 Члени окружної комісії в Одесі розійшлися по домівках, не завершивши підрахунок голосів

Як передає Цензор.НЕТ, кореспонденту Громадського ТБ на вулиці таку інформацію озвучили поліцейські.

"Нас тут поставили охороняти порядок, але в будівлі нікого немає", - повідомив правоохоронець.

На сайті ЦВК вже кілька годин поспіль не оновлюється цифра оброблених протоколів. Зараз відображається показник в 78,78.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубневич визнав програш кандидатці від "Голосу" Васильченко. ІНФОГРАФІКА

Зазначимо, в 135 окрузі поки лідер Олексій Леонов від "Слуги народу" набрав 39,94% відсотків голосів. На другому місці - Сергій Ківалов, який вже привітав Леонова з перемогою.