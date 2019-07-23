 Місцеві вибори відбудуться в 2020 році, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі каналу ICTV.

"Я думаю, що вибори відбудуться у 2020 році, але все залежатиме від місцевих органів влади", - зазначив Разумков.

Він додав, що в партії незадоволені багатьма представниками на місцях.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію. ВIДЕО