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 Політика України
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 У "Слузі народу" не буде людей, які працюють на олігархів, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков наголошує, що в ній не буде людей, які працюватимуть на олігархів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок.

"У нашій політичній силі не буде жодної людини, яка буде працювати на олігархів. Якщо хтось працюватиме на олігархів, то він не буде в нашій політичній силі, і це я розцінюю як корупцію, як порушення виборчого законодавства. І я хочу вас запевнити, що не буде індульгенції для своїх, усі відповідатимуть у рамках чинного законодавства", - сказав він.

Також читайте: Ми не відмовляємося від переговорів зі створення коаліції, це один з можливих сценаріїв, - п'ятий номер "Слуги народу" Янченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139064
 
   
 Топ коментарі
 
Там треть списка - люди Бени.
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я теперь увидел реальное воплощение фразы "ссать в глаза"
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Дима, это твоя лучшая шутка за последнее время У "Слузі народу" не буде людей, які працюють на олігархів, - Разумков - Цензор.НЕТ 3599 Про Зелюка ты забыл? Или скоро импичмент?...
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канечна
Уничтожение Украині программа МВФ и палестіни
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Украину уничтожают
тем кто це робить разрешают 2% в карман в офшорах лажать
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Какая густая и тугая струя божьей росы...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ "Слузі народу" не буде людей, які працюють на олігархів, - Разумков
 
 
 
 
 
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