 ЄС визнав виборчий процес в Україні демократичним і порадив виправити недоліки до місцевих виборів 2020 року

Про це йдеться в спеціальній заяві офіційного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Майї Косьянчич, опублікованій на сайті Євросоюзу, пише Цензор.НЕТ.

"Після президентських виборів у березні і квітні український народ вчергове надав потужний мандат на проведення реформ у наступні п'ять років. Тепер нова влада має відповідати цим очікуванням громадян України", - йдеться в тексті.

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За словами Косьянчич, ЄС готовий до співпраці з новою Радою і майбутнім урядом, при цьому пріоритетом має бути "просування політичної асоціації та економічної інтеграції і проведення реформ, що лежать в основі нашої Угоди про асоціацію".

У заяві представниці ЄС виокремлено низку першочергових напрямків реформ: підтримка верховенства права, боротьба з корупцією, енергетика і забезпечення макроекономічної стабільності.

Водночас у заяві від імені ЄС окремо наголошується, що Євросоюз очікує проведення місцевих виборів лише наступного року. До цього часу, на їхню думку, українська влада має врахувати проблеми нинішніх виборів, включно з повідомленнями про скуповування голосів.

"Важливо, щоб українська влада усунула недоліки на основі рекомендацій (наглядової місії) БДІПЛ ОБСЄ до запланованого виборчого циклу, зокрема місцевих виборів 2020 року", - йдеться в повідомленні.

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