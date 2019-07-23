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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ВР (5230) вибори (4350) результат (48) ЦВК (740)

 ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Центральна виборча комісія опублікувала нові результати підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами опрацювання 97,13% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.

"Слуга народу" отримала 43.12% (6 086 408 голосів);
"Опозиційна платформа - За життя" - 13.04% (1 840 922 голоси);
"Батьківщина" - 8,18% (1 155 401 голос);
"Європейська Солідарність" - 8.12% (1 146 936 голосів);
"Голос" - 5.84% (825 112 голосів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК прийняла протоколи з "мокрими" печатками від перших чотирьох ОВК

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,02%, "Сила і честь" - 3,81%, "Опозиційний блок" - 3,04%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,39%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1.05%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139070
 
   
 Топ коментарі
 
Не вкидывали бы за Петю в посольствах и консульствах, не было бы и 8%

А вот нефиг филонить, приезжайте на выборы
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ПЕСыкив даже Юлька опустила, вот позорище.
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Бедные жюляботы, планочка опускаеца всё ниже и ниже. Сначала Жюля президент, потом Жюля премьер, теперь жюляботы уже согласны и на вице - премьера ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 8057
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"В крайнем случае, смогу и комиком работать"
ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 7844
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Вот Порошенко взорвал 5 громадных складов с боеприпасами на многие миллиарды долларов. Диверсии по заказу Путина
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Порхоботи це називають "побудував армію".
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тебя вообще посадить надо лет так на 15ть -за то что украинцев в рабах держал,заставляя их на себя пахать...Вот у зебобы электорат))))
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У порошенківських Бєзлєр - авторитет. Як, ні як був охоронцем у Артура Герасімова, голови фракції БПП.
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Бєзлєра завалили давно ,є лєвий акаунт Анжеліка ,пише всяку муйню,а лохи думають,що то Бєзлєр з того світу сповіщує))
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Слыш, фейкомёт обоссаный, лахта дешёвая, свали нах
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Порохобецили обожнюють російські ЗМІ та Путлера на передвиборчих бордах Офшоренка.
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шоколадное суши сухарики поедешь с парашей на парашу)))
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Ждём поздравлений от гиркина-стрелкова и владика суркова...
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ЗЕбилы ну наконец то вы посадили Петю...депутатом в Раду. Поздравляю. Здобулы!ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 4719
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А ведь ещё полгода назад большинство из вас свято верило в неизбежность второго президентского срока для Порошенко. А сегодня уже радуетесь его депутатскому мандату.))) Ну смешные же! Зеленский отдыхает.))
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ЗЕбил так по твоим же визгам Петя должен давно быть в Ростове, ещё с 21 апреля. А теперь ты чучело рассказываешь про Петю депутата в Раде. Ну не смешные вы??? ЗЕкловун отдыхает..
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Ещё через полгода будете радоваться, что Пете дали 7 с конфискацией, а не 10.)))
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Ааааааааа.... ещё через пол года..я понял..Не ну просто вся ЗЕбилятня тут визжала что Петя прям 21 апреля уже в Ростове будет. А оказываеца ещё надо подождать..ну ладно..ждём..светлого будущего от ЗЕбилов.. ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 7391
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...вместо твоего "чоколядного" кумира за кресло президента должна была бороться Тимошенко...можешь ..."ааааакать" далее...
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А она не достаточно боролась,мало было билбордов на каждом углу или я что то пропустил?
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Не обольщайся,не дождёшься.Сдохнешь раньше,век глистов недолог,три месяца всего.... ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 5969
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а как еще назвать быдло голосовавшее за кацапов - медведчуков,боек,вилкулов...?там же сказано -пророссийские,но если зебобики приняли все на себя,то и они прикацапленные - в чем и признаются)
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Які ж ви кумедні та дурні , свиноботики. А народ знову копняка свинюці дав. ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 6733
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23.07.19 15:10
Друг Богдана Вавриш построил элитный ЖК на участке ГПУ в центре Киева в обмен на 17 квартир на окраине и будет строить еще один, - "Наші гроші". ВИДЕО
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Конченые мрази. Необучаемый скот. Биологический мусор. Пастор слишком мягко выразился.
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Люди не имеющие СВОЕЙ точки зрения. Зомбированная ложью биомасса. Имеющие СВОЮ точку зрения это устоявшие перед оголтелой кремлёвской пропагандой и потоком грязи и фейков против Пороха. Имеющие свою точку зрения это золотые 8,12 %. Ничего, у гитлера электорат был около 100%. Чем всё закончилось всем известно... Придёт время и зомби прозреют.
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не зависимо от причин и влияния ,каждый имеет свою точку зрения и может ее высказывать ,и делать определенные действия ! также как и ты тупое быдло не имеющее уважения к свободам и правам других людей ,тоже имеешь такое право ! - это демократия !
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Яценюк, Турчинов, Пашинский продались барыге и предали бабку чью сисю сосали. Теперь они никому не нужные какашки без мандата, безработные бичи, а Тимоха осталась на коне но уже с другими телятами.
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Джамал За жопу голосують тільки худоба і раби.Це давно відомий факт.
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РОЗРИТА МОГИЛА

Світе тихий, краю милий,

Моя Україно,

За що тебе сплюндровано,

За що, мамо, гинеш?

.......

Ой Богдане!

Нерозумний сину!

Подивись тепер на матір,

На свою Вкраїну...
..................

Ой Богдане, Богданочку,

Якби була знала,

У колисці б задушила,

Під серцем приспала.

Степи мої запродані

Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,

На чужій роботі.

Дніпро, брат мій, висихає,

Мене покидає,

І могили мої милі

Москаль розриває...

Нехай риє, розкопує,

Не своє шукає,

А тим часом перевертні

Нехай підростають

Та поможуть москалеві

Господарювати,

Та з матері полатану

Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки,

Матір катувати».
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... І зробився
Я знову незримий
Та й пропхався у палати.
Боже мій єдиний!!
Так от де рай! Уже нащо
Золотом ******
Блюдолизи; аж ось і сам,
Високий, товстий і сердитий,
Виступає; обок його
Цариця- небога,
Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще, на лихо, сердешне
Хита головою.
Так оце-то та богиня!
Лишенько з тобою.
А я, дурний, не бачивши
Тебе, цяце, й разу,
Та й повірив тупорилим
Твоїм віршемазам.
Ото дурний! а ще й битий,
На квиток повірив Москалеві;
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Село неначе погоріло/ Неначе люди подуріли / Німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть
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Нет предела человеческой жадности. Казалось бы, ну наворовались уже до безобразия, пора бы и остановиться.
Но нет - не хотят уходить, упираются всеми рогами и копытами.
Потому что все это им сходило с рук. Только и занимались, что разрабатывали воровские схемы, это было легко, интересно и абсолютно безнаказанно.
Украина им была нужна только в качестве дойной коровы. И любили они ее, как тот клоп любит донора.
И стыда - совести совсем нет, еще требуют, чтобы мы их уважали за профессионализм, большой опыт работы и патриотичность.
И куда они привели Украину за все годы независимости?
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Тебе то что до Украины, быдло мокшанское под украинским прокси ? Сдрысни нах. Мы в Украине сами разберёмся, без вас кремлефашистские утырки
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сразу в спам холопа подлизу ЗЕбильную..
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А тобі пофуй, аби вєсьолиє картінкі постити..
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Сталінська гніда - новий авторитет порохобецилів, як і російські ЗМІ, які вони обожнюють цитувати? То мабуть з с Медведчуковською "За Жопою" їм по дорозі.
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Замість козака Гаврилюка закони буде писати Юзік з кварталу 95 !
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Юзик > писать ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 7877 . .!! Это что то новое . Он будет жэрты ,, с утра и до вечера . Ты его от буфета хрен палкой отгонишь . ! ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 515 .
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Ему в буфете персональную точку для голосования поставят. Новые лиТЦа, ****...
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"ПисАть и Юзик понятия не совместимые. Он писАть не обучен. Только пИсать может.
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Проснись, быдло. Выборы закончились. Это как же Пётр Алексеевич достал вас, кремлядских тварей что вы до сих пор от него ссытесь в штаны.
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Быдло-это просравшая все прохоскотская шваль,Которая лижет Мародеру,не переставая.Мы не в штаны ссым-мы в рот порохоскоту ссым.А крремлядскую тварь ты в зеркале видишь,когда туда свою гнилосоевую рожу суешь.Обтекай,придурок
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Новые методички получили, лахта винторогая ?
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барыга всех достало особенно тех кто на Майдане стоял, лживый алчный совок как и все предыдущие(((
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Судя по количеству проголосовавших на выборах, население Украины порядка 36 миллионов человек. За весь период независимости население сократилось на 16 миллионов. Это настоящий геноцид правящей власти.
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Мародера на нары,вместе с порохоскотом
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Так уже ж отправили! ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 4458Сцыкуху ватно-пальмомасловую.
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Так благополучная Европа тоже вымирает, если ты не заметил. Там тоже геноцид или причина в чём то другом??
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Утырок, Украина получила безвиз. Поэтому многие уехали работать в ЕС. Трудовая миграция называется. Нормальное явление во всём мире. Украинские специалисты и квалифицированные рабочие востребованы во всём мире. 16 млн. это те, кто работает за рубежом. Это вы, кацапобыдло винторогое никому нах не нужны. Потому что умеете только срать везде где не появитесь.
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ПОРОХОБОТЫ ПОСЛЕ 5 лет НЕПОСИЛЬНОГО ТРУДА.
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совкопитеки голосующие за барыг и ************* блок
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томос як з*ясувалось потім не був томасом, як і ті 144 реформ не були реформами а мародерством.
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23.07.19 15:10
Друг Богдана Вавриш построил элитный ЖК на участке ГПУ в центре Киева в обмен на 17 квартир на окраине и будет строить еще один, - "Наші гроші". ВИДЕО
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Думал из словян самые дурные,кацапы-как же я ошибался-кацапы оказались далеко не самые дурные ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 5715 !
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Не только это. Малороссы вообще во всём хуже кацапов, и по любым принципам, по любой шкале ценностей манкурт малоросс хуже любого кацапа. К сожалению манкурты малороссы все за ЗЕсепаров кремлёвских.. Кацапы чужих бьют, а манкурты малороссы сами своё государство с улыбочками под ватных Сватом продают, и лезут обнимаца к кацапам которые бьют им же в рожу. Скоро это ЗЕбильё радостно побежит на рихвирендум голосовать за дружбу с Расиюшкой, как уже предложил ЗЕсепар Богданчик.
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Пётр Алексеевич достал кацапобыдломразей по самые гланды. До сих пор от упоминания о нём в штаны ссутся...
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Отсосал твое Педя,по сами гдланды.Погнали его ссаными тряпками,как последнего Мародера и вора
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ФСБешная сепарня удачно окучила манкуртов малороссов.. Щас ЗЕбильня побежит голосовать на рихвирендум за дружбу с Рациюшкой, а Петя им сильно мешал..да и ватных Сватов при Пете запретили, так малороссы обижались..Ну теперь то при ЗЕсепарах можно..
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Ура!!! Зарплатня 4000€, вітаю всіх... А того, може трохи більша буде?
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Почему будет, все ЗЕбилы как только дорвались до власти так сразу в разы увеличили себе заплаты..вся адми..простите Охвис преЗЕдента увеличил себе зарплаты, Данилюку сразу в несколько раз подняли зарплату..и многим другим слугам урода подняли. У них точно эпоха бедности закончилась.
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«Будет монобольшинство и моноправительство»: у Зеленского не ведут переговоры о коалиции
Что и логично - с учетом, что уже сейчас (ЦИК обработала свыше 96% бюллетеней) партия «Слуга народа» будет иметь 253 мандата
Партия «Слуга народа», которая может взять более 250 мест в составе новой Верховной Рады, не ведет переговоров о коалиции с партией «Голос» певца Святослава Вакарчука.
Об сообщила сегодня «Украинская правда» со ссылкой на источники в «Голосе».
«Никто пока не появляется. Думаю, будет монобольшинство и моноправительство», - отметил один из собеседников издания.
При этом понятно, что коль скоро не ведутся переговоры даже с Вакарчуком, чья партия называлась командой Зеленского первым претендентом на участие в коалиции, то тем более не переговариваются об этом и с Тимошенко.
Поскольку же ранее у Зеленского твердо заявляли, что не возьмут в коалицию партии Медведчука и Порошенко, то, получается, что переговоры по коалиции не ведутся ни с кем.
Что и логично - с учетом, что уже сейчас (ЦИК обработала свыше 96% бюллетеней) партия «Слуга народа» будет иметь 253 мандата в Раде. Однако еще сколько-то парламентариев добавится после рассмотрения судебных исков ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 7577

Вішайтесь пальмомаслові,вішайтесь!!!! Бо на палі сядете,шваль соєва. ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 737 ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 7577
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Центризбирком обработал большую часть электронных бюллетеней по всем 199 округам. Соответствующие данные опубликованы на официальном портале ЦИК.
СМИ сообщает, сколько кандидатов-мажоритарщиков и от каких партий пройдут в Верховную Раду Украины.

Так, лидером стала партия "Слуга народа". Их мажоритарщики принесут политической силе аж 130 мандатов. На втором месте расположились самовыдвиженцы, их 47 человек. Четвертое и пятое место по количеству кандидатов-мажоритарщиков в Раде разделили ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ и Оппозиционный блок - по 6 человек.

От Голоса и Батькивщины проходит по 3 и 2 человека соответственно. По одному человеку проходит от Самопомощи, Европейской солидарности
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/317148-stalo_izvestno_skoljko_kandidatov-mahoritarshchikov_i_ot_kakih_partij_projdut_v_verhovnuju_radu_ukra

ЗРАДАДИКТАТУРАПУТЄНВВЄДИ!!!!!!Де кукаріки соєвої бидлоти?????
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впервые за 28 лет появился реальный шанс на перемены
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84%
 
 
 
 
 
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