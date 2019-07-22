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 Політика України
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Все про:Ківалов (51) Одеса (1993)

 Члени окружної комісії в Одесі розійшлися по домівках, не завершивши підрахунок голосів

В Одесі поки не працює 135 окружна виборча комісія, оскільки члени комісії розійшлися за пропозицією голови.

Як передає Цензор.НЕТ, кореспонденту Громадського ТБ на вулиці таку інформацію озвучили поліцейські.

"Нас тут поставили охороняти порядок, але в будівлі нікого немає", - повідомив правоохоронець.

На сайті ЦВК вже кілька годин поспіль не оновлюється цифра оброблених протоколів. Зараз відображається показник в 78,78.

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Зазначимо, в 135 окрузі поки лідер Олексій Леонов від "Слуги народу" набрав 39,94% відсотків голосів. На другому місці - Сергій Ківалов, який вже привітав Леонова з перемогою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139062
 
 
 Топ коментарі
 
так смешно читать допысы бабченко-бирюковых в фейсбуке и стоны порохоботиков с их смутными надеждами, что будет все плохо и тогда Петя на белом коне... Члени окружної комісії в Одесі розійшлися по домівках, не завершивши підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 9005
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"...я устал . Я ухожу ..." (с)
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- Ой,я вас умоляю.Шо ви устраиваете гвалт.Бюлютени - не молоко,до утра не скиснут.
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бухнули добряче - и тому "расползлись по домах разошлись по предложению председателя".Источник: https://censor.net.ua/n3139062.... Члени окружної комісії в Одесі розійшлися по домівках, не завершивши підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 4009 ...
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Какой-то ******.й хочет в какую-то раду
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ПролетаРово. Как фанера над Пекином
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так смешно читать допысы бабченко-бирюковых в фейсбуке и стоны порохоботиков с их смутными надеждами, что будет все плохо и тогда Петя на белом коне... Члени окружної комісії в Одесі розійшлися по домівках, не завершивши підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 9005
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Кому оно надо?! Пусть сын Порошенка считает, а я домой!
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Не. Не странно. Просто по хрену. Кивалов же просрал. Шо там ещё считать???
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Моя жена трижды в таких комиссиях участие принимала. Заставляли, на нашем Судоремонтном. Ну, я вытерпел эти три раза, а на следующий день, после третьего, уволил её с этого заводика. Последний раз был напряжным, тогда внеочередная хрень непонятная выползла, с Хряком. Помню, часов в 22-23 уже, я прибыл тудой, на мотыке, а там- бухают! Ну, я присоединился, понятно, потом жену усадил и огородами- домой подался, бо ментов- много было... Кое-как доехали.
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Мне не нравится! но спамить не буду.
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А почему??? В смысле- не будете. Вы спамьте, смело. Вам же не нравится Истина. А тут- ни слова лжи.
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Члены!, окружной комиссии в Одессе разошлись таки , не завершив подсчет голосов.
Пошли таки смтрэть на Дюка с люка, загиливать прайсы ?, а оно им надо?
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А шо, это средство бородавки на писюне лечит, или мошонка перестаёт свисать до колена?
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на то і прідєржалі, шоп ківалова протолкнуть
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧлени окружної комісії в Одесі розійшлися по домівках, не завершивши підрахунок голосів
 
 
 
 
 
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