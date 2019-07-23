 За минулу добу обстрілів на Донбасі не зафіксовано, втрат з боку ЗСУ немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, втрат з української сторони не зафіксовано.
За даними розвідки, 22 липня один окупант загинув та двоє поранені.
Також повідомляється, що від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
Переговори далі тихенько продовжуються ?
Тебя это расстраивает?
А зараз заявили що то була помилка і нікого не затримували.
Висновки?
вже не затримували ???
20.07.19 22:59 СБУ не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", - заявление
https://censor.net.ua/news/3138684/sbu_ne_zaderjivala_voditelya_treyilera_perevozivshego_buk_zayavlenie
За таку людину можна було б чимало вторгувати, як гадаєш?
Твари соеголовые!
ти мабуть цьому радієш ? відхватив шмат нашої держави і щасливий ..
І те що не стріляють- теж добре.
А от погано те що Україна нарешті виконала вимогу РФ вести перемовини безпосередньо з ;лідєрамі рєспублік;. Бонус у вигляді припиненння вогню звісно приємний, але розумієш, капітан, тут треба думати чим ці перемовини обернуться для України у майбутньому.
А я тобі скажу. Почавши перемови з псевдореспубліками Україна для всього світу визнала що у нас громадянська війна. Чого і добивалися всі ці п'ять років РФ.
Так що думай. Якщо вже художні книги читаєш, мій комент маєш зрозуміти.
ШЧО?
Я*** 5 **** лет! 5 **** лет сижу в оккупации!!!!! Делаю все от себя возможное! А эти ***бы акробатов и фокусников выбрали! Да идите вы на ....! Скоро будете платить мне за то шо (вы ****бы) у нас Гражданская война!!!
не рашка ж його відбудовуватиме, вони за зеліним сценарієм там ні до чого.
Предполагаемые вопросы:
Вы хотите сытно и свободно жить в бесплатных квартирах и не платить за коммуналку в Союзе Народных Демократических Республик России?
Или вы хотите быть нищим больным геем без прав и мыть туалеты в еврогейском союзе концлагерей?
може тобі ще і днр республікою визнати ?