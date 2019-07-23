 ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.
За результатами опрацювання 97,13% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.
"Слуга народу" отримала 43.12% (6 086 408 голосів);
"Опозиційна платформа - За життя" - 13.04% (1 840 922 голоси);
"Батьківщина" - 8,18% (1 155 401 голос);
"Європейська Солідарність" - 8.12% (1 146 936 голосів);
"Голос" - 5.84% (825 112 голосів).
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,02%, "Сила і честь" - 3,81%, "Опозиційний блок" - 3,04%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,39%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1.05%.
Друг Богдана Вавриш построил элитный ЖК на участке ГПУ в центре Киева в обмен на 17 квартир на окраине и будет строить еще один, - "Наші гроші". ВИДЕО
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
.......
Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну...
..................
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Я знову незримий
Та й пропхався у палати.
Боже мій єдиний!!
Так от де рай! Уже нащо
Золотом ******
Блюдолизи; аж ось і сам,
Високий, товстий і сердитий,
Виступає; обок його
Цариця- небога,
Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще, на лихо, сердешне
Хита головою.
Так оце-то та богиня!
Лишенько з тобою.
А я, дурний, не бачивши
Тебе, цяце, й разу,
Та й повірив тупорилим
Твоїм віршемазам.
Ото дурний! а ще й битий,
На квиток повірив Москалеві;
Но нет - не хотят уходить, упираются всеми рогами и копытами.
Потому что все это им сходило с рук. Только и занимались, что разрабатывали воровские схемы, это было легко, интересно и абсолютно безнаказанно.
Украина им была нужна только в качестве дойной коровы. И любили они ее, как тот клоп любит донора.
И стыда - совести совсем нет, еще требуют, чтобы мы их уважали за профессионализм, большой опыт работы и патриотичность.
И куда они привели Украину за все годы независимости?
Друг Богдана Вавриш построил элитный ЖК на участке ГПУ в центре Киева в обмен на 17 квартир на окраине и будет строить еще один, - "Наші гроші". ВИДЕО
Что и логично - с учетом, что уже сейчас (ЦИК обработала свыше 96% бюллетеней) партия «Слуга народа» будет иметь 253 мандата
Партия «Слуга народа», которая может взять более 250 мест в составе новой Верховной Рады, не ведет переговоров о коалиции с партией «Голос» певца Святослава Вакарчука.
Об сообщила сегодня «Украинская правда» со ссылкой на источники в «Голосе».
«Никто пока не появляется. Думаю, будет монобольшинство и моноправительство», - отметил один из собеседников издания.
При этом понятно, что коль скоро не ведутся переговоры даже с Вакарчуком, чья партия называлась командой Зеленского первым претендентом на участие в коалиции, то тем более не переговариваются об этом и с Тимошенко.
Поскольку же ранее у Зеленского твердо заявляли, что не возьмут в коалицию партии Медведчука и Порошенко, то, получается, что переговоры по коалиции не ведутся ни с кем.
Что и логично - с учетом, что уже сейчас (ЦИК обработала свыше 96% бюллетеней) партия «Слуга народа» будет иметь 253 мандата в Раде. Однако еще сколько-то парламентариев добавится после рассмотрения судебных исков
Вішайтесь пальмомаслові,вішайтесь!!!! Бо на палі сядете,шваль соєва.
Совок и Малороссия: Украина выбрала "русский мир"
СМИ сообщает, сколько кандидатов-мажоритарщиков и от каких партий пройдут в Верховную Раду Украины.
Так, лидером стала партия "Слуга народа". Их мажоритарщики принесут политической силе аж 130 мандатов. На втором месте расположились самовыдвиженцы, их 47 человек. Четвертое и пятое место по количеству кандидатов-мажоритарщиков в Раде разделили ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ и Оппозиционный блок - по 6 человек.
От Голоса и Батькивщины проходит по 3 и 2 человека соответственно. По одному человеку проходит от Самопомощи, Европейской солидарности
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/317148-stalo_izvestno_skoljko_kandidatov-mahoritarshchikov_i_ot_kakih_partij_projdut_v_verhovnuju_radu_ukra
ЗРАДАДИКТАТУРАПУТЄНВВЄДИ!!!!!!Де кукаріки соєвої бидлоти?????