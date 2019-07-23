 Зеленському потрібно провести перепис населення. Можливо, що це не низька явка на виборах, а відсутність людей, - ексслідчий ГПУ Климович

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Климович зазначила: "Перше, що треба зробити новій владі, - це терміново призначити перепис населення. Цілком ймовірно, що це не низька явка "лінивих" виборців у літній період, а їхня фізична відсутність. Знаючи реальний стан справ з кількістю населення у країні, можна формувати реальний Державний бюджет і правдиво вирішувати всі життєзабезпечувальні проблеми людей.

Чи розуміє нинішня "зелена" команда, що демографія - це не тільки наука про склад та рух населення, а ще й чинник, який прямо й безпосередньо впливає на розвиток і безпеку держави?

Скільки нас залишилося? Які ми за віком, статтю й освітою? Скільки нас працездатних? Який наш трудовий потенціал?

Відповіді на ці запитання, як і проблеми демографічного розвитку, мають стати першочерговим завданням для влади, яка дбає про інтереси держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів