 Глава МЗС Канади Фріланд привітала Україну з успішними виборами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
"Канада вітає народ України зі здійсненням його демократичного права під час вчорашніх (вибори відбулися 21 липня. - Ред.) парламентських виборів", - написала Фріланд.
Водночас вона подякувала членам канадської місії спостерігачів, які стежили за перебігом голосування на виборах в Україні.
"Дякую Ллойду Аксворсі та всім канадським спостерігачам за виборами, які підтримували прозорість і підзвітність у демократичному процесі", - зазначила Фріланд.
Як повідомлялося раніше, ЄС визнав виборчий процес в Україні демократичним і порадив виправити недоліки до місцевих виборів 2020 року
"... с успешным проведением демократических досрочных выборов в Раду."
Источник: https://censor.net.ua/n3139072