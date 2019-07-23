 Місцеві вибори відбудуться в 2020 році, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі каналу ICTV.
"Я думаю, що вибори відбудуться у 2020 році, але все залежатиме від місцевих органів влади", - зазначив Разумков.
Він додав, що в партії незадоволені багатьма представниками на місцях.
Нагадаємо, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.
Недоработочка
Смешные моменты подловить - да
Неудачные фото - тоже
Карикатуры - конечно
Но фото с подписью типа мем? Тогда уже и смайлы в статью вставляйте.
Не удивительно, что Булгаков родился в Киеве...
Порох был договороспособен - Медведчук был посредником во всех переговорах. А "Кварталу-95" вы нахрен не здались; они получили диктаторские полномочия, и никаких компромиссов ни с кем заключать не будут.
Вы действительно уверены что правильной была ваша политика "кто угодно, только не Порошенко ?"
🤗