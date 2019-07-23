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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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 Глава МЗС Канади Фріланд привітала Україну з успішними виборами

Глава МЗС Канади Христя Фріланд привітала українців з успішним проведенням демократичних дострокових виборів до Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Канада вітає народ України зі здійсненням його демократичного права під час вчорашніх (вибори відбулися 21 липня. - Ред.) парламентських виборів", - написала Фріланд.

Водночас вона подякувала членам канадської місії спостерігачів, які стежили за перебігом голосування на виборах в Україні.

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"Дякую Ллойду Аксворсі та всім канадським спостерігачам за виборами, які підтримували прозорість і підзвітність у демократичному процесі", - зазначила Фріланд.

Глава МЗС Канади Фріланд привітала Україну з успішними виборами 01

Як повідомлялося раніше, ЄС визнав виборчий процес в Україні демократичним і порадив виправити недоліки до місцевих виборів 2020 року

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139072
 
   
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хто-хто а фріланд мала би розуміти що ці поздоровленння є панахидно-недоречними.
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Вона, взагалі-то, оцінила не результат, а процес виборів.

"... с успешным проведением демократических досрочных выборов в Раду."

Источник: https://censor.net.ua/n3139072
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"успешные выборы" - это сарказм такой?! петушарий получит из бюджета по 20 млн в год на пропаганду русского фашизма в Украине, а 40% рады - это шуты украинофобы и аферисты разного масштаба.
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ну набрал то он на выборах какой то мизер, а вот то что будет получать - тут надо обратиться к тем, кто такой закон принял
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выбор, естественно, намного лучше самого процесса. будут недовольные , что 10 млн решило судьбу 30. по гройсману 40., но кто ж нам доктор?
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