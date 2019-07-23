 Глава МЗС Канади Фріланд привітала Україну з успішними виборами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Канада вітає народ України зі здійсненням його демократичного права під час вчорашніх (вибори відбулися 21 липня. - Ред.) парламентських виборів", - написала Фріланд.

Водночас вона подякувала членам канадської місії спостерігачів, які стежили за перебігом голосування на виборах в Україні.

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"Дякую Ллойду Аксворсі та всім канадським спостерігачам за виборами, які підтримували прозорість і підзвітність у демократичному процесі", - зазначила Фріланд.

Як повідомлялося раніше, ЄС визнав виборчий процес в Україні демократичним і порадив виправити недоліки до місцевих виборів 2020 року