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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
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Все про:Климович (1) перепис населення (14)

 Зеленському потрібно провести перепис населення. Можливо, що це не низька явка на виборах, а відсутність людей, - ексслідчий ГПУ Климович

Колишній слідчий з особливо важливих справ ГПУ Галина Климович закликала президента Володимира Зеленського провести перепис населення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Климович зазначила: "Перше, що треба зробити новій владі, - це терміново призначити перепис населення. Цілком ймовірно, що це не низька явка "лінивих" виборців у літній період, а їхня фізична відсутність. Знаючи реальний стан справ з кількістю населення у країні, можна формувати реальний Державний бюджет і правдиво вирішувати всі життєзабезпечувальні проблеми людей.

Чи розуміє нинішня "зелена" команда, що демографія - це не тільки наука про склад та рух населення, а ще й чинник, який прямо й безпосередньо впливає на розвиток і безпеку держави?

Скільки нас залишилося? Які ми за віком, статтю й освітою? Скільки нас працездатних? Який наш трудовий потенціал?

Відповіді на ці запитання, як і проблеми демографічного розвитку, мають стати першочерговим завданням для влади, яка дбає про інтереси держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139065
 
   
 Топ коментарі
 
РосЗМІ та 1+1, а також опоненти Порошенка нам казали: Порошенко незаконно відправив наших моряків до Керченської протоки і це він винен в тому, що вони потрапили в полонНасправді: Морський трибунал визнав, що дії України були законними і що росія має повернути наших моряків. Пізніше рішення трибуналу підтримав президент Зеленський. То в чому був винен Порошенко?РосЗМІ та 1+1, а також опоненти Порошенка нам казали: Порошенко вигідна війна, бо він наживається на ній. Саме тому війна досі не закінчена.Насправді: Порошенко вже не президент, а війна триває. То хто зараз на ній наживається? Президент Зеленський після атаки на кортеж голови донецької ВЦА заявив, що «миру не хочуть ватажки ОРДЛО». Навіть він визнав, що Порошенко не винен в тому, що війна триває.РосЗМІ та 1+1, а також опоненти Порошенка нам казали: Порошенко винен в загибелі наших хлопців в АТО (Іловайськ, Дебальцеве тощо).Насправді: За час правління президента Зеленського в АТО було вбито 58 наших бійців. А хто винен в їх смерті? Зеленський? Чи знову Порошенко? Чи може ті, хто в них стріляв?
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Serhii А.Т.‏ @Cherkas72 10 часов назад

Ті, хто читав Кобзар - журяться.
Ті, хто читав Орвела - не дивуються.
Ті, хто нічого не читав - радіють.
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Kaнал Г+Г - рупор Коломойского, который обязан грабануть ЗВР и отдать как минимум $ 6 лярдов своим Хозяевам (бабки потрачены на проталкивание "Квартала-95" во власть). Так что для них вопрос раскручивания ненависти к Пороху - вопрос выживания.
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за Зебила не проголосовали, потому что все умерли - единственный логичный вывод!... Зеленському потрібно провести перепис населення. Можливо, що це не низька явка на виборах, а відсутність людей, - ексслідчий ГПУ Климович - Цензор.НЕТ 5371
патрашенка всех убииииииииииил!..... Зеленському потрібно провести перепис населення. Можливо, що це не низька явка на виборах, а відсутність людей, - ексслідчий ГПУ Климович - Цензор.НЕТ 8990
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Соєві боти у своєму репертуарі. У любій темі -"Парашенка святой, все кругом казли, при Петре Аліксєіче такого небило!"
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Не бот вважає, що Порошенко не святий, частина кругом не козли, а от "Днепропетровец" -- дуже схожий на казла.
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Зеленському потрібно провести перепис населення. Можливо, що це не низька явка на виборах, а відсутність людей, - ексслідчий ГПУ Климович - Цензор.НЕТ 9349

IGGI TVERSKOY

Пока боролись за партийные проценты
Зе " сделал" всех
по мажоритарке :

128 мест против 2х у порошенко !
ХА.
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да нет робята причем тут студенты и молодежь у нас пенсы шо голосовали за клоуна на это голосование не пришли совсем отказались голосовать категорычно
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"Зеленскому нужно провести перепись населения. Возможно, что это не низкая явка на выборах, а отсутствие людей" - В личных беседах некоторые эксперты утверждают, что сейчас на Украине проживает около 30 миллионов человек, а было 52. Где 22 миллиона и как это сейчас называется?
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На выборах Зе , избиратели были . И где они сечас делись ?
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Голодомором назвать нельзя тк сралин убил всего 6 млн и щас гроб грізет от зависти к урядам Украині
Маутхаузен
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какая перепись! бабла распилить хочется!? все повально на электронном учёте у всех идентификационные номера, а давайте проведём перепись

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Если 43% разделить на 50% избирателей , то реально за слугу проголосовало21-22% , от обшего количества.
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точное заявление!
Провести перечень причем граждан Украині на ПМЖ в иностранах отдельной строкой
и окажется что в Украине 30 млн пенсионеров и детей
а работоспособніх нету
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А может еще и лето. Бедный народ отдыхает в Египте, Турции и Парижах. Кому совсем плохо - едет в Крым, Там дороже, грязнее, но почему-то становится на душе светлее. В общем, не до выборов.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗеленському потрібно провести перепис населення. Можливо, що це не низька явка на виборах, а відсутність людей, - ексслідчий ГПУ Климович
 
 
 
 
 
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