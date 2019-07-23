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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4350) Зеленський (2193) Рада Європи (205) Ягланд (66) реформи (1608)

 Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав Володимира Зеленського та його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Браво президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Вибори створюють нову надію для України. Некорумповані інститути, яким люди можуть довіряти, - це шлях до суверенної української держави", - написав Ягланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформи, мир і процвітання: генсек Ради Європи Ягланд написав, чого чекає від Зеленського. ДОКУМЕНТ

Ягланд привітав Зеленського і його партію Слуга народу з перемогою на дострокових виборах до Ради 01

Нагадаємо, станом на ранок 23 липня ЦВК опрацювала 92,55% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. Таким чином, у Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - а життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139081
 
 
 Топ коментарі
 
Так и ПЭСыков тоже можно поздравить! Вони зробили пэтю разом!
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Сивий Офшорщик подякував українців за те що вони збільшили його підтримку з 54 до восьми відсотків. Так тримати!
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Соевые, что же петя после себя оставил такого, чтобы так Ягланд поздравлял. Ягланд поздравил Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на досрочных выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3985
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А путин будет поздравлять коломойшу лично с такой сокрушительной победой хохлов
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Пеця не виконав план, тому "торговий партньор" не поздравлятиме його))
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Петя ***** шкварил так что оно вылезти с кремля не могло и голоса не подавало, а Зеленский стал на колени и ты вместе с ним, жри это...
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МИД России назвал выборы в Раду «голосованием надежды»

«Довольно скромный результат продемонстрировала «Европейская солидарность» [экс-президента] Петра Порошенко. Группировка экстремистов из «Свободы» и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент.
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То есть,они там не теряют надежды на то,что снова Украину в рабство продадут, забывая о том, что Украина, прежде всего народ,а не сопля зелёная
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Не пукин,а *****, имя собственное, называйте вещи своими именами
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Кем ты себя считаешь (ник под флагом Украины) - хохлом или Украинцем?
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Так и ПЭСыков тоже можно поздравить! Вони зробили пэтю разом!
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Сивий Офшорщик подякував українців за те що вони збільшили його підтримку з 54 до восьми відсотків. Так тримати!
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Кипрский офшорник и известная в Делавэре личность получила поздравление от Ягланда.
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Соевые, что же петя после себя оставил такого, чтобы так Ягланд поздравлял. Ягланд поздравил Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на досрочных выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3985
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***** твоё по кремлю мечется,скулит бедняга,порох прошёл
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Кацап соевый, один лакей полтава от пети уже получил оплеуху за подобострастие. Зря стараешься.
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Получить оплеуху от хозяина для раба высшая радость
Бьет значит любит
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Так почём, говоришь, шлюхи в германии,ты так и не ответила
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Я же тебе уже говорил, ты уже нашла,вот мне и интересно, бундесовые шлюхам таким копеечку малую ли отстёгивают,али так,за кусочек хлебушка?
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Ты мне уже говорил, что я уже нашла? 😁😁😁

Соя, придумай что-нибудь получше, чтобы замаскировать свои попытки трудоустроиться.
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Со Слуги Урода можно выжимать березовый сок, кацап.
Так что эрефия реваншировала и в лице одного вовки поздравляют другого
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Кацап,не включай дурака,ты такое и есть,так как там погода в замкадье? Не снежит?
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Игокович - это называется ПРОТОКОЛ...

Если бы мудрый и простой нарид выбрал на демократических и свободных выборах даже обезьяну - Ягланд все равно бы поздравил...
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Поздравляют в разных выражениях. Этот написал «браво!»

Ммм? 😁 50 оттенков протокола
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Лалала Лалалала 6478e8b9 - ну да.., есть такой оттенок...

Обычно "Браво, Брависимо " кричат людям сцены... - певцам, артистам, шоуменам, конферансье....., - и никогда государственным деятелям...
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А Ягланд это тот европоцовский засранец, которого охрана Вить Пйордыча в Брюсселе не пускала в сортир?
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вы как *********, будете носиться с каждым взглядом и каждым пуком, международных лидеров, в сторону Шмаркли....
теперь год не мойтесь, чтобы благодать не смыть - берегите скрепу!... Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради - Цензор.НЕТ 8878
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я так понимаю вы пять лет не мылись, если это другим советуете ?
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я о вас беспокоюсь, не воспринимайте в штыки...)
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а я о вас турбуюсь , гигиену нужно соблюдать .
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а вы все лезете и лезете.... какая уж тут гигиена?...))
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Некогда было, надо было отражать агрессию паРаши и восстанавливать разрушенную агрессией экономику, а не лишнехромосомных веселить. :D
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Зеб, я тут стараюсь, на смены выхожу, а зарплату так и не платят.
Может ты, наконец, скажешь - где её получают, а то зерада знает сколько платят "порохоботам", сколько Порошенко "украл и намарадёрил", но никому не говорит.
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а я тебе ещё раз повторю, если ты такое упоротое. Иди борись с лукашенковским режимом, иди работай в бульбашии которая "обогнала" Украину по показателям счастья , судя с твои слов. Тебя никак не должен волновать наш Президент новый, наш Президент старый , наш народ который проголосовал каждый ка хотел, а не как "лука" сказал . Ты вообще тут никто и зовут тебя никак . И последнее . Я не скриню высеры непонятных, но недавно ты сам в писанине с одним челом сказал что ты тут на "заработках" , а я мол ещё этого не понял. Понял Вася, уже давно понял что ты есть ...
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Я что-то не понял, у тебя постоянно новые президенты, а из жопы не вылазите, даже позади Беларуси. Тебе уже пора орден самого умного повесить, за такие достижения.
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То, что ты не понял это не секрет, тебе нечем понимать …. Вопрос ещё один, хоть ты и "не понял" . Какие институции , если опять же ты понимаешь о чём я, пришли к определению что в бульбашии лучше чем в Украине ? У вас только кацапов пускают , всё !
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Так один зеб приглашение на годовщину начала ВМВ выдал, как всемирное признание Зелемойского.
Ничем не отличаются зебы от лукашистов.
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Там весь ЕС - зелеботы.
Скоро и Трамп позеленеет.
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Главное, чтобы не ******** недоразвитые
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Трамп давно **********, почему бы ему и не позеленеть - Шмаркля будет в хорошей компании... Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради - Цензор.НЕТ 3196
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Каломойные,он такой же ************,как и вы все ,подгавкивающие за 3 рублям он за 3 лимона💰
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Они там в ЕС что, совсем все с ума посходили?
С таким ЕС нам не по пути, да соеголовые?
Снова Конституцию переписывать.... Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради - Цензор.НЕТ 8293
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Конституции переписывать хотели бы, да?.... а вот руки коротки - укоротил их вам Порох.... Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради - Цензор.НЕТ 1367
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Вам чувашам,ни с кем не по пути,ну разве что гондурас,или людоеды из зимбабве
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Зебіл до чого тут ЄС???
Ти так радієш поздоровленню підх_йловця який всіма силами тягнув і втягнув завдяки вам кацапив в ПАРЕ.
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а я вот по этому же поводу высказываю народу Украины свои соболезнования
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Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради - Цензор.НЕТ 933Звягильский сказал ,что уже не хочет и освободил свой кресло для...слуги народа Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради - Цензор.НЕТ 1611
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Не повезло порохоботам ни с народом, ни со страной, ни с целой Вселенной!
Вся Вселенная - зелёная. Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради - Цензор.НЕТ 223
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Зато тебе замкадовец с твоим ****** обуеть как повезло)))
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Если это твоё
"Не повезло порохоботам ни с народом, ни со страной, ни с целой Вселенной!
Вся Вселенная - зелёная. "
аргумент, а не зелёная сопля под носом, тогда - да, зеро.
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ну хорошо, что Шмаркля сделал, кроме увольнений и переписи мусорных бочков?....
а вот что, прием ********* в ПАССЕ, и скорое снятие санкций...
если это произойдет, Украину разорвут, у ваших хозяев уже не будут связаны руки.... торжество мрази в Украине - вся нечисть, откровенные враги и бандиты, по налезли обратно в страну и их ПРИГЛАСИЛИ во власть...
вся сепарня подняла головы, скоро будут преследовать воевавших ЗА свободу Украины... продолжать?!....
или, *************************************?!.... тьфу, нечисть.........
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пока есть, что воровать.... скоро зеленые нажрутся как пиявки-временщики и отвалят.... ничего, Украина много бед пережила, и сейчас выстоит....
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Та мы знаем уже, какие из вас предсказатели.
Все ваши прогнозы - туфта.
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А как объяснить уменьшение ЗВР, большую любовь Гройсмана к Зелемойскому и "уход" Гройсмана на лежку?
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а шо делать.. если весь мир - Кремль, а люди в нем - агенты Кремля
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Тут надо весь украинский народ поздравлять. Зеленский и его партия лишь послужили катализатором великих свершений.
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ну раз и ВЫ рады - это большой показатель....
ваши предпочтения, хорошо известны на форуме....Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради - Цензор.НЕТ 5326
тогда да, Шмаркля и его малоросы, "многого" добились.....(
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Очевидно, что зебы целовались с лукашистом литвин в засос, им тоже нравятся словесная мудрая забота Лукашенко.
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Извини друг ВКЛ, но твоя участь, побираться на помойке истории.
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Зебы тебе друзья и Зелемойский - мессия. А насчёт помойки ты прав - как иначе назовёшь страну, в которой правят популисты?
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Я и не скрываю взглядов. Стабильность ,памяркоунасть, преемственность. Но я не могу выступать против целого народа.
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Ойц, хрюкоботики вже ЗЕленіють 🤢...
🤣🤣🤣
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯгланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради
 
 
 
 
 
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