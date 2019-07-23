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 У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григор'єву. ФОТО (оновлено)

У Санкт-Петербурзі (Росія) 20 липня вбито відому громадську та ЛГБТ-активістку Олену Григор'єву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".

За даними видання, тіло активістки знайшли 20 липня в кущах неподалік будинку, в якому вона проживала. У неї зафіксовано ознаки задушення, порізані спина і обличчя. Криміналісти встановили, що Григор'єва померла в ніч із п'ятниці на суботу.

За фактом убивства затримано 40-річного жителя Башкортостану. Щодо нього порушено кримінальну справу.

Правозахисник Дінар Ідрісов заявив, що Григор'євій регулярно надходили погрози вбивством у зв'язку з її діяльністю. Вона зверталася в поліцію, але правоохоронні органи не вживали з цього приводу жодних дій.

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Крім участі в акціях протесту за права ЛГБТ, активістка також виступала на мітингах на підтримку кримських татар. Вона виступала проти окупації Криму і закликала зупинити російську агресію проти України, а також вимагала звільнити українців, незаконно утримуваних у російських в'язницях.

Григор'євій був 41 рік.

У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григорєву 01
У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григорєву 02
У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григорєву 03
У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григорєву 04
У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григорєву 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139069
 
 
 Топ коментарі
 
Мордор одним словом... Русня уже на уровне диких племен Африки и Азии...
Для той горстки нормальных, кто еще там остался, начинается Ад.
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Так она ещё и выступала против репрессий в Крыму. Вот за это и убили.
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Мрази рашистские.
Елена Григорьева открыто выступала против оккупации Крыма и российской агрессии на Донбассе.
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кацапия это помойная яма мира.там нету прав и законов.
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Еще и удивляются шо нас в Европе не оч. ждут. Да хоть коменты хихикающих посмотреть выше. Истинные "братья" У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григор'єву - Цензор.НЕТ 2089
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Здичавілі мразі вбивають останніх людей на росії. Спочивай з миром Єлено.
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Теперь некому делать из москалей **********. Вечная память герою Украины
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Александр Галич, "Петербургский романс":
"И все так же, не проще,
Век наш пробует нас -
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?! "
23 августа 1968 г.

Светлая память Елене.
Она смогла выйти на площадь в свой назначенный час.
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Не факт,що її вбиои саме за це.Вона ж лгбт активістка,а там як і у нас доречі,нетерпимість до цього.
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Да они все активисты лгбт защищают. У русни нетерпимость абсолютно ко всему - это дегенерованое общество.
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Вони вбивають,а ми голосуємо за ОПЗЖ які активно виступають за РФ.
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Да голосуют за русню одни и те же старые ватные пердуны, просто стало их немного больше, чем в 2014. Многие из них тогда на выборы непришли, полагая что Украина долго существовать не будет, а теперь приперлись, но их то все равно критически мало, а главное - они вымирают.
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Да, увы, ещё не скоро вымрут. Кроме того, у них есть дети и внуки, и многие из них тоже ватники. Так что умирать ещё дооолго будут(((
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Дикая страна, убивать то за что???
Пусть земля ей будет пухом!
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Жаль хорошего человека, очень жаль, ну, а кто это сделал, такая же участь и его ждёт.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григор'єву. ФОТО (оновлено)
 
 
 
 
 
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