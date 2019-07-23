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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ВР (5230) опозиція (174) Разумков Дмитро (103)

 Було б коректно надати посаду віцеспікера ВР опозиції. Але нехай вони між собою визначать, яка вони опозиція, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що перед розподілом тих чи інших посад у керівництві нової Верховної Ради партії мають спочатку конкретно визначитися зі своїм, зокрема, опозиційним статусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок.

"Якщо ми говоримо про президію Верховної Ради, то природно я сподіваюся, що там будуть представники нашої політичної сили. Якщо ми говоримо про інші місця, то мені здається, що було б коректно, щоб цю посаду зайняли представники опозиції. Але в нас якось так в історії держави відбувається, що у нас кілька опозицій. Нехай вони між собою визначаться, яка вони опозиція", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу"

Разумков зазначив, що в Україні "деякі, з одного боку, зовсім протилежні політичні сили синхронно їздять в Європу, і іноді складається враження, що у нас там відбувається, знаєте, "широка коаліція", яка на ефірах дуже сильно критикує один одного, а після цього, поза ефірами, непогано спілкується і, напевно, ділить якісь посади".

Він також висловив особисту думку, що віцеспікером Верховної Ради має бути людина, яка працюватиме, незалежно від перебування в опозиції, на інтереси України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139073
 
   
 Топ коментарі
 
Можуть і по черзі вмощувати свою дупу в крісло віце-спікера - тиждень петя, а тиждень - петін багаторічний бізнес-партнер медведчук..
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Реально, вот честно, хочу на это место Петю))
Это будет его великое достижение )))
И смотреть, как порохоботы будут петь ему оды Було б коректно надати посаду віцеспікера ВР опозиції. Але нехай вони між собою визначать, яка вони опозиція, - Разумков - Цензор.НЕТ 218
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Мразь лупоглазая этот разумков.
Млять, кого вы выбрали, дебилы(((
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Не на конкурс красоты выбирали, смиритесь.
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Ирину Геращенко в вице-спикеры.Она себя отлично показала на этом месте.
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На коленях у Ющенко/Януковича/Порошенко она себя отлично показывала
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Ирку подстилку положить перед трибуной чтоб все ноги могли вытирать
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Палубия, мы требуем Палубия! Ну как мы теперь, без этого - "Длузи, Тлэба пелегалусовати! "
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Ничего, теперь у вас будет "Таварищи, Нада прагаласаваць". На кристально чистом кацапском языке. Ты рад, зелюк?
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на русском языке, ты не путай. Кацапский язык - это что то новое.
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Слушайте своего Лукашенко.
Вас никто не заставляет слушать Парубия.
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Усё (кац) ..!! Немає кому букети дарувати та виносити ..Барна в пролёте (кац) ! Було б коректно надати посаду віцеспікера ВР опозиції. Але нехай вони між собою визначать, яка вони опозиція, - Разумков - Цензор.НЕТ 772
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Оппозицияне Медвдечука не может быть до такой степени, как разрушение госудасртва. Пидеться отдать это мтсо казнокрадам Порошенко, это теперь оппозиция.
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Чему оппозиция, тому, что не имеет никакой программы, кроме популистских лозунгов?
Так Медведчук явно не оппозиция популистским лозунгам.
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Новые власти еще САМИ не определились со своими "векторами", "красными линиями" и вообще чего они будут делать с этой самой властью, что получили.
С кем они будут в коалиции, а с кем в оппозиции.
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Вы что, хотите с пятой колонной путина, т.е. с кацапами, агрессорами о чем то договориться, в истории таких примеров не было.В России никогда не было друзей, были вассалы и рабы.
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Ага Разумков, так сразу и говори: - Игорь Валереевич ещё не проснулись, с кем дружить не распорядились. Ждите, он скоро сообщит
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Алё, зебобики, вы когда Медведчука посадите?
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..Кума фуйла та * Свинарчука-баригі * ? Було б коректно надати посаду віцеспікера ВР опозиції. Але нехай вони між собою визначать, яка вони опозиція, - Разумков - Цензор.НЕТ 9582
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Надо же, по случайному совпадению, в оппозиции у рыговского выкормыша, какие то рыги, во главе с Мертвечуком.
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В опозиції? Та у них половина переконань збігається))))
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Эти не на долго...Подождем годок, их свои же на вила вынесут.
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это лупатое создание видимо думает что в сказку попало
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а тем временем по данным ЦВК баба Юля обошла ПЕС )) Партия Ылиты уже на 4 месте
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Значить, замість тюрми мертвечуку слуги хочуть крісло віце-спікера дати?
А так гарно лапшу до виборів розвішували.
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Зебилы думали, что они умнее Медведчука и *****.
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Забронзавел однако. и не понял,что он влип. Стрелки переведены с пети на слугу народа
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О, вот и Медведчуку место нашлось. Будет с трибуны Рады расказывать про кума своего
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Скоро Мертвечук, по всем каналам, включая 1+1, будет рассказывать, какая плохая Америка и Европа, что они подставили и кинули Украину.
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Оппозиция в Раде- это вообще треш. В неё войдут(не оформляя документально) ЗАЖОП и ПЕС. Назовём их "ЗАЖОПЕС". Это непримиримые на людях,но ситуативно будут голосовать одинаково.
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медведчук будет голосовать за ЕС, НАТО и украинский язык?
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Ради прикола Рабиновича спикером, он всех заболтает.
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Таки что, ***** - настоящий победитель выборов в Украине? Браво, зебики, вы сделали это вместе.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБуло б коректно надати посаду віцеспікера ВР опозиції. Але нехай вони між собою визначать, яка вони опозиція, - Разумков
 
 
 
 
 
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