 У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григор'єву

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".
За даними видання, тіло активістки знайшли 20 липня в кущах неподалік будинку, в якому вона проживала. У неї зафіксовано ознаки задушення, порізані спина і обличчя. Криміналісти встановили, що Григор'єва померла в ніч із п'ятниці на суботу.
За фактом убивства затримано 40-річного жителя Башкортостану. Щодо нього порушено кримінальну справу.
Правозахисник Дінар Ідрісов заявив, що Григор'євій регулярно надходили погрози вбивством у зв'язку з її діяльністю. Вона зверталася в поліцію, але правоохоронні органи не вживали з цього приводу жодних дій.
Крім участі в акціях протесту за права ЛГБТ, активістка також виступала на мітингах на підтримку кримських татар і далекобійників. Їй був 41 рік.
Для той горстки нормальных, кто еще там остался, начинается Ад.
Человек активно проявлял свою позицию... Естественно, что нашлись люди, которым это не понравилось - даже самая что ни на есть, "раскрасавица", не всем нравится... (Как в анекдоте:
"Идут два мужика, по улице, видят - впереди, "не идёт, а пишет", фигуристая мадам. Повернулась на пешеходном переходе - и лицо, как "картинка", и грудь шикарная... Один другому, говорит:
- Эх, мне б, такую... На руках-бы, носил...
А второй отвечает:
- Ты-бы - носил... А кому-то она уже сейчас, поперек горла стоит...
Кроме того, ЛГБТ-шники, сейчас, вообще, "берега пустились...". Возвращались мы с охоты. Везли кабанятину в рюкзаках... Когда в вагоне электрички, прорвался, случайно, полиэтиленовый пакет, и на его рюкзаке проявилось кровавое пятно, его одна "мадам" обозвала "убийцей", и потребовала от нас оставить вагон, потому что "не желаем с убийцами животных ехать вместе...". Я спросил: "Почему вы запрещаете нам в "естественном" увлечении, которое мы демонстративно, не выпячиваем - я же голову кабана, в руках не несу, но разрешаете "геям" демонстративно выпячивать свои неестественные сексуальные предпочтения?... Вы, хоть раз, видели "парад охотников" (или рыбаков), со своими ружьями, ножами, рыболовными снастями, и "трофеями", на улицах города?..." В ответ - тишина...
А тут - просто "заказуха"... Для того, чтобы человек из Башкирии, совершил такое на берегах Невы, он должен был знать жертву близко... Сомневаюсь, что у него была такая возможность - я, например, живу в многоквартирном доме, много лет, и не знаю, чем занимается большая половина жителей моего подъезда...
Елена Григорьева открыто выступала против оккупации Крыма и российской агрессии на Донбассе.