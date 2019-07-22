 Члени окружної комісії в Одесі розійшлися по домівках, не завершивши підрахунок голосів

Як передає Цензор.НЕТ, кореспонденту Громадського ТБ на вулиці таку інформацію озвучили поліцейські.
"Нас тут поставили охороняти порядок, але в будівлі нікого немає", - повідомив правоохоронець.
На сайті ЦВК вже кілька годин поспіль не оновлюється цифра оброблених протоколів. Зараз відображається показник в 78,78.
Зазначимо, в 135 окрузі поки лідер Олексій Леонов від "Слуги народу" набрав 39,94% відсотків голосів. На другому місці - Сергій Ківалов, який вже привітав Леонова з перемогою.
расползлись по домахразошлись по предложению председателя".Источник: https://censor.net.ua/n3139062.... ...
Обрадовало.
ех, адєса...
Пошли таки смтрэть на Дюка с люка, загиливать прайсы ?, а оно им надо?