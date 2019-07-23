 За минулу добу обстрілів на Донбасі не зафіксовано, втрат з боку ЗСУ немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, втрат з української сторони не зафіксовано.

За даними розвідки, 22 липня один окупант загинув та двоє поранені.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.