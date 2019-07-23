 Було б коректно надати посаду віцеспікера ВР опозиції. Але нехай вони між собою визначать, яка вони опозиція, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок.
"Якщо ми говоримо про президію Верховної Ради, то природно я сподіваюся, що там будуть представники нашої політичної сили. Якщо ми говоримо про інші місця, то мені здається, що було б коректно, щоб цю посаду зайняли представники опозиції. Але в нас якось так в історії держави відбувається, що у нас кілька опозицій. Нехай вони між собою визначаться, яка вони опозиція", - сказав він.
Разумков зазначив, що в Україні "деякі, з одного боку, зовсім протилежні політичні сили синхронно їздять в Європу, і іноді складається враження, що у нас там відбувається, знаєте, "широка коаліція", яка на ефірах дуже сильно критикує один одного, а після цього, поза ефірами, непогано спілкується і, напевно, ділить якісь посади".
Він також висловив особисту думку, що віцеспікером Верховної Ради має бути людина, яка працюватиме, незалежно від перебування в опозиції, на інтереси України.
Это будет его великое достижение )))
И смотреть, как порохоботы будут петь ему оды
Млять, кого вы выбрали, дебилы(((
Вас никто не заставляет слушать Парубия.
Так Медведчук явно не оппозиция популистским лозунгам.
С кем они будут в коалиции, а с кем в оппозиции.
А так гарно лапшу до виборів розвішували.