 Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.
"Браво президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Вибори створюють нову надію для України. Некорумповані інститути, яким люди можуть довіряти, - це шлях до суверенної української держави", - написав Ягланд.
Нагадаємо, станом на ранок 23 липня ЦВК опрацювала 92,55% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. Таким чином, у Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - а життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%
....
«Довольно скромный результат продемонстрировала «Европейская солидарность» [экс-президента] Петра Порошенко. Группировка экстремистов из «Свободы» и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент.
Бьет значит любит
Соя, придумай что-нибудь получше, чтобы замаскировать свои попытки трудоустроиться.
Так что эрефия реваншировала и в лице одного вовки поздравляют другого
Если бы мудрый и простой нарид выбрал на демократических и свободных выборах даже обезьяну - Ягланд все равно бы поздравил...
Ммм? 😁 50 оттенков протокола
Обычно "Браво, Брависимо " кричат людям сцены... - певцам, артистам, шоуменам, конферансье....., - и никогда государственным деятелям...
теперь год не мойтесь, чтобы благодать не смыть - берегите скрепу!...
Может ты, наконец, скажешь - где её получают, а то зерада знает сколько платят "порохоботам", сколько Порошенко "украл и намарадёрил", но никому не говорит.
Ничем не отличаются зебы от лукашистов.
Скоро и Трамп позеленеет.
С таким ЕС нам не по пути, да соеголовые?
Снова Конституцию переписывать....
Ти так радієш поздоровленню підх_йловця який всіма силами тягнув і втягнув завдяки вам кацапив в ПАРЕ.
Вся Вселенная - зелёная.
Впрочем, как и мозгов.
😁
"Не повезло порохоботам ни с народом, ни со страной, ни с целой Вселенной!
Вся Вселенная - зелёная. "
аргумент, а не зелёная сопля под носом, тогда - да, зеро.
а вот что, прием ********* в ПАССЕ, и скорое снятие санкций...
если это произойдет, Украину разорвут, у ваших хозяев уже не будут связаны руки.... торжество мрази в Украине - вся нечисть, откровенные враги и бандиты, по налезли обратно в страну и их ПРИГЛАСИЛИ во власть...
вся сепарня подняла головы, скоро будут преследовать воевавших ЗА свободу Украины... продолжать?!....
или, *************************************?!.... тьфу, нечисть.........
Все ваши прогнозы - туфта.
ваши предпочтения, хорошо известны на форуме....
тогда да, Шмаркля и его малоросы, "многого" добились.....(
🤣🤣🤣