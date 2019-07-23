 Зеленський звільнив ще сімох голів РДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

У документах зазначено, що звільнення голів РДА пов'язане із закінченням терміну повноважень попереднього президента України.

Так, президент звільнив:

- В.Сукача з посади голови Кам'янець-Подільської РДА Хмельницької області (№235/2019-рп);

- В.Зубрицького з посади голови Стрийської РДА Львівської області (№234/2019-рп);

- О.Іванова з посади голови Троїцької РДА Луганської області (№233/2019-рп);

- В.Сергієнка з посади голови Новоайдарської РДА Луганської області (№232/2019-рп);

- І.Дзюбу з посади голови Марківської РДА Луганської області (№231/2019-рп);

- Н.Чехуту з посади голови Кремінської РДА Луганської області (№230/2019-рп);

- С.Іванюченка з посади голови Білокуракинської РДА Луганської області (№229/2019-рп).

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Нагадаємо, 9 липня Зеленський звільнив 71 главу райадміністрацій по всій країні.