 Південнокорейські винищувачі відкрили попереджувальний вогонь через вторгнення військових літаків РФ у повітряний простір країни

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє AP з посиланням на Міністерство національної оборони країни.
Зазначається, що літаки РФ порушили повітряний простір біля східного узбережжя у вівторок. На перехоплення були відправлені винищувачі, які і відкрили попереджувальний вогонь.
За повідомленням військового відомства, повітряний простір країни у вівторок також порушили китайські військові літаки.
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У годы совка это была популярная штука: типа военные пользовались картой, напечатанной на пачке папирос "Беломорканал".
Що в лісі під Києвом здохло?
Цензор запустив одночасно з російськомовною сторінку, україномовну!
У випадку отримання люлєй від Пд.Кореї росією- Китай лише хмикне собі під носа, прийме участь у декількох нарадах і все. У КНР дуже тісні економічні зв'язки з Західною цивілізацією, і рвати їх через країну третього світу (рф) вона не захоче.
Ось посилання. Сподіваюсь, це дозволено правилами ЦН.
Полуостров Таймыр в России: площадь - 400 000 км²
Что-то не так?
То-есть вся малюсенькая Корея производит и продаёт больше, чем вся огромная Рашка.
Весь мир знает, что такое Samsung, KIA, Hyundai, Daewoo...
Что мир знает о ************? Водка, калаш, и... И...
И ничего.
Треба було завалить нахрін, всіх трьох!
Можно только представить себе- корейцы сбили кацапеев- СВАЛКИ МАССОВО ПЕРЕПОЛНЕНЫ LG Electronics, Samsung Electronics, Kia Motors,Hyundai Motor- горы всего это массово душат тракторы «Hyundai»