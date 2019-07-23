 У "Слузі народу" не буде людей, які працюють на олігархів, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок.

"У нашій політичній силі не буде жодної людини, яка буде працювати на олігархів. Якщо хтось працюватиме на олігархів, то він не буде в нашій політичній силі, і це я розцінюю як корупцію, як порушення виборчого законодавства. І я хочу вас запевнити, що не буде індульгенції для своїх, усі відповідатимуть у рамках чинного законодавства", - сказав він.

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