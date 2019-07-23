 Південнокорейські винищувачі відкрили попереджувальний вогонь через вторгнення військових літаків РФ у повітряний простір країни

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє AP з посиланням на Міністерство національної оборони країни.

Зазначається, що літаки РФ порушили повітряний простір біля східного узбережжя у вівторок. На перехоплення були відправлені винищувачі, які і відкрили попереджувальний вогонь.

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За повідомленням військового відомства, повітряний простір країни у вівторок також порушили китайські військові літаки.