое себе чучело, в халатике с элементами флага Украины (чтоб не отп@здели у нас)- затарилась, а уже в пункте перехода начала гонилово