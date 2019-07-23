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Все про:Росія (19021) Санкт-Петербург (151) вбивство (1851) ЛГБТ-спільнота (172)

 У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григор'єву

У Санкт-Петербурзі (Росія) 20 липня вбито відому громадську та ЛГБТ-активістку Олену Григор'єву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".

За даними видання, тіло активістки знайшли 20 липня в кущах неподалік будинку, в якому вона проживала. У неї зафіксовано ознаки задушення, порізані спина і обличчя. Криміналісти встановили, що Григор'єва померла в ніч із п'ятниці на суботу.

За фактом убивства затримано 40-річного жителя Башкортостану. Щодо нього порушено кримінальну справу.

Правозахисник Дінар Ідрісов заявив, що Григор'євій регулярно надходили погрози вбивством у зв'язку з її діяльністю. Вона зверталася в поліцію, але правоохоронні органи не вживали з цього приводу жодних дій.

Крім участі в акціях протесту за права ЛГБТ, активістка також виступала на мітингах на підтримку кримських татар і далекобійників. Їй був 41 рік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Народжуй м'ясо": активістки під військкоматом у Санкт-Петербурзі провели акцію із "закривавленими" згортками. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139069
 
 
 Топ коментарі
 
Мордор одним словом... Русня уже на уровне диких племен Африки и Азии...
Для той горстки нормальных, кто еще там остался, начинается Ад.
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Так она ещё и выступала против репрессий в Крыму. Вот за это и убили.
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Садистське вбивство і явно на політичних мотивах. Адже Україну ця смілива жінка також підтримувала. Знала українську мову, в улюблених цитатах присутні знамениті вислови Степана Бандери, а як "свій" веб-сайт вказувала на цю групу:

В российском Санкт-Петербурге убили известную общественную и ЛГБТ-активистку Григорьеву - Цензор.НЕТ 5684
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В родном городе Х**ла, его повара и "ольгинских" опарышей не место общественным активистам.
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Вот они,православние воини Кирила и Путина. Их любят в опонблоке "за жизнь", в красних сперматозоидних шариках, в ордло и кримнаш. Вообще, где гавно, там и любят етих воинов " московского православия". Нет автомата,есть лопата!!!!!
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Нічого собі котедж на болоті. Володіння мабуть Царівни-Жаби.
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Украинци должни виражать соболкзнования?
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Тебе, залетный, украинцы ничего не должны
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Мордор одним словом... Русня уже на уровне диких племен Африки и Азии...
Для той горстки нормальных, кто еще там остался, начинается Ад.
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кто то уже забыл про Шеремета и Гандзюк ?
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На фото вроде не она
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Так она ещё и выступала против репрессий в Крыму. Вот за это и убили.
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Скорее из-за выступлений против репрессий грохнули. На России всех кто против основной быдло массы или убить или выгнать из страны стараются.
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Вот вот, а у нас толерастов вся сепарня спокойно себя чувствует и уничтожает Украину ничего и никого не боясь, просто открыто ссыт в рожу. Вывод - у кацапов больше шансов выжить чем у Украины. Толерасты всегда проигрывают гопнику - без шансов.
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Якщо битися стінка на стінку, то скоріш за все переможуть гопники (хоча би тому що їх більше). Але якщо боротьба відбувається у таких складних умовах як в ********* світі, то перемагають як правило більш хитрі та лицемірні - толерасти.
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где-то читал, что один американец бьёт одного японца, а вот 10 японцев бьют 10 американцев. за счёт лучшей и более сложной организации открываются очень интересные возможности для победы.
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більш хитрі та лицемірні -це явно не про нас... нажаль!
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Садистське вбивство і явно на політичних мотивах. Адже Україну ця смілива жінка також підтримувала. Знала українську мову, в улюблених цитатах присутні знамениті вислови Степана Бандери, а як "свій" веб-сайт вказувала на цю групу:

В российском Санкт-Петербурге убили известную общественную и ЛГБТ-активистку Григорьеву - Цензор.НЕТ 5684
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Режим Путлера продолжает свою кровавую жатву...
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России для Ичкерии дань еще платить и платить... А на Башкиртостан можно списать любое преступление.
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Профессиональный активист, выступала за геев, за дальнобойщиков, за крымских татар, за украинских политзаключенных, просто за Украину, за сестер Хачатурян, за свободу интернета, за чеченских правозащитников..... список просто бесконечный. Но скорее всего ее убил какой-то антигей фанатик. Именно противники ЛГБТ постоянно угрожали ей.
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обсце поздоровить ***** з черговим кроком покращення стосунків з европою...
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Но у вас тоже (кажется Нацжены или похожие) не очень то блещут умом (благо еще не убивают) - или мне пора креститься ибо кажеться.
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какая политика, за одиночные пикеты грохнули?? чушь.... я даже не знал, што она цветная, тут причина может быть какая угодно, банальный разбой, например....
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"Если ты начал лаять - будь готов "кусаться"... И к тому, что могут "покусать" тебя..."
Человек активно проявлял свою позицию... Естественно, что нашлись люди, которым это не понравилось - даже самая что ни на есть, "раскрасавица", не всем нравится... (Как в анекдоте:
"Идут два мужика, по улице, видят - впереди, "не идёт, а пишет", фигуристая мадам. Повернулась на пешеходном переходе - и лицо, как "картинка", и грудь шикарная... Один другому, говорит:
- Эх, мне б, такую... На руках-бы, носил...
А второй отвечает:
- Ты-бы - носил... А кому-то она уже сейчас, поперек горла стоит...
Кроме того, ЛГБТ-шники, сейчас, вообще, "берега пустились...". Возвращались мы с охоты. Везли кабанятину в рюкзаках... Когда в вагоне электрички, прорвался, случайно, полиэтиленовый пакет, и на его рюкзаке проявилось кровавое пятно, его одна "мадам" обозвала "убийцей", и потребовала от нас оставить вагон, потому что "не желаем с убийцами животных ехать вместе...". Я спросил: "Почему вы запрещаете нам в "естественном" увлечении, которое мы демонстративно, не выпячиваем - я же голову кабана, в руках не несу, но разрешаете "геям" демонстративно выпячивать свои неестественные сексуальные предпочтения?... Вы, хоть раз, видели "парад охотников" (или рыбаков), со своими ружьями, ножами, рыболовными снастями, и "трофеями", на улицах города?..." В ответ - тишина...
А тут - просто "заказуха"... Для того, чтобы человек из Башкирии, совершил такое на берегах Невы, он должен был знать жертву близко... Сомневаюсь, что у него была такая возможность - я, например, живу в многоквартирном доме, много лет, и не знаю, чем занимается большая половина жителей моего подъезда...
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Сравнили любовь и убийство... К тому же эта женщина не факт что принадлежала к нетрадиционным. Судя по её деятельности - защищала по возможности, всех угнетаемых, в том числе политзаключенных, малообеспеченных и инвалидов. Нужно быть последним ублюдком чтоб за это убивать и еще такое убийство оправдывать.
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А я "оправдываю"?!... И где вы это увидели, в моём комментарии? Самый главный "посыл" в нём - первая строчка... Остальное - только "размышлизмы на тему"... Если провоцируешь кого-то, своей, отличной, от окружающих, позицией - жди подобного... Это, в юриспруденции, называется - "виктимное поведение"... "Поведение жертвы"... Это, как если девушка, вызывающе одетая, появляется в "сомнительной", пьяной, компании, сама употребляет спиртное, напропалую флиртует с мужчинами, а потом пишет заявление, что её изнасиловали...
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Такая потеря для Украины. Кто же теперь будет делать из москалей **********??? ((
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Они уже сделанные пукиным ,делать ничего не надо...
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Леночка. Чудова, порядна,екомістична,любязна, вродлива жінка,патріотка цивілізованоі Росіі. Це втрата суттєва до того ,що відбувається в ******** РФ. Вона була на дві голови гуманітарно вище того рівня,що панує зараз там. А там зараз гуманітарне ЖАХІТТЯ. Росіяни покидають РФ масово,на всі чотири сторони. В багатьох містах РФ уже не має кому довірити якісь місцеві адміністративні, господарчі або державні посади. Одна бидлота, судимі,люмпени,алкаші. Обовязки керівників адміністрацій паралельно виконують начальники міліцій, священники. Там насувається колапс....
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Мрази рашистские.
Елена Григорьева открыто выступала против оккупации Крыма и российской агрессии на Донбассе.
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С такими помощниками врагов не надо. Жаба с розой повенчались
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На Московії росіяне продовжують вбивати руських.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григор'єву
 
 
 
 
 
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