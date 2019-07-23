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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:Євросоюз (2569) Косьянчич (16)

 ЄС визнав виборчий процес в Україні демократичним і порадив виправити недоліки до місцевих виборів 2020 року

Після перемоги партії "Слуга народу" на дострокових парламентських виборах нова влада взяла на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні.

Про це йдеться в спеціальній заяві офіційного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Майї Косьянчич, опублікованій на сайті Євросоюзу, пише Цензор.НЕТ.

"Після президентських виборів у березні і квітні український народ вчергове надав потужний мандат на проведення реформ у наступні п'ять років. Тепер нова влада має відповідати цим очікуванням громадян України", - йдеться в тексті.

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За словами Косьянчич, ЄС готовий до співпраці з новою Радою і майбутнім урядом, при цьому пріоритетом має бути "просування політичної асоціації та економічної інтеграції і проведення реформ, що лежать в основі нашої Угоди про асоціацію".

У заяві представниці ЄС виокремлено низку першочергових напрямків реформ: підтримка верховенства права, боротьба з корупцією, енергетика і забезпечення макроекономічної стабільності.

Водночас у заяві від імені ЄС окремо наголошується, що Євросоюз очікує проведення місцевих виборів лише наступного року. До цього часу, на їхню думку, українська влада має врахувати проблеми нинішніх виборів, включно з повідомленнями про скуповування голосів.

"Важливо, щоб українська влада усунула недоліки на основі рекомендацій (наглядової місії) БДІПЛ ОБСЄ до запланованого виборчого циклу, зокрема місцевих виборів 2020 року", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139063
 
 
 Топ коментарі
 
Зелебобики, ну что вы ко мне цепляетесь-то ? ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года - Цензор.НЕТ 4985
Вы же победили ! Теперь править будет "Квартал-95". Вам и без моих комментариев будет смешно по самое небалуйся.
Отвяньте уже. Цензор большой; прославляйте своего Фюрера и его мамочку-Богданочку.

Мне вы неинтересны.
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Интересный феномен.

1) Московские власти люто ненавидят Порошенко, обзывают его власть "нацистской" и "фашистской", и присвоили ВСУ название "карателей-нацистов".
2) "Квартал-95" люто ненавидит Порошенко, объявили его власть "мародёрской", заморозили с помощью ГБР любые поставки снаряжения для ВСУ, и требуют "просто перестать стрелять".

Удивительно, правда ? ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года - Цензор.НЕТ 3475
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А в Украине она проголосовала за Г+Г.
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місцеві вибори також можна зробити достроковими - не чекаючи 2020 ...остаточно зруйнувати соєву вертикаль ! ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года - Цензор.НЕТ 3625
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А зачем это надо? ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года - Цензор.НЕТ 6826 Достаточно одного трухановогепу показательно отыметь и можно спокойно готовиться к выборам в 2020-м году. Шелковые будут, ведь любого из этой братии есть повод крепко взять за медебецелы.
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затем, что рейтинги сн могут сильно просесть к 2020 году)
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Почему? ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года - Цензор.НЕТ 6316 Не, ну если они лохи, то кто им доктор. Но две блестящие выборные кампании говорят, что они совсем не лохи. ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года - Цензор.НЕТ 8824 Да они только на одних посадках мародеров пару лет рейтинг держать могут.
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вот именно, нужны какие то действия, хотя бы посадки, но будут ли?
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ТОГДА ОСТАЛОСЬ ПРИЗНАТЬ, ЧТО И В РОССИИ "ВЫБОРЫ"..."ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ".
ТАМ ТОЖЕ ВСЕ АТРИБУТЫ - ПРИХОДЯТ ИДИОТЫ И КИДАЮТ БЮЛЕТЕНИ В УРНЫ...
С 98-го ТАКОГО БЕДЛАМА НЕ ПРИПОМИНАЕТСЯ. "МЁРТВЫЕ ДУШИ" (ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ - "ЗАБИТЫЕ МЕСТА" ) , КОТОРЫЕ ЕЩЁ ПО ТРИ РАЗА ПЕРЕПРОДАВАЛИСЬ...А В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗАМЕНА СЕКРЕТАРЕЙ И ГЛАВ КОМИССИЙ!!! КТО "НЕ В ТЕМЕ" - ПОЛУЧАЕТСЯ ОДНИ БЮЛЕТЕНИ ПОЛУЧАЛИ, ВЕЗДЕ ЗА НИХ РАСПИСЫВАПЛИСЬ, ОПЕЧАТЫВАЛИ СЕЙФЫ(!!!) , А НА УТРО ПРИШЛИ ДРУГИЕ ЛЮДИ...................................И(!)
"ПРОВЕЛИ ВЫБОРЫ"...
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РЕЧЬ НЕ ПРО ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ. ОВК ПРОВОДИЛИ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ, ГДЕ СОБИРАЛИ ГЛАВ КОМИССИЙ ПО ОКРУГУ. В Е З Д Е (!) ОДНО И ТО ЖЕ!!! ЗВОНОК ЧЕЛОВЕКУ:
-ВЫ - ЧЛЕН КОМИССИИ...
-ЯЯЯ?! Я НИ ЧЕГО , НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ НЕ ПОДАВАЛ И НЕ ПОДПИСЫВАЛ!
...ИЛИ..."МЁРТВЫЙ" (НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ / ОТКЛЮЧЕННЫЙ) ТЕЛЕФОН...
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Получится электронное голосование, которое отменяет всякие счётные процедуры, вбрасывание бюллетений, голосование за соседей и друзей и порчие и саботажи. Это было бы так просто.
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Евроколхоз забеспокоился. ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года - Цензор.НЕТ 6587
Поздно, толерантные вы наши. Украина переименована её же гражданами, абсолютным большинством, в "малоноворосский федеральный округ". В этом процессе завершены практически все ходы; остался один: назначение Портнова генпрокурором.
Далее можно вывешивать триколор.
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тебе то чего беспокоиться?а, я понял, тогда вся ботоферма точно развалится и ты останешься без работы)
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Зелебобики, ну что вы ко мне цепляетесь-то ? ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года - Цензор.НЕТ 4985
Вы же победили ! Теперь править будет "Квартал-95". Вам и без моих комментариев будет смешно по самое небалуйся.
Отвяньте уже. Цензор большой; прославляйте своего Фюрера и его мамочку-Богданочку.

Мне вы неинтересны.
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с куя ты меня вних записал?а ну да, по методичке все, кто в святого петра не уверовал, те зелебобики, мокши, кацапы, лахта и агенты кремля...ну так удались с форума и никто тебя беспокоить не будет)минус один порохобот, форум будет более чистым)))
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От тебя, кАзла, никто советов не спрашивал.
Командуй тараканами в своей голове.
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о, ватная натура вылазит))давай еще что то гавкни)))ПЕС, голос)))
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А что тут говорить, если уже заговорили как лукашисты под статьёй с содержанием:
"Кшиштоф Щерский также сообщил, что 1 сентября в Варшаве ждут президента Украины на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. А на 2 сентября предварительно планируется первый официальный визит нового президента Украины в Польшу."

Анатолий Бессмертный 4ec6d59c
Петики не в курсе или делают вид, что не в курсе, - на это мероприятие приедет Трамп и др. западные лидеры, и не приедет х.йло (его поляки не пригласили). Фактически, это будет международным признанием Зели.
22.07.2019 23:50 Ответить Мне нравится

Достаточно Петики заменить на грантососы и Зели на Лукашенко....
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давай лучше про лахту, мокшей и кацапов, анализировать это явно не твое)
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Быдло лишнехромосомное, сходи на СФ, иных ответов ты от меня больше не получишь.
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и что там?побежал уже жаловаться?обижают бедного порохобота?
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БЛ, один дипломированный социолог уже угрожал меня затролить, а потом побежал на СФ скуля и поджав хвост, как щенок. :D
Надейся сейчас только на модератаора, который явно работает на Лахту.
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как?тут модератор работает на лахту???вот так зрада!!!бегом в личку к бутусову, он точно поможет)))а вдруг это твой шанс--пристроит тебя на цензоре, такие патриоты, ему думаю, нужны...а петина ботоферма все равно уже скоро развалится)))
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БЛ, не хватает двух страниц писанины, чтобы ты смысл в посте набрал хотя бы количество букв.
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Украина переименована её же гражданами, абсолютным большинством, в "малоноворосский федеральный округ"

Ты крэка обкурился? или у вас там в Австралии такая трава?
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Ты чего такой обеспокоенный ? Боярки хлебни.
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за твое здоровье волнуюсь. Тяжелые наркотики до добра не доводят. Завязывай с этим. А то однажды вместо двери в туалет в окно выйдешь.
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я думаю, медицина там уже бессильна, поэтому волноваться уже нет смысла))
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А ты, БЛ, ещё и дипломированный психиатр?
Сам себе диагнозы боишься ставить, чтобы в истерике не закатиться?
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а слово думаю наш тролль пропустил?а то что ты ярлыки клеишь, тычто, известный эстрасенс, вычисляешь мокш и лашту через расстояние???
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БЛ, ты уже начал ставить себе диагноз или решил с ним тут дальше тусоваться?
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не, диагноз я тебе поставил ниже--ты явный даун))ну а на дауна я и так много времени потратил..так что я спать, а ты паши, не отвлекайся---пока ботоферма еще жива надо работать)))
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БЛ, да ты - смельчак, как Тимошенко, та не боится чужих друзей посадить, а ты не боишься всем диагнозы, кроме себя, ставить. :D
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скорее после поражений пороха крыша съехала у него окончательно)))
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БЛ, попробуй из позы вставания с колен встать и рассмотреть положение крыши.
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Интересный феномен.

1) Московские власти люто ненавидят Порошенко, обзывают его власть "нацистской" и "фашистской", и присвоили ВСУ название "карателей-нацистов".
2) "Квартал-95" люто ненавидит Порошенко, объявили его власть "мародёрской", заморозили с помощью ГБР любые поставки снаряжения для ВСУ, и требуют "просто перестать стрелять".

Удивительно, правда ? ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года - Цензор.НЕТ 3475
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требуют выполнения минских соглашений, которые петя подписал?ну реально агенты кремля)))
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У Кремля 10 тысяч ядерных боеголовок, а сколько было у Украины на тот момент ?
Чем ты собирался воевать, придурок ? Своей голой задницей что ли ?
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придурок как раз таки ты...а скорее не придурок, а дебил..воевать, понятно, что не нужно, нужно просто выполнять подписанный петей минск
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БЛ, давай "пети" побольше, может тебя зебыли ещё больше зауважают.
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БЛ, теперь твой Зелемойский и будет выполнять Минские соглашения, как того хочет *****, - отдельные пункты, а не как требует Порошенко и в чём убедил Меркель и Оланда - все одновременно.
У тебя на лишнюю хромосому тоже помещается только один пункт? :D
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лишняя хромасома у тебя--ты явный даун)))
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БЛ, до одного ты считать научился, детский сад, что-ли, только прошел, а в первом класе ещё не учился? Наверно, тогда, ты не сможешь умножить состояние Порошенко на 86 раз, именно во столько он у вас, зебов, обогатился за пять лет
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>теперь у меня жена и любовница и обе довольны мною в постели,

A коза тоже довольна ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄС визнав виборчий процес в Україні демократичним і порадив виправити недоліки до місцевих виборів 2020 року
 
 
 
 
 
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