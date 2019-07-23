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 Політика України
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Все про:Зеленський (2193) звільнення (591) РДА (105)

 Зеленський звільнив ще сімох голів РДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив сімох голів районних державних адміністрацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

У документах зазначено, що звільнення голів РДА пов'язане із закінченням терміну повноважень попереднього президента України.

Так, президент звільнив:

- В.Сукача з посади голови Кам'янець-Подільської РДА Хмельницької області (№235/2019-рп);

- В.Зубрицького з посади голови Стрийської РДА Львівської області (№234/2019-рп);

- О.Іванова з посади голови Троїцької РДА Луганської області (№233/2019-рп);

- В.Сергієнка з посади голови Новоайдарської РДА Луганської області (№232/2019-рп);

- І.Дзюбу з посади голови Марківської РДА Луганської області (№231/2019-рп);

- Н.Чехуту з посади голови Кремінської РДА Луганської області (№230/2019-рп);

- С.Іванюченка з посади голови Білокуракинської РДА Луганської області (№229/2019-рп).

Також читайте: Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України

Нагадаємо, 9 липня Зеленський звільнив 71 главу райадміністрацій по всій країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139077
 
 
 Топ коментарі
 
знайшов сепарків їм на заміну ?
а може і де братика голови Луганщини в теплому кріселкові пригріє ?
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Соя в сльози)) Праклятий Зе одрива од кормушки надьожних людей))
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зачем они вообще нужны эти пережитки совка ?
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Навіть у США є губернатори. Правда я не знаю, який їхній функціонал)
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Горсовет, Облсовет , Обладминистрация , Райсовет, Райадминистрация …. не много на один город ?
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Міськ, рай та облради потрібні. Там вирішуються питання різних рівнів.
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немного не так.
в городе - миськый голова + миська рада, голова районной рады + районные депутаты, голова райдержадминистации + свита обслуживания.
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кстати, при "поганом" Совке такого небыло.. (что 3 !!! ТРИ ) власти в городе!
он был и мером города и хозяином.. и было с кого спросить..
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сильно в совке с власти спрашивали ?
шож ты врешь то так ?
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знайшов сепарків їм на заміну ?
а може і де братика голови Луганщини в теплому кріселкові пригріє ?
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Женщина, иди вари борщ, там от тебя больше пользы будет.
А если всё же захочешь пообщаться, то я опять тебе задаю вопрос (как махровой порохоботке).

Параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 атовцев завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
Может ответишь почему надо было выбирать шоколадную парашу и не обращать внимания на явные репрессии в отношении самых смелых, самых патриотичных, самых смелых из нас.
(только не надо писать что мужик в кадре "левый"...у каждого своя правда...и прочий свинячий бред)
Жду ответ.
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Ваня Иванов в патриоты заделался ? А в чьи ? Уж не дамбабвийские ли ?
Гуляй, оппалченец...
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и при порошенко было..., и при яныке, и при кучме..
Здесь про нарид написано - к чему ты порошенко сунул?
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у этого стада только спинной мозг и инстинкты, разум отсутствует
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Соя в сльози)) Праклятий Зе одрива од кормушки надьожних людей))
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Поставит всяких свадебных фотографов, маникюрш и водителей квартальных)
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которые ни в экономике, ни в политике, ни в бизнесе нихрена не смыслят
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Строем и с песней- "ПОПа-наш маяк путевой!!"
🤣🤣
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"что делать будем?.. завидовать будем!" (с)
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Изверг!! Кака ж они харчеватца будут??

🤣🤣🤣
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ПЕСику, не гавкай! З'їж оселедця🐟!
🤗
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https://youtu.be/qcqObr12xwo

Чиновник добровільно іде у відставку)
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"Гамно вопрос...". Только продолжение, ты, "зебіл", забыл - "...если сможешь...".
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Весь мир, что раньше был разрушим
до основанья, а затем...
Какой-то клоун, что раскручен,
учиться править будет всем!
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полудурок.... внешней политикой займись, урод, пока все окончательно не просрал....
или ********* и так все простит, за развал, а тебе никуда больше и не нужно?.... Зеленський звільнив ще сімох голів РДА - Цензор.НЕТ 1506
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а он и занимается - делает все, что пуйло ему заказало, укладывает Украины под недорашу
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не, не а шо? чисто всех нафиг уволить и все руководящие должности засадить клоунами, которые под коломойшины песни скачут
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Правильно, "Вовка"!!! "Бий своїх, щоб чужі боялись!...". Рекомендую почитать Салтикова-Щедріна, "Дикий поміщик"... Той теж усіх слуг, порозганяв...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив ще сімох голів РДА
 
 
 
 
 
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