 Зеленський звільнив ще сімох голів РДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
У документах зазначено, що звільнення голів РДА пов'язане із закінченням терміну повноважень попереднього президента України.
Так, президент звільнив:
- В.Сукача з посади голови Кам'янець-Подільської РДА Хмельницької області (№235/2019-рп);
- В.Зубрицького з посади голови Стрийської РДА Львівської області (№234/2019-рп);
- О.Іванова з посади голови Троїцької РДА Луганської області (№233/2019-рп);
- В.Сергієнка з посади голови Новоайдарської РДА Луганської області (№232/2019-рп);
- І.Дзюбу з посади голови Марківської РДА Луганської області (№231/2019-рп);
- Н.Чехуту з посади голови Кремінської РДА Луганської області (№230/2019-рп);
- С.Іванюченка з посади голови Білокуракинської РДА Луганської області (№229/2019-рп).
Нагадаємо, 9 липня Зеленський звільнив 71 главу райадміністрацій по всій країні.
в городе - миськый голова + миська рада, голова районной рады + районные депутаты, голова райдержадминистации + свита обслуживания.
он был и мером города и хозяином.. и было с кого спросить..
шож ты врешь то так ?
а може і де братика голови Луганщини в теплому кріселкові пригріє ?
А если всё же захочешь пообщаться, то я опять тебе задаю вопрос (как махровой порохоботке).
Параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 атовцев завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
Может ответишь почему надо было выбирать шоколадную парашу и не обращать внимания на явные репрессии в отношении самых смелых, самых патриотичных, самых смелых из нас.
(только не надо писать что мужик в кадре "левый"...у каждого своя правда...и прочий свинячий бред)
Жду ответ.
Гуляй, оппалченец...
Здесь про нарид написано - к чему ты порошенко сунул?
🤣🤣
🤣🤣🤣
🤗
Чиновник добровільно іде у відставку)
до основанья, а затем...
Какой-то клоун, что раскручен,
учиться править будет всем!
или ********* и так все простит, за развал, а тебе никуда больше и не нужно?....