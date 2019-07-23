 "Слуга народу" оскаржуватиме результати виборів у 10 округах

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби політсили у фейсбуці.
"Ми плануємо оскаржити результати виборів у 10 округах, де були виявлені найбільші порушення під час голосування! Хоча підкуп виборців був зафіксований у понад 30 округах, однак вплинути на результати голосування це може лише в 10, - йдеться в повідомленні.
Керівник передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що "в цих округах зараз збирається матеріал для звернень в окружну комісію, потім - для судових розглядів, а потім - звернень до ЦВК зі скаргами щодо визнання результатів на окремих дільницях недійсними або невизнання результатів в окрузі".
Так, у політсилі зазначили, що у 78-му окрузі в Запорізькій області було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, у результаті чого отримано 3000 недійсних бюлетенів. У 64-му окрузі на Житомирщині, де програє Сергій Пашинський, "відбуваються незрозумілі події та з’являються тітушки".
У Закарпатській області у 68-му і 69-му округах (в останньому з незначним відривом від кандидата від "Слуги народу" переміг нардеп Віктор Балога) зафіксовано багато порушень і масовий підкуп; у Львівській області у 119-му окрузі на 17 дільницях зафіксовано підкуп членів ДВК; у Вінницькій області в окрузі №15 є факти підкупу виборців.
Багато порушень зафіксовано в Луганській області, зокрема на одному з округів кандидат роздавав цукор. До проблемних зарахували також 146-й і 137-й округи.
А дальше ? Кто даст денег-то ? Ведь страна балансирует на грани дефолта. Холодильник всегда сильнее телевизора.
https://antikor.com.ua/articles/316987-inostrannye_investory_nachali_aktivno_vkladyvatjsja_v_ukrainu_-_bankir
Эти $ 5 лярдов - от российских олигархов. Просто сейчас скупят всё что можно для новообразованного малоноворосского федерального округа.
Судячи за його словами, виміри показали рівень радіації 4,4 мікрозіверта, що в десятки разів перевищує норму.
Ігор додав, що в СБУ отримали інформацію, що під час налагодження машини безперервного лиття були порушені вимоги радіаційної безпеки."За інформацією, наданою під час обшуку, машина знаходиться в неробочому стані, однак у відкритих інтернет-джерелах саме підприємство повідомляє про запуск цієї машини і є відповідний відеозапис. Крім того, на самій машині були виявлені сліди її експлуатації", - зазначив начальник слідчого відділу.
Також доповнив, що під час обшуків співробітники підприємства перешкоджали справі і не давали можливості оглянути технічну складову іонізатора.
"Співробітники СБУ виявили внесені передбачені конструкцією зміни. Звичайним металом було покрите джерело випромінювання, щоб фон став до норми", - сказав Ена.
Проти ряду співробітників комбінату порушено кримінальну справу за звинуваченням у экоциде. За результатами обшуку була вилучена машину безперервного лиття заготовок №3 і окремі елементи обладнання.https://znaj.ua/events/248597-pakuy-valizi-kriviy-rig-stane-drugim-chornobilem-radiaciyne-peklo-blizko
Обычный рейдерский захват.
Экоцид (от греч. οικος «дом» + лат. caedo «убиваю») - массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.
Прикрытый листом металла источник небольшого излучения с радиусом действия в 1 метр это экоцид?
Это отмазка рейдера Баканова орудующего в СБУ. Он не сепаров и террористов ловит, он по подвалам экоцид выискивает.
-но только то что загуглить это ещё не значит иметь юридические знания и понимание того что это значит.
-тупи по зе??чего ж вы так не затупили пять лет назад шоб без крови...или цели разные!
Как чела, вас понимаю, - отрабатываете шекели. Но я тоже таки-видел Жванецкого. Этот умный поц учил ваш народ, - если нечего сказать по существу картины, скажи художнику что он хромой. Так вы талантливая ученица одессита, ведь не стоит искать ответ по-существу если сказать мне что я необразованный селюк.
А вы сейчас без крови, и все бандиты уже такие влюблённые к вам?
-якщо уже на жовтень буде прийнято правильні закон про залучення в країну інвесторів та захист їх прав,то то буде не один десяток мільярдів долярами...
-і до речі якщо у вашому селі усі такі вумні(на ти)економісти то продайте сільраду...
А очередь из китайцев в Украину действительно построилась. Опыт заселения Сибири они имеют, а тут такая халява.
Зе в своем фильме обещал превратить Украину в ТОТ (тимчасово орендована территория) с китайцами. Так он не шутил
К осени этот пузырь прорвется..... А если к тому времени ещё и снимут руководство НБУ, и поставят туда своих зе-одноклассников и друзей коломойского, то уже к зиме можно ждать курс ну уж точно близко к 40, затем 100 %-ую обязательную продажу и др. "радости жизни". Ну, а учитывая некоторые хотелки снежного человека, т.е. бени (дефолт - это полезно для страны) - то эти 5-ть лярдов осядут в его закромах.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/316987-inostrannye_investory_nachali_aktivno_vkladyvatjsja_v_ukrainu_-_bankir
Об этом сообщает Громадське, пишет «Слово и Дело».
«С одной стороны, мы действительно имеем большинство, которым можно принимать решение, с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем консолидировать общество, и чтобы фактически те решения, которые будут приниматься Верховной Радой, представляли как можно большее количество украинских избирателей, поэтому мы не отказываемся от переговоров, не отказываемся от коалиции, и это тоже абсолютно один из возможных сценариев», - сказала она.
По словам Янченко, Слуга народа продолжает работать над коалиционным соглашением.
Кандидат от партии отметила, что предварительно Слуга народа планирует, что первое заседание нового созыва парламента состоится 24 августа.
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва состоялись 21 июля 2019 года.
По предварительным данным, в парламент проходят Слуга народа,
ОПЗЖ, Европейская солидарность, Батькивщина, Голос.
Выборы прошли по смешанной системе: половина Рады формируется из списков партий, а вторая - из депутатов, победивших в мажоритарных округах.
Явка на внеочередных выборах в парламент составила лишь 49,8%.
Это стало самым низким показателем за всю историю парламентских выборов в Украине.https://ru.slovoidilo.ua/2019/07/23/novost/politika/sluge-naroda-taki-rassmatrivayut-variant-sozdaniya-k
Випробовування буде важке. Ми готові грати активну роль, щоб добро перемогло, - говорить лідер партії "Голос" 44-річний Святослав Вакарчукна брифінгу у виборчому штабі після оголошення результатів Національного екзит-полу 21 липня.
За даними опитування "Голос" отримав 6,5%.
О 17:40 на вході концертного клубу "Стерео плаза" на просп. Валерія Лобановського у столиці журналісти проходять контроль. Тут розташований виїзний штаб політсили. На руку чіпляють синій браслет. Охоронець просить показати сумку. Акредитувалися 200 представників ЗМІ.
У коридорі оранжевий стенд із зображенням України та слоганом "Гучний початок справжніх змін". На ньому всі охочі роблять підписи. "Притулу в Раду" - написано червоним маркером.
Для відвідувачів працює три зони - зали для брифінгів, фуршету і відпочинку. Всередині - майже сотня людей. Окреме приміщення для працівників штабу. Туди пресу не пускають.
Політолог 31-річний Микола Давидюк іде 27-м у списку партії.
- Явка невисока, - каже, пропонує присісти на м'які пуфи. - Найгірші порушення і фальсифікації очікують на одномандатних округах. Старі корупціонери по мажоритарці хочуть потрапити в парламент. Було багато чорних матеріалів, запускали СМС-розсилки. Кількість грошей, потрачених проти нас, більша за те, що ми витратили на кампанію (за даними руху "Чесно", на виборчий фонд партії станом на 10 липня надійшло 78,1 млн грн. - ГПУ).
Ідемо у владу, щоб змінити політичні покоління. Відібрали команду за середнім віком 37 років - досвідчених і нових. Усі відбулися в бізнесі, громадському середовищі, юриспруденції. Хочемо боротися з олігархами, розбити монополії, запустити українську економіку. Тоді відбудуться якісні зміни, які відчує українець.
Офіціанти накривають столи. У меню - сирні кульки, асорті салямі, шинка, хумус, овочі, салат із креветками, філе білої риби, медальйони з телятини, куряче філе, овочі гриль. Із напоїв - соки, мінеральна вода, кава. З алкоголю - біле та червоне вино, шампанське.
- Безумовно, "Слуга народу" буде домінуюча в коаліційній угоді, - говорить голова партії "Голос" Юлія Клименко, 42 роки. - Про співпрацю ми готові розмовляти з проукраїнськими силами. З проросійським "Опоблоком - За життя" - точно ні.
Грає електронна й рок-музика. На екранах показують інтерв'ю з Вакарчуком, звучить пісня "Океан Ельзи" "На лінії вогню".
У фуршетній залі збираються понад дві сотні людей.
- Не могло вийти все, що планували, - говорить журналіст 50-річний Сергій Рахманін, восьмий у виборчому списку "Голосу". Каже, залучили до роботи понад мільйон волонтерів. - Кампанія була швидка. Ми молода політсила, не мали регіональних структур. Часу і ресурсів було обмаль, щоб достукатися до виборця. Конкуренція не була здорова. Кампанію з дискредитації нас вели активно, зокрема на заході країни.
Майбутній парламент стане найскладніший у новітній історії України. Йому буде важко структуруватися, виробляти правила гри. Від того, наскільки швидко й безболісно це вдасться, можна буде судити про його ефективність. Парламент може прожити рік, може - п'ять. У нього є шанси стати як найбільш ефективним, так і навпаки.
О 19:50 до штабу заходить Святослав Вакарчук. У білій сорочці, джинсах і кросівках. На екрані показують результати екзит-полу, цифру "Голосу". Йде на сцену.
- Люди проголосували за зміни, - каже Святослав. - Ідемо в парламент міняти правила політики. Як в альпінізмі - піднялися на базовий табір, збираємося закріпитися і рухатися вгору. Основоположним є рух України до євроатлантичних структур, правило "закон один для всіх". Із першого дня у Верховній Раді почнемо працювати над законопроектами про демонополізацію, зміну й очищення судової системи. Депутати мають спуститися з небес на землю і почати жити, як звичайні люди. Ходити на роботу. Індульгенції у вигляді недоторканності не буде. Ми готові йти разом із тими, хто теж хоче змінювати країну.
Виступає 9 хв., йому аплодують дев'ять разів. Ще 10 хв. спілкується з пресою.
- Найсумніші цифри, що державне фінансування отримує партія Шарія (прокремлівський блогер, публікує матеріали антиукраїнського спрямування. - ГПУ). Ще один кошмар - як проголосував Київ, - говорить про результати телеведучий 35-річний Богдан Буткевич. - У моєму 216-му окрузі проходить людина від "Слуги народу" Леся Забуранна. Про неї в інтернеті є дві речі. Що вона займається сільським туризмом, дві незабрані посилки з "Нової пошти" і жодної зустрічі з виборцями. А людина виграє. І таких у парламенті буде 205-210. Усі шанси, що "Слуга народу" отримає монобільшість.
О 21:00 люди продовжують спілкуватися за фуршетом. Ді-джей грає музику. Молодь танцює. Вакарчук робить селфі з охочими.
О 22:15 дають завершальний брифінг.
- Країна втомилася від виборів, - каже Юлія Клименко. - Треба всім видихнути, спокійно подивитися, як працюватиме парламент наступні 12 місяців. І після цього приймати рішення, зокрема, і про місцеві вибори.
Автор: Назар ВАЛЬЧУК
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_u-partiyi-golos-pracyuvali-ponad-miljon-volonteriv/917201
Баллотировалось 22 партии и куча мажоритарщиков
Но выиграл все равно СН. Ко всем ненависть внушил?! И к не к тем мажоритарщикам 😁😁
Не, Ирка, то были наколотые апельсины 😁😁😁
Не треба вдаватися до теорій, систем чи схем ...
Все значно простіше: піпл - примітивний і інфантильний, не свідомий і безвідповідальний. І йому тупо начхати ... на все ... Він хоче легкого і безтурботного життя, =бабок= і =жратви та бухла=. На цьому життєві інтереси організмів закінчуються. Ну, хіба що в перерві між набиванням кендюха та задоволенням інших фізіологічних потреб - серільчик московітський переглянути, квартальчик, погигикати над такими ж, як і вони, тупими жартами, в =кантактікє пасідєть= і трава не рости.
Тому дані істоти абсолютно бездумно (бо думати нема чим, а якби й було - то це ж зусилля треба прикладати) ідуть (хто ще зміг/захотів підняти зад і піти) і, як мавпочки дресировані, тулять галочку там, де сказали.
В мене в голові це все не вкладається ще від таких самих президенстських виборів.
Я ходжу, голову сушу, читаю, думаю, пробую розібратися, шукаю відповідь для себе на оте ЧОМУ ??? ЯК ???
Ми ускладнюємо шлях теоріями. А насправді все - на поверхні, і воно - просте.
Я вже писала ще до виборів, багатьом не сподобалося. =Якість людського матеріалу=, хоч це звучить і цинічно.
І все починається з кожного. І не треба шукати винних, а вміти брати відповідальність на себе і відповідати за свої слова та вчинки. Це - =избитьіе фразьі=, не мої, але вони працюють.
А жаліти хохлів за їхній вибір ? Бідненькі-нещасненькі, їм помішали, банячки закрутили і вони, сердешні, не розібралися.
Все вони знають.
Тому результати обох виборів треба прийняти як факт. І не заплющувати очі. І якщо влада раптом зміниться без важких наслідків і країна зможе зберегти незалежність (бачачи, як справджуються найгірші сценарії - я стримана) - ДІЯТИ. Не сюсюкати, як всі роки, не вистрибувати перед даунбасом за мову і т.д. - а абсолютно серйозно підійти до питання щодо виборчого права - воно не може бути за подібних обставин загальним. NO WAY. Бо ще одних виборів вже не переживемо.
І питання негромадян. Резидентів, але не громадян.
Це якщо держава хоче вижити. І плювати на скавуління про =усчємлєніє прав=. Якраз права українців в Україні і утискуються. Написати обгрунтування для Європи - то не складно.
ІМХО.
Бо жодній притомній (розумній, свідомій) людині Ви нічого подібного не впарите.
Відпочивайте, Алі.
Приємних Вам снів (не про вибори).
Так от я вже не знаю, скільки можна борсатися ще ...
Людей жаль: за що віддали життя ? покалічилися ?
На мій погляд причина в іншому: старий політикум так всіх задовбав брехнею та здирством, що його погнали мокрими ганчірками на смітник. Дуже красномовним є факт програшу Богуслаєва, Кідалова, Литвина на своїх кишенькових округах.
-щось у вас аж димить ...той контроль над судами
Этих тварей нужно давить.
Не благодари, думай что сам догадался
Ранее голосовал за Свободу. На каждых выборах ее оббирали в чью то пользу. Тягнибок показывал протоколы с мокрыми печатями, а до суда так ни разу и не дошел. В итоге, на сегодня скатился до 2% поддержки, да еще и объединившись!