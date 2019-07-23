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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (78) Разумков Дмитро (103)

 Місцеві вибори відбудуться в 2020 році, - Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков спростовує чутки про дострокові місцеві вибори в 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі каналу ICTV.

"Я думаю, що вибори відбудуться у 2020 році, але все залежатиме від місцевих органів влади", - зазначив Разумков.

Він додав, що в партії незадоволені багатьма представниками на місцях.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139066
 
 
 Топ коментарі
 
Так тут без всяких смайликов и пояснений всё понятно - человек за шторкой учится красиво заправлять пинжак в брюки, как видел по телевизору у некоторых авторитетных политиков и олигархов.
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это правильно. свиношнырей нужно вычищать отовсюду.
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а шо такая иллюстрация а ни одного смайлика в статье?

Недоработочка
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Так тут без всяких смайликов и пояснений всё понятно - человек за шторкой учится красиво заправлять пинжак в брюки, как видел по телевизору у некоторых авторитетных политиков и олигархов.
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Я реально никогда не видела ни в одном издании таких иллюстраций к текстам
Смешные моменты подловить - да
Неудачные фото - тоже
Карикатуры - конечно

Но фото с подписью типа мем? Тогда уже и смайлы в статью вставляйте.
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Ничего вы там у себя в гейропах не понимаете, какими на самом деле должны быть незаангажированные демократические СМИ.
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Когда заправил пиджачок в трусы не забудь заселфится выставив большой палец.))) А зачем спросите вы? Да всё просто! Если деньги положил в карман пиджака - заправь потом пиджак в трусы. Деньги не пропадут и будут ближе к телу. А выставленный палец как бы говорит о гениальности идеи и незакомплексованности паскуды.
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Ну и какой же майдан? Вокруг какой идеи соевые собираются объединять людей и выводить на Майдан?
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Т.н. "соевые" абсолютно не согласны с тем, что зебобики становятся на колени перед путиным и делают из Украины федеративный округ рф.
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Та до 20го ще треба дожити. Кредитів набрати, показати здібності. А то можна придбати такий рейтинг, зо замість зелених чоловічнків бджоли прийдеться рахувати.
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Он добавил, что в партии недовольны многими представителями на местах - Не все захотели становится "слугами народа"?
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Где организованный петюшиный вой???
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"слухи о марсианине в обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны" ((c) Разумков, а может и не он)

Не удивительно, что Булгаков родился в Киеве...
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А я утверждаю: эта тварь, которая Разумков- врет, тварь! Внеочередные выборы, местечковые- состоятся! Это- без всяких вариантов! Иначе- не будет.
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О-о, да ты, ваше благородие, нарезался… (с).
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Ось ці руки, які ніколи не крали. Та брешуть, грають на публіку. Отих пенсіонерів вже дурили-дурили, але їх нічого не навчило.
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Шоу должно продолжаться ! Народ верит в целительную силу "Квартала-95" ! Ведь "Квартал" так лихо боролся на сцене со всеми врагами Украины Местные выборы пройдут в 2020 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 6178
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Самое интересное, что кварталовцы называли украинцев рагулями, изображали их тупыми, Украину называли порноактрисой. И вот те самые рагули и проголосовали за СН как близкую по духу партию. Теперь Зеля, как настоящий сутенер-кврей, старается подороже продать Украину путину.
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это правильно. свиношнырей нужно вычищать отовсюду.
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Россияне, объясните логически - зачем вы свергли Пороха ? Ведь вся пропагандистская дивизия, которая стояла за Разумковым - это ваши люди и ваши деньги.
Порох был договороспособен - Медведчук был посредником во всех переговорах. А "Кварталу-95" вы нахрен не здались; они получили диктаторские полномочия, и никаких компромиссов ни с кем заключать не будут.
Вы действительно уверены что правильной была ваша политика "кто угодно, только не Порошенко ?"
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не вспоминай этого утырка эта **** должна сидеть как и все его однопартийцы
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Я просил не нравоучений, а ответа на вопрос.
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Как только закончатся деньги на казначейском счету, а МВФ денег не даст, то Квартал побежит к путину сдавать Украину. Мы это уже проходили при Януковиче.
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Енто вам не шубу в трусики запрравлять!!
🤗
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Що би це гумоголове там не верзло, все рівно вони зроблять все по своєму, і нікого там питати не будуть, особливо тих зебанутих, хто за них голосував...
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