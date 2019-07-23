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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 "Слуга народу" оскаржуватиме результати виборів у 10 округах

Партія "Слуга народу" заявляє про наміри оскаржити в судах результати виборів у 10 округах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби політсили у фейсбуці.

"Ми плануємо оскаржити результати виборів у 10 округах, де були виявлені найбільші порушення під час голосування! Хоча підкуп виборців був зафіксований у понад 30 округах, однак вплинути на результати голосування це може лише в 10, - йдеться в повідомленні.

Керівник передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що "в цих округах зараз збирається матеріал для звернень в окружну комісію, потім - для судових розглядів, а потім - звернень до ЦВК зі скаргами щодо визнання результатів на окремих дільницях недійсними або невизнання результатів в окрузі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС визнав виборчий процес в Україні демократичним і порадив виправити недоліки до місцевих виборів 2020 року

Так, у політсилі зазначили, що у 78-му окрузі в Запорізькій області було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, у результаті чого отримано 3000 недійсних бюлетенів. У 64-му окрузі на Житомирщині, де програє Сергій Пашинський, "відбуваються незрозумілі події та з’являються тітушки".

У Закарпатській області у 68-му і 69-му округах (в останньому з незначним відривом від кандидата від "Слуги народу" переміг нардеп Віктор Балога) зафіксовано багато порушень і масовий підкуп; у Львівській області у 119-му окрузі на 17 дільницях зафіксовано підкуп членів ДВК; у Вінницькій області в окрузі №15 є факти підкупу виборців.

Багато порушень зафіксовано в Луганській області, зокрема на одному з округів кандидат роздавав цукор. До проблемних зарахували також 146-й і 137-й округи.

Також читайте: "Справжній прорив": жінки-депутати становитимуть майже 1/5 частини депутатів Верховної Ради нового скликання, - Суслова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139067
 
   
 Топ коментарі
 
Ну ладно, пару лет вы продержитесь на преследованиях зрадныкив и папередныкив.
А дальше ? Кто даст денег-то ? Ведь страна балансирует на грани дефолта. Холодильник всегда сильнее телевизора.
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Только полные идиоты повезут деньги в Украину после бакановского наезда на АрселорМиттал.
Эти $ 5 лярдов - от российских олигархов. Просто сейчас скупят всё что можно для новообразованного малоноворосского федерального округа.
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Правильно. Всех членов избирательных комиссий - посадить на десять лет расстрела. Здесь вам не тут "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах - Цензор.НЕТ 2548
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Ща, пойдёт в Украине жисть от рывка до прорыва.
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Порохня роками інформаційно мочила добровольчий націоналістичний рух. А тепер висуває якісь претензії.
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У него ещё есть шанс свалить в Израиль (как и у Богдана). А куда Разумков побежит ? Ростов не резиновый "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах - Цензор.НЕТ 629
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А кто он в израиле??? Очередное говно-беженец? Кто ж ему поверит? На горе Кармель в хайфе будет рассказывать, как его украинцы президентом выбрали?
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Ну хотя бы и так. Это ж всё равно лучше чем висеть на киевском каштане от рук разочарованного отсутствием покращення лохтората.
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Ну ладно, пару лет вы продержитесь на преследованиях зрадныкив и папередныкив.
А дальше ? Кто даст денег-то ? Ведь страна балансирует на грани дефолта. Холодильник всегда сильнее телевизора.
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Хватит соевую парашу разносить: Иностранные инвесторы начали активно вкладываться в Украину.
https://antikor.com.ua/articles/316987-inostrannye_investory_nachali_aktivno_vkladyvatjsja_v_ukrainu_-_bankir
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Только полные идиоты повезут деньги в Украину после бакановского наезда на АрселорМиттал.
Эти $ 5 лярдов - от российских олигархов. Просто сейчас скупят всё что можно для новообразованного малоноворосского федерального округа.
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У понеділок, 22 липня на брифінгу начальник слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області Ігор Ена розповів про те, що працівники СБУ під час слідства на території ArcelorMittal у Кривому Розі виявили перевищення норм радіації. Про це повідомляє Укрінформ.

Судячи за його словами, виміри показали рівень радіації 4,4 мікрозіверта, що в десятки разів перевищує норму.
Ігор додав, що в СБУ отримали інформацію, що під час налагодження машини безперервного лиття були порушені вимоги радіаційної безпеки."За інформацією, наданою під час обшуку, машина знаходиться в неробочому стані, однак у відкритих інтернет-джерелах саме підприємство повідомляє про запуск цієї машини і є відповідний відеозапис. Крім того, на самій машині були виявлені сліди її експлуатації", - зазначив начальник слідчого відділу.
Також доповнив, що під час обшуків співробітники підприємства перешкоджали справі і не давали можливості оглянути технічну складову іонізатора.
"Співробітники СБУ виявили внесені передбачені конструкцією зміни. Звичайним металом було покрите джерело випромінювання, щоб фон став до норми", - сказав Ена.
Проти ряду співробітників комбінату порушено кримінальну справу за звинуваченням у экоциде. За результатами обшуку була вилучена машину безперервного лиття заготовок №3 і окремі елементи обладнання.https://znaj.ua/events/248597-pakuy-valizi-kriviy-rig-stane-drugim-chornobilem-radiaciyne-peklo-blizko
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Что им приказано - то и найдут.
Обычный рейдерский захват.
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Довести захоплення зараз неможливо, бо влада монополізована. Але співпадіння таких виборів та обшуків змушує людей так думати.
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-если подтвердится что на заводе умышленно изменяли конструкцию апаратов издающих радиоактивность то это уже экоцид что в мировой юридической практике считается не экологическим а военным преступлением.
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Циля не тупи под Зе.
Экоцид (от греч. οικος «дом» + лат. caedo «убиваю») - массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

Прикрытый листом металла источник небольшого излучения с радиусом действия в 1 метр это экоцид?
Это отмазка рейдера Баканова орудующего в СБУ. Он не сепаров и террористов ловит, он по подвалам экоцид выискивает.
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вам уже вот помогло...слово новое изучали.
-но только то что загуглить это ещё не значит иметь юридические знания и понимание того что это значит.
-тупи по зе??чего ж вы так не затупили пять лет назад шоб без крови...или цели разные!
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Мадам, у вас проблема с понимаем слов на русском или по женской традиции, таки имеете понятия с двойным содержанием. Конечно, цирк я не заканчивал, но образования имеется.
Как чела, вас понимаю, - отрабатываете шекели. Но я тоже таки-видел Жванецкого. Этот умный поц учил ваш народ, - если нечего сказать по существу картины, скажи художнику что он хромой. Так вы талантливая ученица одессита, ведь не стоит искать ответ по-существу если сказать мне что я необразованный селюк.
А вы сейчас без крови, и все бандиты уже такие влюблённые к вам?
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так ти перерахуй, хто зайшов в Україну. Портнов, Новинський, Єфрємов. Оці інвестори, чи які?
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там уже черга від китайських інвесторів стоїть...в Канаді Зеленський підтвердив захист прав канадського інвестора (який уже інвестував у Кривому Розі більше ста мільйонів долярів)-і тому той в найближчі роки інвестує близько мільярда долярів,а також вірогідна участь приходу в Україну великих канадських компаній ..
-якщо уже на жовтень буде прийнято правильні закон про залучення в країну інвесторів та захист їх прав,то то буде не один десяток мільярдів долярами...
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та добре, то все обіцянки-цяцянки. Ти скажи хто зараз зайшов. Яка фінансова група, чи корпорація, чи фірма, чи хоча б якийсь меценат, як Сорос. Тут же недавно було про кризу на метал, що Міттал тимчасово скорочує штат. Зайдуть, якщо будеш продавати щось суттєве - типу Нафтогазу, чи землю, чи ліс, чи порт, чи плавильню - на дурняк прибіжать. Колись продали Криворожсталь. Але ж це не ріст економіки.
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в вас ота соя ще довго буде переварюватись...меценат-сорос))))
-і до речі якщо у вашому селі усі такі вумні(на ти)економісти то продайте сільраду...
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Эх, и сказочница вы. Это о том китайском инвесторе который сейчас по судам защиты ищет?
А очередь из китайцев в Украину действительно построилась. Опыт заселения Сибири они имеют, а тут такая халява.
Зе в своем фильме обещал превратить Украину в ТОТ (тимчасово орендована территория) с китайцами. Так он не шутил
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купите себе капли в уши,может помогут..
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А вам они уже помогли, или пока-таки надеетесь ?
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аптечный ларёк ? таки вы в кацапстане перебиваетесь с ?
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Это не инвестиции, это покупка ОВГЗ , которая растет пугающими темпами.
К осени этот пузырь прорвется..... А если к тому времени ещё и снимут руководство НБУ, и поставят туда своих зе-одноклассников и друзей коломойского, то уже к зиме можно ждать курс ну уж точно близко к 40, затем 100 %-ую обязательную продажу и др. "радости жизни". Ну, а учитывая некоторые хотелки снежного человека, т.е. бени (дефолт - это полезно для страны) - то эти 5-ть лярдов осядут в его закромах.
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Он сам так о себе сказал кому-то в интервью (по моему - Соне Кошкиной).
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Ти до кінця дочитав, чи лише заголовок? "В этой связи стоит привести и слова Ярослава Юрчишина, заявившего, что инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию, и наблюдают, какие шаги будет делать новая украинская власть." (С)
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/316987-inostrannye_investory_nachali_aktivno_vkladyvatjsja_v_ukrainu_-_bankir
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Если меньше красть, то и деньги появятся.
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балогу ждёт берлога..или -ты меня на горло не бери..

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Пятый номер списка Слуги народа Галина Янченко заявила, что политсила не отказывается от возможности создать с другими партиями коалицию, несмотря на то, что сама получит парламентское большинство.
Об этом сообщает Громадське, пишет «Слово и Дело».
«С одной стороны, мы действительно имеем большинство, которым можно принимать решение, с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем консолидировать общество, и чтобы фактически те решения, которые будут приниматься Верховной Радой, представляли как можно большее количество украинских избирателей, поэтому мы не отказываемся от переговоров, не отказываемся от коалиции, и это тоже абсолютно один из возможных сценариев», - сказала она.
По словам Янченко, Слуга народа продолжает работать над коалиционным соглашением.
Кандидат от партии отметила, что предварительно Слуга народа планирует, что первое заседание нового созыва парламента состоится 24 августа.
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва состоялись 21 июля 2019 года.
По предварительным данным, в парламент проходят Слуга народа,
ОПЗЖ, Европейская солидарность, Батькивщина, Голос.
Выборы прошли по смешанной системе: половина Рады формируется из списков партий, а вторая - из депутатов, победивших в мажоритарных округах.
Явка на внеочередных выборах в парламент составила лишь 49,8%.
Это стало самым низким показателем за всю историю парламентских выборов в Украине.https://ru.slovoidilo.ua/2019/07/23/novost/politika/sluge-naroda-taki-rassmatrivayut-variant-sozdaniya-k
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Конечно, лучше коалиция. В случае чего, можно всё свалить на какого-нибудь Вакарчука.
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Звичайно, що вони шукають цапа відбувайла.

Випробовування буде важке. Ми готові грати активну роль, щоб добро перемогло, - говорить лідер партії "Голос" 44-річний Святослав Вакарчукна брифінгу у виборчому штабі після оголошення результатів Національного екзит-полу 21 липня.
За даними опитування "Голос" отримав 6,5%.
О 17:40 на вході концертного клубу "Стерео плаза" на просп. Валерія Лобановського у столиці журналісти проходять контроль. Тут розташований виїзний штаб політсили. На руку чіпляють синій браслет. Охоронець просить показати сумку. Акредитувалися 200 представників ЗМІ.
У коридорі оранжевий стенд із зображенням України та слоганом "Гучний початок справжніх змін". На ньому всі охочі роблять підписи. "Притулу в Раду" - написано червоним маркером.
Для відвідувачів працює три зони - зали для брифінгів, фуршету і відпочинку. Всередині - майже сотня людей. Окреме приміщення для працівників штабу. Туди пресу не пускають.
Політолог 31-річний Микола Давидюк іде 27-м у списку партії.
- Явка невисока, - каже, пропонує присісти на м'які пуфи. - Найгірші порушення і фальсифікації очікують на одномандатних округах. Старі корупціонери по мажоритарці хочуть потрапити в парламент. Було багато чорних матеріалів, запускали СМС-розсилки. Кількість грошей, потрачених проти нас, більша за те, що ми витратили на кампанію (за даними руху "Чесно", на виборчий фонд партії станом на 10 липня надійшло 78,1 млн грн. - ГПУ).
Ідемо у владу, щоб змінити політичні покоління. Відібрали команду за середнім віком 37 років - досвідчених і нових. Усі відбулися в бізнесі, громадському середовищі, юриспруденції. Хочемо боротися з олігархами, розбити монополії, запустити українську економіку. Тоді відбудуться якісні зміни, які відчує українець.
Офіціанти накривають столи. У меню - сирні кульки, асорті салямі, шинка, хумус, овочі, салат із креветками, філе білої риби, медальйони з телятини, куряче філе, овочі гриль. Із напоїв - соки, мінеральна вода, кава. З алкоголю - біле та червоне вино, шампанське.
- Безумовно, "Слуга народу" буде домінуюча в коаліційній угоді, - говорить голова партії "Голос" Юлія Клименко, 42 роки. - Про співпрацю ми готові розмовляти з проукраїнськими силами. З проросійським "Опоблоком - За життя" - точно ні.
Грає електронна й рок-музика. На екранах показують інтерв'ю з Вакарчуком, звучить пісня "Океан Ельзи" "На лінії вогню".
У фуршетній залі збираються понад дві сотні людей.
- Не могло вийти все, що планували, - говорить журналіст 50-річний Сергій Рахманін, восьмий у виборчому списку "Голосу". Каже, залучили до роботи понад мільйон волонтерів. - Кампанія була швидка. Ми молода політсила, не мали регіо­нальних структур. Часу і ресурсів було обмаль, щоб достукатися до виборця. Конкуренція не була здорова. Кампанію з дискредитації нас вели активно, зокрема на заході країни.
Майбутній парламент стане найскладніший у новітній історії України. Йому буде важко структуруватися, виробляти правила гри. Від того, наскільки швидко й безболісно це вдасться, можна буде судити про його ефективність. Парламент може прожити рік, може - п'ять. У нього є шанси стати як найбільш ефективним, так і навпаки.
О 19:50 до штабу заходить Святослав Вакарчук. У білій сорочці, джинсах і кросівках. На екрані показують результати екзит-полу, цифру "Голосу". Йде на сцену.
- Люди проголосували за зміни, - каже Святослав. - Ідемо в парламент міняти правила політики. Як в альпінізмі - піднялися на базовий табір, збираємося закріпитися і рухатися вгору. Основоположним є рух України до євроатлантичних структур, правило "закон один для всіх". Із першого дня у Верховній Раді почнемо працювати над законопроектами про демонополізацію, ­зміну й очищення судової системи. Депутати мають спуститися з небес на землю і почати жити, як звичайні люди. Ходити на роботу. Індульгенції у вигляді недоторканності не буде. Ми готові йти разом із тими, хто теж хоче змінювати країну.
Виступає 9 хв., йому аплодують дев'ять разів. Ще 10 хв. спілкується з пресою.
- Найсумніші цифри, що державне фінансування отримує партія Шарія (прокремлівський блогер, публікує матеріали антиукраїнського спрямування. - ГПУ). Ще один кошмар - як проголосував Київ, - говорить про результати телеведучий 35-річний Богдан Буткевич. - У моєму 216-му окрузі проходить людина від "Слуги народу" Леся Забуранна. Про неї в інтернеті є дві речі. Що вона займається сільським туризмом, дві незабрані посилки з "Нової пошти" і жодної зустрічі з виборцями. А людина виграє. І таких у парламенті буде 205-210. Усі шанси, що "Слуга народу" отримає монобільшість.
О 21:00 люди продовжують спілкуватися за фуршетом. Ді-джей грає музику. Молодь танцює. Вакарчук робить селфі з охочими.
О 22:15 дають завершальний брифінг.
- Країна втомилася від виборів, - каже Юлія Клименко. - Треба всім видихнути, спокійно подивитися, як працюватиме парламент наступні 12 місяців. І після цього приймати рішення, зокрема, і про місцеві вибори.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_u-partiyi-golos-pracyuvali-ponad-miljon-volonteriv/917201
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Взагалі нам усім треба розібратися чому виборці голосували за Слуг народу, про яких нічого не було відомо. Я вважаю, що була застосована психологічна технологія, яка дозволила обдурити значну частину виборців.
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Коли я без інтернету запитую у зебілів де їхня програма розвитку країни і як будуть робитися покращання, то у відповідь чую - побачимо. Це нагадує віру сектантів без розуму.
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Звичайно, це була технологія - локшина на вуха. Впевнена, що 25-ий кадр застосовували на Г+Г, технологія була застосована таким чином, щоб викликати люту ненависть до проукраїнських сил. « Аби не Порох « воно ж не з неба впало, це і є - технологія.
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😁 ну внушили допустим ненависть к Пете
Баллотировалось 22 партии и куча мажоритарщиков
Но выиграл все равно СН. Ко всем ненависть внушил?! И к не к тем мажоритарщикам 😁😁

Не, Ирка, то были наколотые апельсины 😁😁😁
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Алі, не треба шукати чорну кішку в кімнаті, особливо - якщо її там нема (с).

Не треба вдаватися до теорій, систем чи схем ...
Все значно простіше: піпл - примітивний і інфантильний, не свідомий і безвідповідальний. І йому тупо начхати ... на все ... Він хоче легкого і безтурботного життя, =бабок= і =жратви та бухла=. На цьому життєві інтереси організмів закінчуються. Ну, хіба що в перерві між набиванням кендюха та задоволенням інших фізіологічних потреб - серільчик московітський переглянути, квартальчик, погигикати над такими ж, як і вони, тупими жартами, в =кантактікє пасідєть= і трава не рости.
Тому дані істоти абсолютно бездумно (бо думати нема чим, а якби й було - то це ж зусилля треба прикладати) ідуть (хто ще зміг/захотів підняти зад і піти) і, як мавпочки дресировані, тулять галочку там, де сказали.

В мене в голові це все не вкладається ще від таких самих президенстських виборів.
Я ходжу, голову сушу, читаю, думаю, пробую розібратися, шукаю відповідь для себе на оте ЧОМУ ??? ЯК ???

Ми ускладнюємо шлях теоріями. А насправді все - на поверхні, і воно - просте.
Я вже писала ще до виборів, багатьом не сподобалося. =Якість людського матеріалу=, хоч це звучить і цинічно.
І все починається з кожного. І не треба шукати винних, а вміти брати відповідальність на себе і відповідати за свої слова та вчинки. Це - =избитьіе фразьі=, не мої, але вони працюють.

А жаліти хохлів за їхній вибір ? Бідненькі-нещасненькі, їм помішали, банячки закрутили і вони, сердешні, не розібралися.

Все вони знають.
Тому результати обох виборів треба прийняти як факт. І не заплющувати очі. І якщо влада раптом зміниться без важких наслідків і країна зможе зберегти незалежність (бачачи, як справджуються найгірші сценарії - я стримана) - ДІЯТИ. Не сюсюкати, як всі роки, не вистрибувати перед даунбасом за мову і т.д. - а абсолютно серйозно підійти до питання щодо виборчого права - воно не може бути за подібних обставин загальним. NO WAY. Бо ще одних виборів вже не переживемо.
І питання негромадян. Резидентів, але не громадян.
Це якщо держава хоче вижити. І плювати на скавуління про =усчємлєніє прав=. Якраз права українців в Україні і утискуються. Написати обгрунтування для Європи - то не складно.
ІМХО.
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Те, що ви написали не виключає технології зомбування виборців. Цьому є підтвердження, бо на прості питання про перспективи вони відповідають однаково - побачимо. Тобто зараз вони нічого не бачать, але планують побачити. "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах - Цензор.НЕТ 2931 Ви можете самі розробити перелік психологічних питань і побачите повністю ідентичні відповіді. Мій висновок - це психологічна технологія.
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Правильно. Тому що вони - примітиви. І їм цього вистачає як відповіді на запитання.
Бо жодній притомній (розумній, свідомій) людині Ви нічого подібного не впарите.

Відпочивайте, Алі.
Приємних Вам снів (не про вибори).
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Вибачте, що встрягаю. Ці умовні 73 відсотки ніколи не будуть жити нормально. Це вони замість Чорновола проголосували за Кравчука. Вони привели олігархів до влади, проголосувавши за Кучму. І вони ж вибрали собі янучару. Галичина у всіх цих випадках голосувала не так, як більшість. Але Галичина не може перебити симпатії зіпсованого совком населення решти України. Зате галичани весь час рятують решту від їхнього ж вибору, посилаючи своїх синів у Київ на Майдани. Не знаю, наскільки галичан вистачить і чи зрозуміє решта українців, що саме вибір галичан є правильним.
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Навіть не думайте перепрошувати: ми ж дискутуємо, а Ви - дуже адекватний співбесідник, завжди приємно.
Так от я вже не знаю, скільки можна борсатися ще ...
Людей жаль: за що віддали життя ? покалічилися ?
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Щірі патріёти, що накивали п'ятами до Канади, бажають кращого життя лохам з Батьківщини... Нате Вам Рошену ще на п'ять років. Працюйте і годуйте ПоРошена...
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Циля так хотела быть обманутой, что пришла на свидание без нижнего белья
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Шановний, Вам не здається, що теорія про застосування психологічної технології дуже схожа з теорією "наколотих апельсинів"?
На мій погляд причина в іншому: старий політикум так всіх задовбав брехнею та здирством, що його погнали мокрими ганчірками на смітник. Дуже красномовним є факт програшу Богуслаєва, Кідалова, Литвина на своїх кишенькових округах.
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Я думаю это антимайдан. Люди не выдержали даже кволых реформ. Как они теперь будут реагировать на новые реформы большой вопрос.
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В принципе, они могут обжаловать результаты и по всем мажоритаркам, и по спискам. И доказать, что они выиграли всё с результатом 100%. Думаю, решение будет вынесено в их пользу.
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Все правильно, бо при контролі над судами можна довести, що вони виграли 146%.
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так скількох судів назначив Зеленський?
-щось у вас аж димить ...той контроль над судами
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Зайди на сайт президента і прочитай. А взагалі зараз вони контролюють усі суди.
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Ця людина з секти Зеленої Шмарклі, тому не звертайте увагу🤔
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Якобы "Слуга народа" ? Галина Янченко она может только заявлять но не решать.... Всё порешают хозяин и голова клана продажных ЗЕбилов матёрый международный аферист ворюга коломой ... И с его согласия новая высшая антиукраинская власть "Слуг " но которые вообще не тянут на слуг украинского народа" состоящая из украинофобов и бандитов экс -рыгоАналов.
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Ага, генералу Забродскому противостоит барыга с "Мамахохотала" и свадебный фотограф.
Не благодари, думай что сам догадался
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Ждите, вам подадут Клоунам без очереди
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В Харьковской области 2 округа не избрали СН.Победил Шенцев-многолетний мафиози,участвовавший в убийстве Кушнарёва,бизнес на казино и тп.Второй Фельдман ( БарабаШово).Я не призываю пересчитывать.Я призываю МВД расследовать мухлювання на данных округах.Пересмотреть все бюллетени,корешки,протоколы,сколько голосовало откреплёнцев.Короче.,не верю я в честную победу данных типов!!!И не потому, что я сторонник СН.А потому,что у них нет таких заслуг перед харьковчанами.50 самовыдвиженцев в Раде - это мусор, беспризорники.Они будут тянуть Украину в БОЛОТО.Впрочем,как и ордынские мертвечуки.Раде будет очень трудно с этими бандами.А вообще я очень рад,харьковчане впервые нарушили четверть вековую традицию голосовать за гречку.
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Все верно. Уважать будут ту партию, которая будет защищать свои интересы, если ее победу украли.
Ранее голосовал за Свободу. На каждых выборах ее оббирали в чью то пользу. Тягнибок показывал протоколы с мокрыми печатями, а до суда так ни разу и не дошел. В итоге, на сегодня скатился до 2% поддержки, да еще и объединившись!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" оскаржуватиме результати виборів у 10 округах
 
 
 
 
 
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