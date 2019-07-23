 ЄС визнав виборчий процес в Україні демократичним і порадив виправити недоліки до місцевих виборів 2020 року

Про це йдеться в спеціальній заяві офіційного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Майї Косьянчич, опублікованій на сайті Євросоюзу, пише Цензор.НЕТ.
"Після президентських виборів у березні і квітні український народ вчергове надав потужний мандат на проведення реформ у наступні п'ять років. Тепер нова влада має відповідати цим очікуванням громадян України", - йдеться в тексті.
За словами Косьянчич, ЄС готовий до співпраці з новою Радою і майбутнім урядом, при цьому пріоритетом має бути "просування політичної асоціації та економічної інтеграції і проведення реформ, що лежать в основі нашої Угоди про асоціацію".
У заяві представниці ЄС виокремлено низку першочергових напрямків реформ: підтримка верховенства права, боротьба з корупцією, енергетика і забезпечення макроекономічної стабільності.
Водночас у заяві від імені ЄС окремо наголошується, що Євросоюз очікує проведення місцевих виборів лише наступного року. До цього часу, на їхню думку, українська влада має врахувати проблеми нинішніх виборів, включно з повідомленнями про скуповування голосів.
"Важливо, щоб українська влада усунула недоліки на основі рекомендацій (наглядової місії) БДІПЛ ОБСЄ до запланованого виборчого циклу, зокрема місцевих виборів 2020 року", - йдеться в повідомленні.
ТАМ ТОЖЕ ВСЕ АТРИБУТЫ - ПРИХОДЯТ ИДИОТЫ И КИДАЮТ БЮЛЕТЕНИ В УРНЫ...
С 98-го ТАКОГО БЕДЛАМА НЕ ПРИПОМИНАЕТСЯ. "МЁРТВЫЕ ДУШИ" (ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ - "ЗАБИТЫЕ МЕСТА" ) , КОТОРЫЕ ЕЩЁ ПО ТРИ РАЗА ПЕРЕПРОДАВАЛИСЬ...А В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗАМЕНА СЕКРЕТАРЕЙ И ГЛАВ КОМИССИЙ!!! КТО "НЕ В ТЕМЕ" - ПОЛУЧАЕТСЯ ОДНИ БЮЛЕТЕНИ ПОЛУЧАЛИ, ВЕЗДЕ ЗА НИХ РАСПИСЫВАПЛИСЬ, ОПЕЧАТЫВАЛИ СЕЙФЫ(!!!) , А НА УТРО ПРИШЛИ ДРУГИЕ ЛЮДИ...................................И(!)
"ПРОВЕЛИ ВЫБОРЫ"...
-ВЫ - ЧЛЕН КОМИССИИ...
-ЯЯЯ?! Я НИ ЧЕГО , НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ НЕ ПОДАВАЛ И НЕ ПОДПИСЫВАЛ!
...ИЛИ..."МЁРТВЫЙ" (НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ / ОТКЛЮЧЕННЫЙ) ТЕЛЕФОН...
Поздно, толерантные вы наши. Украина переименована её же гражданами, абсолютным большинством, в "малоноворосский федеральный округ". В этом процессе завершены практически все ходы; остался один: назначение Портнова генпрокурором.
Далее можно вывешивать триколор.
Вы же победили ! Теперь править будет "Квартал-95". Вам и без моих комментариев будет смешно по самое небалуйся.
Отвяньте уже. Цензор большой; прославляйте своего Фюрера и его мамочку-Богданочку.
Мне вы неинтересны.
Командуй тараканами в своей голове.
"Кшиштоф Щерский также сообщил, что 1 сентября в Варшаве ждут президента Украины на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. А на 2 сентября предварительно планируется первый официальный визит нового президента Украины в Польшу."
Анатолий Бессмертный 4ec6d59c
Петики не в курсе или делают вид, что не в курсе, - на это мероприятие приедет Трамп и др. западные лидеры, и не приедет х.йло (его поляки не пригласили). Фактически, это будет международным признанием Зели.
22.07.2019 23:50 Ответить Мне нравится
Достаточно Петики заменить на грантососы и Зели на Лукашенко....
Надейся сейчас только на модератаора, который явно работает на Лахту.
Ты крэка обкурился? или у вас там в Австралии такая трава?
Сам себе диагнозы боишься ставить, чтобы в истерике не закатиться?
1) Московские власти люто ненавидят Порошенко, обзывают его власть "нацистской" и "фашистской", и присвоили ВСУ название "карателей-нацистов".
2) "Квартал-95" люто ненавидит Порошенко, объявили его власть "мародёрской", заморозили с помощью ГБР любые поставки снаряжения для ВСУ, и требуют "просто перестать стрелять".
Удивительно, правда ?
Чем ты собирался воевать, придурок ? Своей голой задницей что ли ?
У тебя на лишнюю хромосому тоже помещается только один пункт? :D
A коза тоже довольна ?